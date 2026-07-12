Xiaomi kompaniyasi oshxona uchun aqlli va xavfsiz Mijia Timed Gas Stove 3 gaz plitasini chiqardi

·2·Texno
Xiaomi kompaniyasi oshxona uchun aqlli va xavfsiz Mijia Timed Gas Stove 3 gaz plitasini chiqardi

Xitoyning texnologik giganti Xiaomi oʻzining maishiy texnika ekotizimini kengaytirishda davom etmoqda. Bu gal kompaniya oshxonada ovqat tayyorlash jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradigan va xavfsizlikni yangi bosqichga olib chiquvchi Mijia Timed Gas Stove 3 White 5200W rusumli yangi gaz plitasini taqdim etdi. Qurilma nafaqat oʻzining zamonaviy dizayni, balki yuqori issiqlik quvvati va aqlli funksiyalari bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi modelning eng asosiy ustunligi uning har bir konforkasi uchun alohida oʻrnatiladigan taymer funksiyasidir. Foydalanuvchilar ovqat pishirish vaqtini 1 daqiqadan 180 daqiqagacha belgilashlari mumkin. Belgilangan vaqt tugashi bilan tizim avtomatik ravishda gaz uzatishni toʻxtatadi va olovni oʻchiradi. Bu funksiya, ayniqsa, uzoq vaqt qaynatishni talab qiladigan taomlarni tayyorlashda uy bekalarining ishini yengillashtiradi va xavfsizlikni taʼminlaydi.

Yuqori quvvat va energiya tejamkorligi

Mijia Timed Gas Stove 3 modeli 5200 W quvvatga ega boʻlib, bu koʻrsatkich mahsulotlarni juda tez qizdirish imkonini beradi. Xiaomi muhandislarining taʼkidlashicha, qurilmaning issiqlik samaradorligi (foydali ish koeffitsiyenti) 70 foizga yetadi. Bu Xitoyning energiya samaradorligi boʻyicha birinchi toifali standartiga toʻliq javob beradi va gaz sarfini sezilarli darajada tejashga yordam beradi.

Issiqlikni bir tekis taqsimlash uchun qurilmada ikki konturli alanga tizimi qoʻllanilgan. Ichki halqa jadal qizdirishga javob bersa, tashqi halqa idish tubining barcha qismlariga olovni teng tarqatadi. Barqaror yonish jarayonini esa ikki konturda joylashgan 168 ta maxsus teshikchalar tizimi taʼminlab beradi.

Dizayn va oʻrnatish qulayligi

Tashqi koʻrinishiga koʻra, plita oq rangli teksturali shisha panel bilan qoplangan. Ushbu yuza nafaqat estetik jihatdan chiroyli koʻrinadi, balki kirlanishga chidamli va tozalash uchun juda qulaydir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilmaning asosi sozlanishi mumkin boʻlgan konstruksiyaga ega, bu esa uni turli oʻlchamdagi oshxona stoleshnisalariga moslashtirish imkonini beradi.

Hozirda yangi mahsulot Xitoyning yirik savdo platformalarida, jumladan JD.com saytida sotuvga chiqdi. Qurilmaning tavsiya etilgan chakana narxi taxminan 205 dollarni tashkil etadi, biroq dastlabki sotuvlar davrida xaridorlar uni 175 dollar atrofida xarid qilishlari mumkin. Xiaomi mahsulotlarining Oʻzbekiston bozoridagi ommabopligini hisobga olsak, ushbu aqlli gaz plitasi yaqin oylarda mamlakatimizdagi doʻkonlarda ham paydo boʻlishi kutilmoqda.

XiaomiMijiaGaz PlitasiТехнологияSmart Home
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX dunyodagi eng yirik raketa zavodi GigaBay ichki koʻrinishini namoyish etdiSpaceX dunyodagi eng yirik raketa zavodi GigaBay ichki koʻrinishini namoyish etdiBugun, 21:50Huawei texnologik mustaqillik sari: Kompaniya oʻzining DRAM xotira chiplarini ishlab chiqaradiHuawei texnologik mustaqillik sari: Kompaniya oʻzining DRAM xotira chiplarini ishlab chiqaradiBugun, 21:20Global bozorda Wi-Fi routerlarga boʻlgan talab pasayishda davom etmoqdaGlobal bozorda Wi-Fi routerlarga boʻlgan talab pasayishda davom etmoqdaBugun, 20:54Tesla tarixida yangi sahifa: Model S va Model X liniyasi Optimus robotlari uchun boʻshatildiTesla tarixida yangi sahifa: Model S va Model X liniyasi Optimus robotlari uchun boʻshatildiBugun, 20:24Yaponiya texnologiyasi: Smartfon kameralari 4 barobargacha kichrayishi mumkinYaponiya texnologiyasi: Smartfon kameralari 4 barobargacha kichrayishi mumkinBugun, 19:56Dizel oʻrnini bosuvchi texnologiya: Xitoyda 600 ot kuchiga ega vodorodli dvigatel yaratildiDizel oʻrnini bosuvchi texnologiya: Xitoyda 600 ot kuchiga ega vodorodli dvigatel yaratildiBugun, 19:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi