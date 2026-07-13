S7 aviakompaniyasi va OAK oʻrtasida Tu-214 samolyotlari boʻyicha muzokaralar davom etmoqda
Rossiyaning S7 aviakompaniyasi va Birlashgan aviatsiya korporatsiyasi (OAK) oʻrtasida Tu-214 rusumli yoʻlovchi samolyotlarini yetkazib berish boʻyicha muzokaralar toʻxtab qolgani haqidagi xabarlar rad etildi. Tomonlar oʻrtasidagi muloqot faol bosqichda davom etmoqda va shartnomaning bekor qilinishi haqida hech qanday gap boʻlishi mumkin emas. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
TASS agentligining S7 matbuot xizmatiga tayanib xabar berishicha, tashuvchi va ishlab chiqaruvchi oʻrtasida har kuni aloqa oʻrnatilgan boʻlib, 2024-yil fevral oyida imzolangan memorandumdan soʻng bir qancha muhim yoʻnalishlarda sezilarli siljishlarga erishilgan. Hozirda mutaxassislar havo kemalarining texnik vazifalarini aniqlashtirish bilan band.
Texnik xususiyatlar va ekipaj masalasiMuzokaralarning asosiy nuqtalaridan biri samolyot kabinasining tuzilishiga qaratilgan. S7 aviakompaniyasi uchun ikki kishilik ekipaj boshqaradigan modifikatsiya ustuvor hisoblanadi. Bu zamonaviy aviatsiya standartlariga mos kelib, operatsion xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi.
Shunga qaramay, aviakompaniya maʼlum shartlar asosida dastlabki samolyotlarni uch kishilik ekipaj (ikki uchuvchi va bortmuhandis) bilan qabul qilish imkoniyatini ham koʻrib chiqmoqda. Bu ishlab chiqarish jarayonini tezlashtirish va parkni yangilashni kechiktirmaslik maqsadida amalga oshirilishi mumkin.
Hozirda nafaqat texnik parametrlar, balki samolyotlardan foydalanishning moliyaviy modeli hamda logistika jarayonlari ham chuqur tahlil qilinmoqda. Bu Rossiya aviatsiya sanoati uchun strategik ahamiyatga ega loyiha hisoblanadi, chunki xalqaro sanksiyalar fonida mahalliy laynerlarga boʻlgan ehtiyoj keskin oshgan.
Avvalroq OAVda S7 va OAK oʻrtasidagi kelishuv shartlari qayta koʻrib chiqilayotgani yoki yetkazib berish muddati nomaʼlum vaqtga surilgani haqida turli norasmiy maʼlumotlar tarqalgan edi. Biroq rasmiy bayonot ushbu mish-mishlarga chek qoʻydi.
Tu-214 samolyotlari Rossiyaning uzoq masofaga uchuvchi tor fyuzelyajli laynerlari boʻlib, ular xorijiy Boeing va Airbus muqobili sifatida koʻrilmoqda. Oʻzbekiston aviabozari uchun ham ushbu jarayonlar qiziqarli, boisi mintaqaviy parvozlar xavfsizligi va texnik taʼminoti koʻp jihatdan qoʻshni davlatlardagi aviatsiya parkining holatiga bogʻliq.
…