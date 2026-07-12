Oq uy UAP hodisalarini oʻrganish uchun yangi ilmiy kengash tuzdi: Avi Loeb rahbar etib tayinlandi

·26·Texno
Oq uy UAP hodisalarini oʻrganish uchun yangi ilmiy kengash tuzdi: Avi Loeb rahbar etib tayinlandi

AQSH maʼmuriyati nomaʼlum anomal hodisalarni (UAP) tizimli ravishda tadqiq qilish maqsadida yangi Ilmiy maslahat kengashini shakllantirdi. Ushbu nufuzli organga Garvard universiteti astrofizigi Avi Loeb rahbarlik qilishi belgilandi. Mazkur qadam Vashingtonning oʻn yilliklar davomida maxfiy tutilgan yoki eʼtibordan chetda qolgan hodisalarga nisbatan yondashuvi tubdan oʻzgarayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kengash Oq uy, AQSH Mudofaa vazirligining barcha muhitlardagi anomaliyalarni hal qilish boshqarmasi (AARO), Milliy razvedka direktori idorasi (ODNI) hamda FQB kabi tuzilmalar bilan hamkorlikda ish olib boradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi tuzilma nafaqat atmosferadagi obʼyektlarni, balki koinot, suv osti va boshqa muhitlardagi tushuntirib boʻlmaydigan hodisalarni ham qamrab oladi.

Avi Loebning taʼkidlashicha, kengash faoliyati tekshirish imkoni boʻlmagan eski hisobotlarni qayta koʻrib chiqishga emas, balki sifatli maʼlumotlar toʻplash va zamonaviy asbob-uskunalar yordamida ilmiy tahlil oʻtkazishga yoʻnaltiriladi. Bu jarayonda kuzatuvlarning yagona standartlarini ishlab chiqish asosiy vazifa etib belgilangan.

Ilmiy yondashuv va mutaxassislar tarkibi

Yangi tuzilma tarkibiga faqatgina astrofiziklar emas, balki keng doiradagi mutaxassislar jalb etilgan. Unda oʻlchov tizimlari boʻyicha ekspertlar, biologlar, okeanograflar, antropologlar va hatto psixologlar ham faoliyat yuritadi. Bunday xilma-xillik anomal hodisalarni har tomonlama va xolis baholash imkonini beradi.

Kengash aʼzolaridan biri, astrofizik Nandalning soʻzlariga koʻra, UAP mavzusiga fundamental fanlarda qoʻllaniladigan qatʼiy metodologiya tatbiq etiladi. Bu esa mavzuni turli taxminlar va mish-mishlar maydonidan chiqarib, aniq dalillarga asoslangan tadqiqotlar darajasiga koʻtarishga xizmat qiladi.

Avi Loeb ilmiy doiralarda oʻzining dadil gipotezalari bilan tanilgan. U oʻzga sayyoralik sivilizatsiyalarning texnologik izlarini izlashga qaratilgan Galileo Project asoschisi hisoblanadi. Loeb, shuningdek, 3I/ATLAS yulduzlararo kometasining sunʼiy kelib chiqishi ehtimoli haqidagi ilmiy qarashlari bilan ham katta muhokamalarga sabab boʻlgan edi.

Kutilayotgan natijalar va moliyalashtirish

Ilmiy hamjamiyat ushbu yangilikni ehtiyotkorona optimizm bilan kutib oldi. J. Allen Xaynek nomidagi UFO tadqiqot markazi prezidenti Mark Rodeghierning fikricha, mustaqil olimlarning jalb etilishi muhim qadamdir. Biroq, kengashning samaradorligi uning maʼlumotlarga kirish huquqi va tadqiqot natijalarini eʼlon qilish imkoniyatiga bogʻliq boʻladi.

UAP tadqiqotlari boʻyicha ilmiy koalitsiya (SCU) aʼzosi Robert Pauellning soʻzlariga koʻra, kengashning yana bir muhim vazifasi ushbu sohadagi izlanishlar uchun davlat grantlarini ajratishga koʻmaklashishdir. AQSH Milliy fan jamgʻarmasi orqali moliyalashtirishning yoʻlga qoʻyilishi ushbu sohada kutilmagan ilmiy kashfiyotlarga yoʻl ochishi mumkin.

Ushbu tashabbus Oʻzbekiston kabi mamlakatlar ilmiy doiralari uchun ham qiziqarli boʻlishi mumkin, chunki anomal hodisalarni oʻrganishda qoʻllaniladigan yangi texnologiyalar va maʼlumotlarni tahlil qilish usullari fundamental fizika va astronomiya rivojiga hissa qoʻshadi.

Oq UyAvi LoebUAPNASAAstronomiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar radioaktiv uranni zararsizlantirishning biologik usulini kashf etishdiOlimlar radioaktiv uranni zararsizlantirishning biologik usulini kashf etishdiBugun, 16:28Bepul VPN ilovalari xavf ostida: 2,4 milliard foydalanuvchi maʼlumotlari sizib chiqdiBepul VPN ilovalari xavf ostida: 2,4 milliard foydalanuvchi maʼlumotlari sizib chiqdiBugun, 15:20SpaceX insoniyat tarixidagi eng yirik Starship V3 raketasini uchirishga tayyorlanmoqdaSpaceX insoniyat tarixidagi eng yirik Starship V3 raketasini uchirishga tayyorlanmoqdaBugun, 14:23OLED monitorlar uchun yangi davr: VESA DisplayHDR True Black 1400 standarti eʼlon qilindiOLED monitorlar uchun yangi davr: VESA DisplayHDR True Black 1400 standarti eʼlon qilindiBugun, 13:56Redmi Note 17 seriyasi: 9000 mAs sigʻimli akkumulyator va yangi Snapdragon protsessorlariRedmi Note 17 seriyasi: 9000 mAs sigʻimli akkumulyator va yangi Snapdragon protsessorlariBugun, 12:55Vivo hamyonbop segment uchun yangi Y05e modelini taqdim etdiVivo hamyonbop segment uchun yangi Y05e modelini taqdim etdiBugun, 11:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi