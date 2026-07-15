Rossiyada strategik obʼyektlarni dronlardan himoya qiluvchi Pautina tizimi taqdim etildi
Zamonaviy harbiy toʻqnashuvlar va texnologik rivojlanish davrida muhim infratuzilma obʼyektlarini uchuvchisiz uchish apparatlari (UUA) hujumidan himoya qilish dolzarb masalaga aylandi. Rostex davlat korporatsiyasi tarkibiga kiruvchi RT — proyektniye texnologii kompaniyasi aynan shu maqsadda ishlab chiqilgan Pautina (Oʻrgimchak toʻri) majmuasini namoyish etdi. Ushbu tizim neft omborlari va elektr podstansiyalari kabi strategik nuqtalarni jismoniy himoya bilan taʼminlashga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Pautina tizimi modulli metall konstruksiyalardan iborat boʻlib, himoya qilinayotgan obʼyekt atrofida mustahkam toʻrli qobiq hosil qiladi. Ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, mazkur kompleks hatto eng ogʻir sharoitlarda ham samarali ishlay oladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tizimning taqdimoti Tver viloyatida oʻtkazilgan maxsus missiya doirasida boʻlib oʻtdi va mutaxassislar eʼtiborini tortdi.
Texnik imkoniyatlar va chidamlilik darajasiYangi ishlanmaning asosiy ustunligi uning yuqori mexanik bardoshliligidadir. Baza konfiguratsiyasidagi Pautina majmuasi ogʻirligi 200 kilogrammgacha boʻlgan va soatiga 250 kilometr tezlikda harakatlanayotgan dronning toʻgʻridan-toʻgʻri zarbasiga dosh bera oladi. Bu koʻrsatkich hozirgi kunda keng qoʻllanilayotgan koʻplab kamikadze-dronlarning zarbasini qaytarish uchun yetarlidir.
Majmua turli oʻlchamdagi inshootlar uchun moslashtirilgan boʻlib, balandligi 25 metrdan yuqori boʻlgan binolar va har qanday maydondagi hududlarni qamrab olishi mumkin. Hozirgi vaqtda tizim yoqilgʻi-energetika majmuasining bir qator obʼyektlarida tajriba-sinov tariqasida qoʻllanilmoqda. Bu sinovlar tizimning real sharoitlardagi samaradorligini tasdiqlashga xizmat qiladi.
Oson montaj va yongʻin xavfsizligiKonstruksiya asosan koʻtaruvchi ustunlar, kuchaytirilgan toʻr va tayanchlardan tashkil topgan. Loyihaning oʻziga xos jihati shundaki, barcha elementlar boltli birikmalar yordamida ulanadi. Bu esa montaj jarayonida payvandlash ishlariga ehtiyoj qoldirmaydi. Bunday yondashuv tizimni hatto tor joylarda va yongʻin xavfsizligi talablari oʻta yuqori boʻlgan obʼyektlarda oʻrnatish imkonini beradi.
Shuningdek, Pautina majmuasi moslashuvchan arxitekturaga ega. Zarurat tugʻilganda, butun loyihani qayta ishlab chiqmasdan turib, konstruksiyani yanada kuchaytirish yoki kengaytirish mumkin. Bu xususiyat obʼyektning ahamiyati yoki potensial xavf darajasi oʻzgarishiga qarab himoya tizimini tezkor modernizatsiya qilishga yordam beradi.
Mutaxassislarning fikricha, bunday passiv himoya tizimlari radioelektron kurash vositalari bilan birgalikda qoʻllanilganda maksimal natija beradi. Pautina nafaqat neft terminallari va elektr stansiyalari, balki yirik omborxonalar va boshqa muhim sanoat obʼyektlarini dronlar tahdididan asrashda ishonchli toʻsiq boʻlishi kutilmoqda.
…