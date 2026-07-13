Apple iPhone 20 ustida ish boshladi: Yubiley smartfoni butunlay oʻzgacha koʻrinish oladi

·29·Texno
Apple iPhone 20 ustida ish boshladi: Yubiley smartfoni butunlay oʻzgacha koʻrinish oladi

Apple korporatsiyasi oʻzining yubiley smartfoni — iPhone 20 (yoki iPhone XX) ustida jiddiy ish boshlagani maʼlum boʻldi. Garchi ushbu qurilmaning taqdimotiga hali bir necha yil vaqt boʻlsa-da, kompaniya ishlab chiqarish liniyalarini modernizatsiya qilishga kirishgan. Bu haqda taniqli insayder Fix Focus Digital maʼlumot berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, iPhone 20 dizaynida keskin oʻzgarishlar kutilmoqda. Xususan, qurilma yana toʻliq shisha korpusga qaytishi mumkin. Soʻnggi avlodlarda qoʻllanilayotgan titan va metall ramkalar oʻrnini maxsus ishlov berilgan shisha panellar egallashi kutilmoqda. Ishlab chiqarish jarayoni esa oʻz vaqtida inqilobiy hisoblangan birinchi avlod iPhone Air texnologiyasiga oʻxshash boʻlishi aytilmoqda.

Ekran va FaceID tizimidagi inqilob

Yangi modelning eng asosiy oʻzgarishlaridan biri uning displeyi bilan bogʻliq. Taxminlarga koʻra, iPhone 20 toʻrt tomondan kavisli (egilgan) ekranga ega boʻladi. Bu esa smartfonni qoʻlda tutganda yanada qulay va vizual jihatdan chegarasiz koʻrinishni taʼminlaydi. Shuningdek, Apple muxlislari uzoq kutgan texnologiya — FaceID datchiklarining toʻliq ekran ostiga joylashtirilishi ham aynan ushbu modelda amalga oshishi mumkin.

Agar ushbu texnologiya muvaffaqiyatli joriy etilsa, hozirgi Dynamic Island kesimi sezilarli darajada kichrayadi. Ekranda faqatgina frontal kamera uchun kichik bir teshik qoladi, qolgan barcha sensorlar displey ostida yashirinadi. Bu Apple qurilmalarining tashqi koʻrinishini butunlay yangi bosqichga olib chiqadi.

Kamera va tasvir sifati

Smartfonning kamera tizimi ham eʼtibordan chetda qolmagan. iPhone 20 modelida yangi avlod LOFIC sensorlarini qoʻllash rejalashtirilmoqda. Ushbu texnologiya tasvirlarning dinamik diapazonini kengaytirishga xizmat qiladi. Natijada, yorugʻlik darajasi oʻta yuqori yoki past boʻlgan sharoitlarda ham detallarga boy va sifatli suratlar olish imkoniyati tugʻiladi.

Fix Focus Digital avval ham texnologiya olamidagi muhim yangiliklarni, jumladan, iPhone SE4 va Huawei Pocket 2 haqidagi maʼlumotlarni aniq bashorat qilgan edi. Shuningdek, insayder Apple ayni damda buklama iPhone loyihasi ustidagi ishlarni toʻxtatib, bor eʼtiborini aynan klassik smartfonlarning yubiley versiyasiga qaratganini taʼkidlamoqda.

Oʻzbekiston bozorida Apple mahsulotlariga boʻlgan yuqori talabni inobatga olsak, iPhone 20 kabi yirik oʻzgarishlar mahalliy foydalanuvchilar orasida ham katta qiziqish uygʻotishi shubhasiz. Hozircha bu maʼlumotlar dastlabki sızıntilar hisoblansa-da, kompaniyaning ishlab chiqarish zanjiridagi oʻzgarishlar loyihaning koʻlami juda kengligidan dalolat beradi.

AppleIPhone 20ТехнологияSmartfonGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple M7 Ultra chipi rekord darajadagi 1,5 terabayt tezkor xotirani qoʻllab-quvvatlaydiApple M7 Ultra chipi rekord darajadagi 1,5 terabayt tezkor xotirani qoʻllab-quvvatlaydiBugun, 13:58SpaceX yangi avlod Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini atayin atmosferada yoqib yuboradiSpaceX yangi avlod Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini atayin atmosferada yoqib yuboradiBugun, 12:51SpaceX koinotda sunʼiy intellekt uchun maʼlumotlar markazlarini ishga tushiradiSpaceX koinotda sunʼiy intellekt uchun maʼlumotlar markazlarini ishga tushiradiBugun, 12:22Koinotni zabt etishda yangi qadam: SpaceX Starship V3 parvoziga soʻnggi tayyorgarlik koʻrmoqdaKoinotni zabt etishda yangi qadam: SpaceX Starship V3 parvoziga soʻnggi tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 10:57Koinot haqidagi tasavvurlarimiz notoʻgʻrimi? Kopernik prinsipi shubha ostida qoldiKoinot haqidagi tasavvurlarimiz notoʻgʻrimi? Kopernik prinsipi shubha ostida qoldiBugun, 10:24Sunʼiy intellekt Linux yadrosida 15 yildan beri yashiringan xavfli zaiflikni aniqladiSunʼiy intellekt Linux yadrosida 15 yildan beri yashiringan xavfli zaiflikni aniqladiBugun, 07:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi