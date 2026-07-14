Jon Terri: Angliya terma jamoasi tarkib jihatidan Argentinadan kuchliroq
Angliya terma jamoasining sobiq sardori va Chelsi afsonasi Jon Terri Jahon chempionati yarim finali oldidan kutilmagan bayonot bilan chiqdi. Uning fikricha, Angliya tarkibi hozirgi kunda amaldagi jahon chempionlari hisoblangan Argentina terma jamoasidan har bir pozitsiyada ustunroq hisoblanadi. Ushbu uchrashuv nafaqat ikki grand jamoaning toʻqnashuvi, balki Tomas Tuxel boshchiligidagi yangi davrning eng jiddiy sinovi boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
FIFA Podcast dasturida mehmon boʻlgan Terri janubiy amerikaliklar safida Lionel Messi kabi yulduz borligiga qaramay, "uch sherlar"da xavotirga oʻrin yoʻqligini taʼkidladi. Sobiq himoyachining soʻzlariga koʻra, Angliya terma jamoasining individual mahorati ayni damda turnirdagi boshqa barcha jamoalardan yuqori. Bu esa yarim final bahsida inglizlarga psixologik ustunlik berishi mumkin.
"Men Argentina borasida qaygʻurayotganim yoʻq. Ularga qarab, bizdan kuchliroq ekanliklarini koʻrmayapman. Menimcha, yakkama-yakka solishtirganda, bizning har bir futbolchimiz raqibidan ustunroq", — deya taʼkidladi Jon Terri. Uning bu fikri ijtimoiy tarmoqlarda va futbol ekspertlari orasida keng muhokamalarga sabab boʻldi.
Tajriba va mahorat toʻqnashuviGarchi Terri tarkib borasida inglizlarni ustun qoʻyayotgan boʻlsa-da, u raqibning katta turnirlardagi tajribasini inkor etmadi. Argentina soʻnggi yillarda ketma-ket toʻrtta yirik musobaqada gʻolib chiqib, oʻziga xos gʻoliblik mentalitetini shakllantirgan. Angliya safida esa sakkiz yil avvalgi Jahon chempionati yarim finalidan atigi besh nafar futbolchi — Harry Kane, John Stones, Jordan Pickford, Marcus Rashford va Jordan Henderson qolgan, xolos.
Ushbu bahsning markaziy mavzusi shubhasiz Lionel Messi atrofida aylanadi. 39 yoshli afsona oʻz faoliyatida ilk bor Angliyaga qarshi rasmiy uchrashuvda maydonga tushadi. Terri Messining taʼsirini oʻzining sobiq jamoadoshi Eden Hazard bilan qiyosladi. Uning aytishicha, Messi xuddi Hazard kabi eng qiyin vaziyatlarda oʻyin taqdirini hal qila oladigan kam sonli futbolchilardan biridir.
Maʼlumot uchun, ushbu turnirda Angliya safida Harry Kane va Jud Bellingem oltitadan gol urib, hujumkorlikni taʼminlamoqda. Argentina esa koʻp hollarda Messining individual mahoratiga tayanib gʻalaba qozonmoqda. Jon Terrining bu dadil bashorati Tomas Tuxel shogirdlari uchun qoʻshimcha motivatsiya yoki aksincha, ortiqcha bosim boʻlishi mumkinligini vaqt koʻrsatadi.
…