Arzon va ishonchli: Nokia 102 4G (2026) kadrda namoyon boʻldi
HMD Global kompaniyasi oʻzining brend strategiyasini oʻzgartirayotgan bir paytda, afsonaviy Nokia brendi ostidagi tugmachali telefonlar bozorni tark etmoqchi emas. Tarmoqlarda 2026-yilda sotuvga chiqishi kutilayotgan Nokia 102 4G modelining ilk suratlari va texnik xususiyatlari paydo boʻldi. Ushbu qurilma oʻzining hamyonbopligi va klassik dizayni bilan ajralib turishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
SmashX_60 insayderi bergan maʼlumotlarga koʻra, yangi Nokia 102 4G modeli birinchi navbatda Xitoy bozori uchun moʻljallangan. Eng eʼtiborli jihati shundaki, qurilma HMD emas, balki aynan Nokia brendi ostida chiqariladi. Bu esa brendning sodiq muxlislari uchun klassik logotip va tanish shriftlarning qaytishini anglatadi. Qurilmaning taxminiy narxi 159 yuandan (taxminan 20 AQSh dollari) oshmasligi aytilmoqda.
Dizayn va tashqi koʻrinishdagi oʻzgarishlar2025-yilgi HMD 102 4G modeli bilan solishtirganda, yangi qurilma sezilarli darajada yangilangan dizaynga ega boʻladi. Ishlab chiqaruvchi markaziy tugmachadagi ortiqcha "AI" yozuvidan voz kechib, minimalist koʻrinishga urgʻu bergan. Telefon ikki xil yorqin rangda — toʻq koʻk va olovrang (toʻq sariq) korpuslarda taqdim etilishi kutilmoqda.
Texnik jihatdan Nokia 102 4G oddiylik va chidamlilik tamoyillariga sodiq qoladi. Qurilma quyidagi xususiyatlarga ega boʻlishi kutilmoqda:
- 1,8 dyuymli rangli displey;
- 0,3 megapikselli asosiy kamera;
- 64 MB tezkor va 128 MB doimiy xotira;
- 1200 mA/soat sigʻimli akkumulyator;
- Bluetooth 5.0 va 3,5 mm audio konnektor.
Oʻzbekiston bozorida ham Nokia tugmachali telefonlari hamon oʻz mavqeini saqlab kelmoqda. Arzon narx va uzoq vaqt xizmat qiluvchi akkumulyator sababli, bunday modellar koʻpincha ishchi telefon yoki aloqa sifati past hududlarda ishonchli vosita sifatida sotib olinadi. 20 dollarlik yangi modelning paydo boʻlishi ushbu segmentdagi raqobatni yanada kuchaytirishi aniq.
Eslatib oʻtamiz, avvalroq SmashX_60 insayderi HMD kompaniyasi afsonaviy Asha turkumidagi smartfonlarni qayta tiklashni rejalashtirayotgani haqida xabar bergan edi. Biroq, Asha modellari Nokia emas, balki HMD brendi ostida sotuvga chiqishi kutilmoqda.
…