O‘zbekistonda 662 ta kiberjinoyat fosh etildi

·0·O‘zbekiston
O‘zbekistonda 662 ta kiberjinoyat fosh etildi

Kiberjinoyatchilikka qarshi o‘tkazilayotgan tezkor-profilaktik tadbirlarning ikkinchi bosqichi doirasida 662 ta avval sodir etilgan IT sohasidagi jinoyat fosh etildi, deb xabar beradi Tashkent Today.

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar hisobot davrida kiberjinoyatchilar va noqonuniy mayning bilan shug‘ullangan shaxslar faoliyatini to‘xtatgan. Tadbirlar raqamli xavfsizlikni ta’minlash hamda fuqarolarga yetkazilgan zararni qoplashga qaratilgan.

Ma’lum qilinishicha, tekshiruvlar davomida 135 ta yangi kiberjinoyat holati va 3 ta noqonuniy mayning fakti aniqlangan.

Jabrlangan fuqarolarga 3 mlrd 864,3 mln so‘m qaytarilgan. Kiberxavfsizlik bo‘yicha tadbirlar respublika miqyosidagi dastur doirasida davom ettirilmoqda.

KiberjinoyatchilikITNoqonuniy mayningKiberxavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mirzo Ulug‘bek va Bektemir tumanlarida gaz o‘chiriladiMirzo Ulug‘bek va Bektemir tumanlarida gaz o‘chiriladiBugun, 12:11Yoqilg‘i quyish shoxobchalarida issiq kunlar uchun yangi tartib belgilandiYoqilg‘i quyish shoxobchalarida issiq kunlar uchun yangi tartib belgilandiBugun, 10:37Jazirama ta’siri: Toshkent metrosida poyezdlar 14 daqiqagacha kechikadiJazirama ta’siri: Toshkent metrosida poyezdlar 14 daqiqagacha kechikadiKecha, 19:09Sergelida beshta avtobus yo‘nalishi vaqtincha o‘zgardiSergelida beshta avtobus yo‘nalishi vaqtincha o‘zgardiKecha, 16:53Dekret puli va kasallik nafaqasini to‘lash tartibi o‘zgardiDekret puli va kasallik nafaqasini to‘lash tartibi o‘zgardiKecha, 16:17JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqoriJSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqoriKecha, 13:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi