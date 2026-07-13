Xitoy koinot texnologiyalarida inqilob qildi: 2500 darajaga chidamli yangi himoya qatlami

·0·Texno
Xitoy koinot texnologiyalarida inqilob qildi: 2500 darajaga chidamli yangi himoya qatlami

Xitoylik muhandislar koʻp marotaba ishlatiladigan raketa va kosmik apparatlarni yaratish yoʻlidagi eng katta toʻsiqlardan biri — haddan tashqari yuqori harorat muammosini hal qilishga yaqinlashdi. Longjia Aerospace kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan yangi issiqlik izolyatsiyasi materiallari kosmik kema atmosferaga qayta kirishda yuzaga keladigan ekstremal sharoitlarda ham qurilmaning butunligini taʼminlashga qodir. Bu kashfiyot nafaqat Xitoyning kosmik dasturi, balki butun dunyo aerokosmik sanoati uchun yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda koʻp marta foydalaniladigan raketalarni yaratishda asosiy qiyinchilik ularning tashqi qobigʻini himoya qilish bilan bogʻliq. Atmosferaning zich qatlamlaridan oʻtayotganda ishqalanish natijasida hosil boʻladigan ulkan issiqlik oddiy metallarni bir necha soniya ichida eritib yuboradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Longjia Aerospace muhandislari yaratgan yangi qattiq izolyatsiya plitkalari 1500 °C darajagacha boʻlgan haroratga bardosh beradi. Eng hayratlanarlisi shundaki, ushbu materialning bir tomoniga ochiq olov bilan ishlov berilganda ham, uning teskari tomonini qoʻl bilan ushlab turish mumkin.

Texnologik xilma-xillik va keng qamrovli himoya

Kompaniya mutaxassislari faqat bitta turdagi material bilan cheklanib qolmasdan, aerokosmik soha uchun 16 turdagi mahsulotdan iborat kompleks himoya tizimini ishlab chiqdi. Ushbu tizim toʻrtta asosiy toifani oʻz ichiga oladi:

  • Qattiq issiqlik izolyatsiyasi plitkalari;
  • Egiluvchan issiqlik izolyatsiyasi kigizlari;
  • Yengil vaznli ablyatsion materiallar;
  • Faza oʻzgarishiga asoslangan termoregulyatsiya qatlamlari.
Ushbu mahsulotlar majmuasi 700 °C dan 2500 °C gacha boʻlgan keng diapazondagi haroratlarda barqaror ishlay oladi. Bunday yuqori chidamlilik koʻrsatkichi nafaqat tashuvchi raketalar, balki tijoriy sunʼiy yoʻldoshlar, koʻp marta ishlatiladigan kosmik kemalar va uzoq koinotni tadqiq qilishga moʻljallangan uskunalar uchun ham juda muhimdir.

Xitoyning ushbu yutugʻi global kosmik poygada muhim oʻrin tutadi. Avvalroq Xitoy oʻzining tashuvchi raketasining birinchi pogʻonasini muvaffaqiyatli tarzda yerga qaytarib qoʻndirishga erishgan edi. Yangi issiqlik himoyasi texnologiyasi esa bunday parvozlarni yanada xavfsiz va arzonroq qilishga xizmat qiladi. Chunki raketa qismlarini har bir parvozdan soʻng almashtirmasdan, ularni qayta-qayta ishlatish imkoniyati kengayadi.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, Longjia Aerospace ishlanmalari koinotga yuk chiqarish tannarxini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Agar materiallar 2500 darajali issiqlikda oʻz xususiyatlarini yoʻqotmasa, bu kosmik kemalarning xizmat muddatini bir necha barobar uzaytiradi. Mazkur texnologiya yaqin kelajakda Xitoyning Oy va Marsga boʻladigan missiyalarida ham qoʻllanilishi kutilmoqda, bu esa koinotni oʻrganishda yangi ufqlar ochadi.

ХитойKoinotRaketaТехнологияЛонгжиа Аэроспасе
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Max milliy messenjerida Aeroflot aviachiptalarini sotib olish imkoniyati yaratildiMax milliy messenjerida Aeroflot aviachiptalarini sotib olish imkoniyati yaratildiBugun, 15:59SpaceX Starship uchun yangilangan ulkan tutqichlar mexanizmini namoyish etdiSpaceX Starship uchun yangilangan ulkan tutqichlar mexanizmini namoyish etdiBugun, 15:28Oʻzbekistonning Max messenjerida kanallarga izoh qoldirish funksiyasi ishga tushdiOʻzbekistonning Max messenjerida kanallarga izoh qoldirish funksiyasi ishga tushdiBugun, 14:59S7 aviakompaniyasi va OAK oʻrtasida Tu-214 samolyotlari boʻyicha muzokaralar davom etmoqdaS7 aviakompaniyasi va OAK oʻrtasida Tu-214 samolyotlari boʻyicha muzokaralar davom etmoqdaBugun, 14:256 mln dollarlik imkoniyat: startaplar uchun katta tanlov...6 mln dollarlik imkoniyat: startaplar uchun katta tanlov...Bugun, 14:22Apple M7 Ultra chipi rekord darajadagi 1,5 terabayt tezkor xotirani qoʻllab-quvvatlaydiApple M7 Ultra chipi rekord darajadagi 1,5 terabayt tezkor xotirani qoʻllab-quvvatlaydiBugun, 13:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi