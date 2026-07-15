O‘zbekistonda 662 ta kiberjinoyat fosh etildi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kiberjinoyatchilikka qarshi o‘tkazilayotgan tezkor-profilaktik tadbirlarning ikkinchi bosqichi doirasida 662 ta avval sodir etilgan IT sohasidagi jinoyat fosh etildi, deb xabar beradi Tashkent Today.
Huquqni muhofaza qiluvchi organlar hisobot davrida kiberjinoyatchilar va noqonuniy mayning bilan shug‘ullangan shaxslar faoliyatini to‘xtatgan. Tadbirlar raqamli xavfsizlikni ta’minlash hamda fuqarolarga yetkazilgan zararni qoplashga qaratilgan.
Ma’lum qilinishicha, tekshiruvlar davomida 135 ta yangi kiberjinoyat holati va 3 ta noqonuniy mayning fakti aniqlangan.
Jabrlangan fuqarolarga 3 mlrd 864,3 mln so‘m qaytarilgan. Kiberxavfsizlik bo‘yicha tadbirlar respublika miqyosidagi dastur doirasida davom ettirilmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…