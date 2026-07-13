Xitoy koinot texnologiyalarida inqilob qildi: 2500 darajaga chidamli yangi himoya qatlami
Xitoylik muhandislar koʻp marotaba ishlatiladigan raketa va kosmik apparatlarni yaratish yoʻlidagi eng katta toʻsiqlardan biri — haddan tashqari yuqori harorat muammosini hal qilishga yaqinlashdi. Longjia Aerospace kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan yangi issiqlik izolyatsiyasi materiallari kosmik kema atmosferaga qayta kirishda yuzaga keladigan ekstremal sharoitlarda ham qurilmaning butunligini taʼminlashga qodir. Bu kashfiyot nafaqat Xitoyning kosmik dasturi, balki butun dunyo aerokosmik sanoati uchun yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda koʻp marta foydalaniladigan raketalarni yaratishda asosiy qiyinchilik ularning tashqi qobigʻini himoya qilish bilan bogʻliq. Atmosferaning zich qatlamlaridan oʻtayotganda ishqalanish natijasida hosil boʻladigan ulkan issiqlik oddiy metallarni bir necha soniya ichida eritib yuboradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Longjia Aerospace muhandislari yaratgan yangi qattiq izolyatsiya plitkalari 1500 °C darajagacha boʻlgan haroratga bardosh beradi. Eng hayratlanarlisi shundaki, ushbu materialning bir tomoniga ochiq olov bilan ishlov berilganda ham, uning teskari tomonini qoʻl bilan ushlab turish mumkin.
Texnologik xilma-xillik va keng qamrovli himoyaKompaniya mutaxassislari faqat bitta turdagi material bilan cheklanib qolmasdan, aerokosmik soha uchun 16 turdagi mahsulotdan iborat kompleks himoya tizimini ishlab chiqdi. Ushbu tizim toʻrtta asosiy toifani oʻz ichiga oladi:
- Qattiq issiqlik izolyatsiyasi plitkalari;
- Egiluvchan issiqlik izolyatsiyasi kigizlari;
- Yengil vaznli ablyatsion materiallar;
- Faza oʻzgarishiga asoslangan termoregulyatsiya qatlamlari.
Xitoyning ushbu yutugʻi global kosmik poygada muhim oʻrin tutadi. Avvalroq Xitoy oʻzining tashuvchi raketasining birinchi pogʻonasini muvaffaqiyatli tarzda yerga qaytarib qoʻndirishga erishgan edi. Yangi issiqlik himoyasi texnologiyasi esa bunday parvozlarni yanada xavfsiz va arzonroq qilishga xizmat qiladi. Chunki raketa qismlarini har bir parvozdan soʻng almashtirmasdan, ularni qayta-qayta ishlatish imkoniyati kengayadi.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, Longjia Aerospace ishlanmalari koinotga yuk chiqarish tannarxini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Agar materiallar 2500 darajali issiqlikda oʻz xususiyatlarini yoʻqotmasa, bu kosmik kemalarning xizmat muddatini bir necha barobar uzaytiradi. Mazkur texnologiya yaqin kelajakda Xitoyning Oy va Marsga boʻladigan missiyalarida ham qoʻllanilishi kutilmoqda, bu esa koinotni oʻrganishda yangi ufqlar ochadi.
…