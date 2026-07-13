Oʻzbekistonning Max messenjerida kanallarga izoh qoldirish funksiyasi ishga tushdi

·23·Texno
Oʻzbekistonning Max messenjerida kanallarga izoh qoldirish funksiyasi ishga tushdi

Oʻzbekistonning milliy Max messenjeri oʻz funksionalligini kengaytirishda davom etmoqda. Endilikda foydalanuvchilar ommaviy va shaxsiy kanallardagi postlar ostida oʻz fikr-mulohazalarini qoldirish imkoniyatiga ega boʻldilar. Ushbu yangilik platformadagi interaktivlikni oshirish va mualliflar bilan auditoriya oʻrtasidagi aloqani mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi funksiya doirasida postlar ostida izohlar soni aks etadi va foydalanuvchilar bir-birlarining xabarlariga javob qaytarishlari mumkin. Kanal egalari uchun esa oʻz auditoriyasi bilan bevosita kanal nomidan muloqot qilish imkoniyati yaratilgan. Bu ayniqsa brendlar va blogerlar uchun oʻz obunachilari bilan rasmiy muloqotni yoʻlga qoʻyishda qulaylik yaratadi.

Muloqotni boshqarish va texnik imkoniyatlar

Hozirgi vaqtda izohlar funksiyasi Android operatsion tizimi foydalanuvchilari, shuningdek, messenjerning desktop va veb-versiyalari uchun ochiq. Kanal egalari ushbu imkoniyatni kanal sozlamalari orqali mustaqil ravishda yoqishlari mumkin. Ishlab chiquvchilarning maʼlum qilishicha, yaqin kelajakda izohlarga reaksiyalar bildirish va ularga turli mediafayllarni biriktirish funksiyalari ham qoʻshilishi rejalashtirilgan.

Max messenjerida xavfsizlik va identifikatsiya masalalariga ham alohida eʼtibor qaratilgan. Avvalroq, "Raqamli ID" (Digital ID) tizimidan oʻtgan foydalanuvchilar uchun ommaviy kanallar ochish imkoniyati taqdim etilgan edi. Statistik maʼlumotlarga koʻra, ushbu funksiya ishga tushirilgan dastlabki sutkaning oʻzidayoq 10 mingga yaqin yangi kanallar roʻyxatdan oʻtkazilgan.

Kanal maqomini oʻzgartirish tartibi

Yana bir muhim yangiliklardan biri — shaxsiy (private) kanallarni ommaviy (public) holatga oʻtkazish imkoniyatidir. Buning uchun kanal egalari quyidagi bosqichlarni amalga oshirishlari lozim:

  • Kanal sozlamalariga kirish;
  • Kanal turini tanlash boʻlimiga oʻtish;
  • Tegishli turga oʻzgartirib, kanal uchun noyob havola (link) koʻrsatish.
Oʻzbekiston bozorida Telegram kabi gigantlar bilan raqobatlashishni maqsad qilgan Max messenjeri mahalliy foydalanuvchilarning ehtiyojlaridan kelib chiqib yangilanmoqda. Izohlar tizimining joriy etilishi mahalliy kontent yaratuvchilar uchun platformaning jozibadorligini sezilarli darajada oshirishi kutilmoqda.

MaxMessenjerТехнологияOʻzbekistonRaqamli ID
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX Starship uchun yangilangan ulkan tutqichlar mexanizmini namoyish etdiSpaceX Starship uchun yangilangan ulkan tutqichlar mexanizmini namoyish etdiBugun, 15:28S7 aviakompaniyasi va OAK oʻrtasida Tu-214 samolyotlari boʻyicha muzokaralar davom etmoqdaS7 aviakompaniyasi va OAK oʻrtasida Tu-214 samolyotlari boʻyicha muzokaralar davom etmoqdaBugun, 14:256 mln dollarlik imkoniyat: startaplar uchun katta tanlov...6 mln dollarlik imkoniyat: startaplar uchun katta tanlov...Bugun, 14:22Apple M7 Ultra chipi rekord darajadagi 1,5 terabayt tezkor xotirani qoʻllab-quvvatlaydiApple M7 Ultra chipi rekord darajadagi 1,5 terabayt tezkor xotirani qoʻllab-quvvatlaydiBugun, 13:58Apple iPhone 20 ustida ish boshladi: Yubiley smartfoni butunlay oʻzgacha koʻrinish oladiApple iPhone 20 ustida ish boshladi: Yubiley smartfoni butunlay oʻzgacha koʻrinish oladiBugun, 13:25SpaceX yangi avlod Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini atayin atmosferada yoqib yuboradiSpaceX yangi avlod Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini atayin atmosferada yoqib yuboradiBugun, 12:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi