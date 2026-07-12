Arzon va ishonchli: Nokia 102 4G (2026) kadrda namoyon boʻldi

·37·Texno
Arzon va ishonchli: Nokia 102 4G (2026) kadrda namoyon boʻldi

HMD Global kompaniyasi oʻzining brend strategiyasini oʻzgartirayotgan bir paytda, afsonaviy Nokia brendi ostidagi tugmachali telefonlar bozorni tark etmoqchi emas. Tarmoqlarda 2026-yilda sotuvga chiqishi kutilayotgan Nokia 102 4G modelining ilk suratlari va texnik xususiyatlari paydo boʻldi. Ushbu qurilma oʻzining hamyonbopligi va klassik dizayni bilan ajralib turishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

SmashX_60 insayderi bergan maʼlumotlarga koʻra, yangi Nokia 102 4G modeli birinchi navbatda Xitoy bozori uchun moʻljallangan. Eng eʼtiborli jihati shundaki, qurilma HMD emas, balki aynan Nokia brendi ostida chiqariladi. Bu esa brendning sodiq muxlislari uchun klassik logotip va tanish shriftlarning qaytishini anglatadi. Qurilmaning taxminiy narxi 159 yuandan (taxminan 20 AQSh dollari) oshmasligi aytilmoqda.

Dizayn va tashqi koʻrinishdagi oʻzgarishlar

2025-yilgi HMD 102 4G modeli bilan solishtirganda, yangi qurilma sezilarli darajada yangilangan dizaynga ega boʻladi. Ishlab chiqaruvchi markaziy tugmachadagi ortiqcha "AI" yozuvidan voz kechib, minimalist koʻrinishga urgʻu bergan. Telefon ikki xil yorqin rangda — toʻq koʻk va olovrang (toʻq sariq) korpuslarda taqdim etilishi kutilmoqda.

Texnik jihatdan Nokia 102 4G oddiylik va chidamlilik tamoyillariga sodiq qoladi. Qurilma quyidagi xususiyatlarga ega boʻlishi kutilmoqda:

  • 1,8 dyuymli rangli displey;
  • 0,3 megapikselli asosiy kamera;
  • 64 MB tezkor va 128 MB doimiy xotira;
  • 1200 mA/soat sigʻimli akkumulyator;
  • Bluetooth 5.0 va 3,5 mm audio konnektor.
Shuningdek, telefon korpusi IP52 standarti boʻyicha chang va suv sachrashidan himoyalangan. Bu kabi xususiyatlar qurilmani ikkinchi darajali aloqa vositasi yoki keksalar uchun qulay tanlovga aylantiradi. ixbt.com nashrining taʼkidlashicha, ushbu modelning rasmiy taqdimot sanasi hozircha ochiqlanmagan.

Oʻzbekiston bozorida ham Nokia tugmachali telefonlari hamon oʻz mavqeini saqlab kelmoqda. Arzon narx va uzoq vaqt xizmat qiluvchi akkumulyator sababli, bunday modellar koʻpincha ishchi telefon yoki aloqa sifati past hududlarda ishonchli vosita sifatida sotib olinadi. 20 dollarlik yangi modelning paydo boʻlishi ushbu segmentdagi raqobatni yanada kuchaytirishi aniq.

Eslatib oʻtamiz, avvalroq SmashX_60 insayderi HMD kompaniyasi afsonaviy Asha turkumidagi smartfonlarni qayta tiklashni rejalashtirayotgani haqida xabar bergan edi. Biroq, Asha modellari Nokia emas, balki HMD brendi ostida sotuvga chiqishi kutilmoqda.

NokiaHMDТехнологияMobil TelefonGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dizel oʻrnini bosuvchi texnologiya: Xitoyda 600 ot kuchiga ega vodorodli dvigatel yaratildiDizel oʻrnini bosuvchi texnologiya: Xitoyda 600 ot kuchiga ega vodorodli dvigatel yaratildiBugun, 19:22Afsonaviy Asha qaytmoqda: HMD kompaniyasi yangi hamyonbop smartfonni taqdim etadiAfsonaviy Asha qaytmoqda: HMD kompaniyasi yangi hamyonbop smartfonni taqdim etadiBugun, 18:20Elon Musk va Sam Altman oʻrtasida yangi nizo: Apple texnologiyalari oʻgʻirlanganmiElon Musk va Sam Altman oʻrtasida yangi nizo: Apple texnologiyalari oʻgʻirlanganmiBugun, 17:56Thermaltake Capo X: Bitta korpus ichida ikkita mustaqil kompyuter yigʻish imkoniyatiThermaltake Capo X: Bitta korpus ichida ikkita mustaqil kompyuter yigʻish imkoniyatiBugun, 17:22Samsung Galaxy Z Fold 8 ilk bor jonli suratda koʻrinish berdi: Yangi flagman imkoniyatlariSamsung Galaxy Z Fold 8 ilk bor jonli suratda koʻrinish berdi: Yangi flagman imkoniyatlariBugun, 16:59Olimlar radioaktiv uranni zararsizlantirishning biologik usulini kashf etishdiOlimlar radioaktiv uranni zararsizlantirishning biologik usulini kashf etishdiBugun, 16:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi