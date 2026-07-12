Oq uy UAP hodisalarini oʻrganish uchun yangi ilmiy kengash tuzdi: Avi Loeb rahbar etib tayinlandi
AQSH maʼmuriyati nomaʼlum anomal hodisalarni (UAP) tizimli ravishda tadqiq qilish maqsadida yangi Ilmiy maslahat kengashini shakllantirdi. Ushbu nufuzli organga Garvard universiteti astrofizigi Avi Loeb rahbarlik qilishi belgilandi. Mazkur qadam Vashingtonning oʻn yilliklar davomida maxfiy tutilgan yoki eʼtibordan chetda qolgan hodisalarga nisbatan yondashuvi tubdan oʻzgarayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kengash Oq uy, AQSH Mudofaa vazirligining barcha muhitlardagi anomaliyalarni hal qilish boshqarmasi (AARO), Milliy razvedka direktori idorasi (ODNI) hamda FQB kabi tuzilmalar bilan hamkorlikda ish olib boradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi tuzilma nafaqat atmosferadagi obʼyektlarni, balki koinot, suv osti va boshqa muhitlardagi tushuntirib boʻlmaydigan hodisalarni ham qamrab oladi.
Avi Loebning taʼkidlashicha, kengash faoliyati tekshirish imkoni boʻlmagan eski hisobotlarni qayta koʻrib chiqishga emas, balki sifatli maʼlumotlar toʻplash va zamonaviy asbob-uskunalar yordamida ilmiy tahlil oʻtkazishga yoʻnaltiriladi. Bu jarayonda kuzatuvlarning yagona standartlarini ishlab chiqish asosiy vazifa etib belgilangan.
Ilmiy yondashuv va mutaxassislar tarkibiYangi tuzilma tarkibiga faqatgina astrofiziklar emas, balki keng doiradagi mutaxassislar jalb etilgan. Unda oʻlchov tizimlari boʻyicha ekspertlar, biologlar, okeanograflar, antropologlar va hatto psixologlar ham faoliyat yuritadi. Bunday xilma-xillik anomal hodisalarni har tomonlama va xolis baholash imkonini beradi.
Kengash aʼzolaridan biri, astrofizik Nandalning soʻzlariga koʻra, UAP mavzusiga fundamental fanlarda qoʻllaniladigan qatʼiy metodologiya tatbiq etiladi. Bu esa mavzuni turli taxminlar va mish-mishlar maydonidan chiqarib, aniq dalillarga asoslangan tadqiqotlar darajasiga koʻtarishga xizmat qiladi.
Avi Loeb ilmiy doiralarda oʻzining dadil gipotezalari bilan tanilgan. U oʻzga sayyoralik sivilizatsiyalarning texnologik izlarini izlashga qaratilgan Galileo Project asoschisi hisoblanadi. Loeb, shuningdek, 3I/ATLAS yulduzlararo kometasining sunʼiy kelib chiqishi ehtimoli haqidagi ilmiy qarashlari bilan ham katta muhokamalarga sabab boʻlgan edi.
Kutilayotgan natijalar va moliyalashtirishIlmiy hamjamiyat ushbu yangilikni ehtiyotkorona optimizm bilan kutib oldi. J. Allen Xaynek nomidagi UFO tadqiqot markazi prezidenti Mark Rodeghierning fikricha, mustaqil olimlarning jalb etilishi muhim qadamdir. Biroq, kengashning samaradorligi uning maʼlumotlarga kirish huquqi va tadqiqot natijalarini eʼlon qilish imkoniyatiga bogʻliq boʻladi.
UAP tadqiqotlari boʻyicha ilmiy koalitsiya (SCU) aʼzosi Robert Pauellning soʻzlariga koʻra, kengashning yana bir muhim vazifasi ushbu sohadagi izlanishlar uchun davlat grantlarini ajratishga koʻmaklashishdir. AQSH Milliy fan jamgʻarmasi orqali moliyalashtirishning yoʻlga qoʻyilishi ushbu sohada kutilmagan ilmiy kashfiyotlarga yoʻl ochishi mumkin.
Ushbu tashabbus Oʻzbekiston kabi mamlakatlar ilmiy doiralari uchun ham qiziqarli boʻlishi mumkin, chunki anomal hodisalarni oʻrganishda qoʻllaniladigan yangi texnologiyalar va maʼlumotlarni tahlil qilish usullari fundamental fizika va astronomiya rivojiga hissa qoʻshadi.
…