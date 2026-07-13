Oʻzbekistonning Max messenjerida kanallarga izoh qoldirish funksiyasi ishga tushdi
Oʻzbekistonning milliy Max messenjeri oʻz funksionalligini kengaytirishda davom etmoqda. Endilikda foydalanuvchilar ommaviy va shaxsiy kanallardagi postlar ostida oʻz fikr-mulohazalarini qoldirish imkoniyatiga ega boʻldilar. Ushbu yangilik platformadagi interaktivlikni oshirish va mualliflar bilan auditoriya oʻrtasidagi aloqani mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi funksiya doirasida postlar ostida izohlar soni aks etadi va foydalanuvchilar bir-birlarining xabarlariga javob qaytarishlari mumkin. Kanal egalari uchun esa oʻz auditoriyasi bilan bevosita kanal nomidan muloqot qilish imkoniyati yaratilgan. Bu ayniqsa brendlar va blogerlar uchun oʻz obunachilari bilan rasmiy muloqotni yoʻlga qoʻyishda qulaylik yaratadi.
Muloqotni boshqarish va texnik imkoniyatlarHozirgi vaqtda izohlar funksiyasi Android operatsion tizimi foydalanuvchilari, shuningdek, messenjerning desktop va veb-versiyalari uchun ochiq. Kanal egalari ushbu imkoniyatni kanal sozlamalari orqali mustaqil ravishda yoqishlari mumkin. Ishlab chiquvchilarning maʼlum qilishicha, yaqin kelajakda izohlarga reaksiyalar bildirish va ularga turli mediafayllarni biriktirish funksiyalari ham qoʻshilishi rejalashtirilgan.
Max messenjerida xavfsizlik va identifikatsiya masalalariga ham alohida eʼtibor qaratilgan. Avvalroq, "Raqamli ID" (Digital ID) tizimidan oʻtgan foydalanuvchilar uchun ommaviy kanallar ochish imkoniyati taqdim etilgan edi. Statistik maʼlumotlarga koʻra, ushbu funksiya ishga tushirilgan dastlabki sutkaning oʻzidayoq 10 mingga yaqin yangi kanallar roʻyxatdan oʻtkazilgan.
Kanal maqomini oʻzgartirish tartibiYana bir muhim yangiliklardan biri — shaxsiy (private) kanallarni ommaviy (public) holatga oʻtkazish imkoniyatidir. Buning uchun kanal egalari quyidagi bosqichlarni amalga oshirishlari lozim:
- Kanal sozlamalariga kirish;
- Kanal turini tanlash boʻlimiga oʻtish;
- Tegishli turga oʻzgartirib, kanal uchun noyob havola (link) koʻrsatish.
…