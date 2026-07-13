S7 aviakompaniyasi va OAK oʻrtasida Tu-214 samolyotlari boʻyicha muzokaralar davom etmoqda

·27·Texno
S7 aviakompaniyasi va OAK oʻrtasida Tu-214 samolyotlari boʻyicha muzokaralar davom etmoqda

Rossiyaning S7 aviakompaniyasi va Birlashgan aviatsiya korporatsiyasi (OAK) oʻrtasida Tu-214 rusumli yoʻlovchi samolyotlarini yetkazib berish boʻyicha muzokaralar toʻxtab qolgani haqidagi xabarlar rad etildi. Tomonlar oʻrtasidagi muloqot faol bosqichda davom etmoqda va shartnomaning bekor qilinishi haqida hech qanday gap boʻlishi mumkin emas. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

TASS agentligining S7 matbuot xizmatiga tayanib xabar berishicha, tashuvchi va ishlab chiqaruvchi oʻrtasida har kuni aloqa oʻrnatilgan boʻlib, 2024-yil fevral oyida imzolangan memorandumdan soʻng bir qancha muhim yoʻnalishlarda sezilarli siljishlarga erishilgan. Hozirda mutaxassislar havo kemalarining texnik vazifalarini aniqlashtirish bilan band.

Texnik xususiyatlar va ekipaj masalasi

Muzokaralarning asosiy nuqtalaridan biri samolyot kabinasining tuzilishiga qaratilgan. S7 aviakompaniyasi uchun ikki kishilik ekipaj boshqaradigan modifikatsiya ustuvor hisoblanadi. Bu zamonaviy aviatsiya standartlariga mos kelib, operatsion xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi.

Shunga qaramay, aviakompaniya maʼlum shartlar asosida dastlabki samolyotlarni uch kishilik ekipaj (ikki uchuvchi va bortmuhandis) bilan qabul qilish imkoniyatini ham koʻrib chiqmoqda. Bu ishlab chiqarish jarayonini tezlashtirish va parkni yangilashni kechiktirmaslik maqsadida amalga oshirilishi mumkin.

Hozirda nafaqat texnik parametrlar, balki samolyotlardan foydalanishning moliyaviy modeli hamda logistika jarayonlari ham chuqur tahlil qilinmoqda. Bu Rossiya aviatsiya sanoati uchun strategik ahamiyatga ega loyiha hisoblanadi, chunki xalqaro sanksiyalar fonida mahalliy laynerlarga boʻlgan ehtiyoj keskin oshgan.

Avvalroq OAVda S7 va OAK oʻrtasidagi kelishuv shartlari qayta koʻrib chiqilayotgani yoki yetkazib berish muddati nomaʼlum vaqtga surilgani haqida turli norasmiy maʼlumotlar tarqalgan edi. Biroq rasmiy bayonot ushbu mish-mishlarga chek qoʻydi.

Tu-214 samolyotlari Rossiyaning uzoq masofaga uchuvchi tor fyuzelyajli laynerlari boʻlib, ular xorijiy Boeing va Airbus muqobili sifatida koʻrilmoqda. Oʻzbekiston aviabozari uchun ham ushbu jarayonlar qiziqarli, boisi mintaqaviy parvozlar xavfsizligi va texnik taʼminoti koʻp jihatdan qoʻshni davlatlardagi aviatsiya parkining holatiga bogʻliq.

S7OAKTu-214АвиацияRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX Starship uchun yangilangan ulkan tutqichlar mexanizmini namoyish etdiSpaceX Starship uchun yangilangan ulkan tutqichlar mexanizmini namoyish etdiBugun, 15:28Oʻzbekistonning Max messenjerida kanallarga izoh qoldirish funksiyasi ishga tushdiOʻzbekistonning Max messenjerida kanallarga izoh qoldirish funksiyasi ishga tushdiBugun, 14:596 mln dollarlik imkoniyat: startaplar uchun katta tanlov...6 mln dollarlik imkoniyat: startaplar uchun katta tanlov...Bugun, 14:22Apple M7 Ultra chipi rekord darajadagi 1,5 terabayt tezkor xotirani qoʻllab-quvvatlaydiApple M7 Ultra chipi rekord darajadagi 1,5 terabayt tezkor xotirani qoʻllab-quvvatlaydiBugun, 13:58Apple iPhone 20 ustida ish boshladi: Yubiley smartfoni butunlay oʻzgacha koʻrinish oladiApple iPhone 20 ustida ish boshladi: Yubiley smartfoni butunlay oʻzgacha koʻrinish oladiBugun, 13:25SpaceX yangi avlod Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini atayin atmosferada yoqib yuboradiSpaceX yangi avlod Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini atayin atmosferada yoqib yuboradiBugun, 12:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi