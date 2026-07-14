Jon Terri: Angliya terma jamoasi tarkib jihatidan Argentinadan kuchliroq

·21·Sport
Jon Terri: Angliya terma jamoasi tarkib jihatidan Argentinadan kuchliroq

Angliya terma jamoasining sobiq sardori va Chelsi afsonasi Jon Terri Jahon chempionati yarim finali oldidan kutilmagan bayonot bilan chiqdi. Uning fikricha, Angliya tarkibi hozirgi kunda amaldagi jahon chempionlari hisoblangan Argentina terma jamoasidan har bir pozitsiyada ustunroq hisoblanadi. Ushbu uchrashuv nafaqat ikki grand jamoaning toʻqnashuvi, balki Tomas Tuxel boshchiligidagi yangi davrning eng jiddiy sinovi boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

FIFA Podcast dasturida mehmon boʻlgan Terri janubiy amerikaliklar safida Lionel Messi kabi yulduz borligiga qaramay, "uch sherlar"da xavotirga oʻrin yoʻqligini taʼkidladi. Sobiq himoyachining soʻzlariga koʻra, Angliya terma jamoasining individual mahorati ayni damda turnirdagi boshqa barcha jamoalardan yuqori. Bu esa yarim final bahsida inglizlarga psixologik ustunlik berishi mumkin.

"Men Argentina borasida qaygʻurayotganim yoʻq. Ularga qarab, bizdan kuchliroq ekanliklarini koʻrmayapman. Menimcha, yakkama-yakka solishtirganda, bizning har bir futbolchimiz raqibidan ustunroq", — deya taʼkidladi Jon Terri. Uning bu fikri ijtimoiy tarmoqlarda va futbol ekspertlari orasida keng muhokamalarga sabab boʻldi.

Tajriba va mahorat toʻqnashuvi

Garchi Terri tarkib borasida inglizlarni ustun qoʻyayotgan boʻlsa-da, u raqibning katta turnirlardagi tajribasini inkor etmadi. Argentina soʻnggi yillarda ketma-ket toʻrtta yirik musobaqada gʻolib chiqib, oʻziga xos gʻoliblik mentalitetini shakllantirgan. Angliya safida esa sakkiz yil avvalgi Jahon chempionati yarim finalidan atigi besh nafar futbolchi — Harry Kane, John Stones, Jordan Pickford, Marcus Rashford va Jordan Henderson qolgan, xolos.

Ushbu bahsning markaziy mavzusi shubhasiz Lionel Messi atrofida aylanadi. 39 yoshli afsona oʻz faoliyatida ilk bor Angliyaga qarshi rasmiy uchrashuvda maydonga tushadi. Terri Messining taʼsirini oʻzining sobiq jamoadoshi Eden Hazard bilan qiyosladi. Uning aytishicha, Messi xuddi Hazard kabi eng qiyin vaziyatlarda oʻyin taqdirini hal qila oladigan kam sonli futbolchilardan biridir.

Maʼlumot uchun, ushbu turnirda Angliya safida Harry Kane va Jud Bellingem oltitadan gol urib, hujumkorlikni taʼminlamoqda. Argentina esa koʻp hollarda Messining individual mahoratiga tayanib gʻalaba qozonmoqda. Jon Terrining bu dadil bashorati Tomas Tuxel shogirdlari uchun qoʻshimcha motivatsiya yoki aksincha, ortiqcha bosim boʻlishi mumkinligini vaqt koʻrsatadi.

AngliyaArgentinaJon TerriLionel MessiHarry Kane
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland Norvegiya bilan oʻtgan JCh haqida: “Bu hayotimdagi eng ajoyib sayohat boʻldi”Erling Xoland Norvegiya bilan oʻtgan JCh haqida: “Bu hayotimdagi eng ajoyib sayohat boʻldi”Bugun, 02:18Barselona va Chelsi nishonida: Fisnik Asllani uchun kurash qizgʻin pallaga kirdiBarselona va Chelsi nishonida: Fisnik Asllani uchun kurash qizgʻin pallaga kirdiBugun, 02:11Xabi Alonso Chelsi bosh murabbiyi sifatida tanishtirildi: Premyer-ligaga qaytish va yangi eraXabi Alonso Chelsi bosh murabbiyi sifatida tanishtirildi: Premyer-ligaga qaytish va yangi eraBugun, 01:52Ruben Amorim Milan safiga Edersonni olib kelmoqchi: Manchester Yunayted transferi barbod boʻldiRuben Amorim Milan safiga Edersonni olib kelmoqchi: Manchester Yunayted transferi barbod boʻldiBugun, 01:13Pedro Porro Fransiyaga ishonch bilan qaradi: “Hammasi qo‘limizda”Pedro Porro Fransiyaga ishonch bilan qaradi: “Hammasi qo‘limizda”Bugun, 00:48O‘zbekiston yutqazdi, ammo JCH-2026da bir raqam bilan hayrat qoldirdi...O‘zbekiston yutqazdi, ammo JCH-2026da bir raqam bilan hayrat qoldirdi...Bugun, 00:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi