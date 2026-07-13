Apple iPhone 20 ustida ish boshladi: Yubiley smartfoni butunlay oʻzgacha koʻrinish oladi
Apple korporatsiyasi oʻzining yubiley smartfoni — iPhone 20 (yoki iPhone XX) ustida jiddiy ish boshlagani maʼlum boʻldi. Garchi ushbu qurilmaning taqdimotiga hali bir necha yil vaqt boʻlsa-da, kompaniya ishlab chiqarish liniyalarini modernizatsiya qilishga kirishgan. Bu haqda taniqli insayder Fix Focus Digital maʼlumot berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, iPhone 20 dizaynida keskin oʻzgarishlar kutilmoqda. Xususan, qurilma yana toʻliq shisha korpusga qaytishi mumkin. Soʻnggi avlodlarda qoʻllanilayotgan titan va metall ramkalar oʻrnini maxsus ishlov berilgan shisha panellar egallashi kutilmoqda. Ishlab chiqarish jarayoni esa oʻz vaqtida inqilobiy hisoblangan birinchi avlod iPhone Air texnologiyasiga oʻxshash boʻlishi aytilmoqda.
Ekran va FaceID tizimidagi inqilobYangi modelning eng asosiy oʻzgarishlaridan biri uning displeyi bilan bogʻliq. Taxminlarga koʻra, iPhone 20 toʻrt tomondan kavisli (egilgan) ekranga ega boʻladi. Bu esa smartfonni qoʻlda tutganda yanada qulay va vizual jihatdan chegarasiz koʻrinishni taʼminlaydi. Shuningdek, Apple muxlislari uzoq kutgan texnologiya — FaceID datchiklarining toʻliq ekran ostiga joylashtirilishi ham aynan ushbu modelda amalga oshishi mumkin.
Agar ushbu texnologiya muvaffaqiyatli joriy etilsa, hozirgi Dynamic Island kesimi sezilarli darajada kichrayadi. Ekranda faqatgina frontal kamera uchun kichik bir teshik qoladi, qolgan barcha sensorlar displey ostida yashirinadi. Bu Apple qurilmalarining tashqi koʻrinishini butunlay yangi bosqichga olib chiqadi.
Kamera va tasvir sifatiSmartfonning kamera tizimi ham eʼtibordan chetda qolmagan. iPhone 20 modelida yangi avlod LOFIC sensorlarini qoʻllash rejalashtirilmoqda. Ushbu texnologiya tasvirlarning dinamik diapazonini kengaytirishga xizmat qiladi. Natijada, yorugʻlik darajasi oʻta yuqori yoki past boʻlgan sharoitlarda ham detallarga boy va sifatli suratlar olish imkoniyati tugʻiladi.
Fix Focus Digital avval ham texnologiya olamidagi muhim yangiliklarni, jumladan, iPhone SE4 va Huawei Pocket 2 haqidagi maʼlumotlarni aniq bashorat qilgan edi. Shuningdek, insayder Apple ayni damda buklama iPhone loyihasi ustidagi ishlarni toʻxtatib, bor eʼtiborini aynan klassik smartfonlarning yubiley versiyasiga qaratganini taʼkidlamoqda.
Oʻzbekiston bozorida Apple mahsulotlariga boʻlgan yuqori talabni inobatga olsak, iPhone 20 kabi yirik oʻzgarishlar mahalliy foydalanuvchilar orasida ham katta qiziqish uygʻotishi shubhasiz. Hozircha bu maʼlumotlar dastlabki sızıntilar hisoblansa-da, kompaniyaning ishlab chiqarish zanjiridagi oʻzgarishlar loyihaning koʻlami juda kengligidan dalolat beradi.
…