Rossiyada strategik obʼyektlarni dronlardan himoya qiluvchi Pautina tizimi taqdim etildi

·28·Texno
Rossiyada strategik obʼyektlarni dronlardan himoya qiluvchi Pautina tizimi taqdim etildi

Zamonaviy harbiy toʻqnashuvlar va texnologik rivojlanish davrida muhim infratuzilma obʼyektlarini uchuvchisiz uchish apparatlari (UUA) hujumidan himoya qilish dolzarb masalaga aylandi. Rostex davlat korporatsiyasi tarkibiga kiruvchi RT — proyektniye texnologii kompaniyasi aynan shu maqsadda ishlab chiqilgan Pautina (Oʻrgimchak toʻri) majmuasini namoyish etdi. Ushbu tizim neft omborlari va elektr podstansiyalari kabi strategik nuqtalarni jismoniy himoya bilan taʼminlashga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Pautina tizimi modulli metall konstruksiyalardan iborat boʻlib, himoya qilinayotgan obʼyekt atrofida mustahkam toʻrli qobiq hosil qiladi. Ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, mazkur kompleks hatto eng ogʻir sharoitlarda ham samarali ishlay oladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tizimning taqdimoti Tver viloyatida oʻtkazilgan maxsus missiya doirasida boʻlib oʻtdi va mutaxassislar eʼtiborini tortdi.

Texnik imkoniyatlar va chidamlilik darajasi

Yangi ishlanmaning asosiy ustunligi uning yuqori mexanik bardoshliligidadir. Baza konfiguratsiyasidagi Pautina majmuasi ogʻirligi 200 kilogrammgacha boʻlgan va soatiga 250 kilometr tezlikda harakatlanayotgan dronning toʻgʻridan-toʻgʻri zarbasiga dosh bera oladi. Bu koʻrsatkich hozirgi kunda keng qoʻllanilayotgan koʻplab kamikadze-dronlarning zarbasini qaytarish uchun yetarlidir.

Majmua turli oʻlchamdagi inshootlar uchun moslashtirilgan boʻlib, balandligi 25 metrdan yuqori boʻlgan binolar va har qanday maydondagi hududlarni qamrab olishi mumkin. Hozirgi vaqtda tizim yoqilgʻi-energetika majmuasining bir qator obʼyektlarida tajriba-sinov tariqasida qoʻllanilmoqda. Bu sinovlar tizimning real sharoitlardagi samaradorligini tasdiqlashga xizmat qiladi.

Oson montaj va yongʻin xavfsizligi

Konstruksiya asosan koʻtaruvchi ustunlar, kuchaytirilgan toʻr va tayanchlardan tashkil topgan. Loyihaning oʻziga xos jihati shundaki, barcha elementlar boltli birikmalar yordamida ulanadi. Bu esa montaj jarayonida payvandlash ishlariga ehtiyoj qoldirmaydi. Bunday yondashuv tizimni hatto tor joylarda va yongʻin xavfsizligi talablari oʻta yuqori boʻlgan obʼyektlarda oʻrnatish imkonini beradi.

Shuningdek, Pautina majmuasi moslashuvchan arxitekturaga ega. Zarurat tugʻilganda, butun loyihani qayta ishlab chiqmasdan turib, konstruksiyani yanada kuchaytirish yoki kengaytirish mumkin. Bu xususiyat obʼyektning ahamiyati yoki potensial xavf darajasi oʻzgarishiga qarab himoya tizimini tezkor modernizatsiya qilishga yordam beradi.

Mutaxassislarning fikricha, bunday passiv himoya tizimlari radioelektron kurash vositalari bilan birgalikda qoʻllanilganda maksimal natija beradi. Pautina nafaqat neft terminallari va elektr stansiyalari, balki yirik omborxonalar va boshqa muhim sanoat obʼyektlarini dronlar tahdididan asrashda ishonchli toʻsiq boʻlishi kutilmoqda.

TexnologiyaRostexDronlarXavfsizlikPautina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniyada oʻsmirlar uchun tungi «komendantlik soati» joriy etilmoqdaBuyuk Britaniyada oʻsmirlar uchun tungi «komendantlik soati» joriy etilmoqdaBugun, 12:29SpaceX Starship parvoziga tayyorgarlik koʻrmoqda: Super Heavy qurilmasi start maydoniga keltirildiSpaceX Starship parvoziga tayyorgarlik koʻrmoqda: Super Heavy qurilmasi start maydoniga keltirildiBugun, 11:26SpaceX yangi avlod Starlink V5 terminalini taqdim etdi: u yanada ixcham va tezkorSpaceX yangi avlod Starlink V5 terminalini taqdim etdi: u yanada ixcham va tezkorBugun, 10:52Koinotda tirbandlik: Roskosmos va NASA sunʼiy yoʻldoshlar toʻqnashuvining oldini oladiKoinotda tirbandlik: Roskosmos va NASA sunʼiy yoʻldoshlar toʻqnashuvining oldini oladiBugun, 10:28Rossiya yangi orbital stansiya loyihasini taqdim etdi: Xalqaro kosmik stansiyadan farqi nimadaRossiya yangi orbital stansiya loyihasini taqdim etdi: Xalqaro kosmik stansiyadan farqi nimadaBugun, 09:56MKSdan keyingi davr: Roskosmos va NASA yangi stansiyalar boʻyicha kelishuvga erishdiMKSdan keyingi davr: Roskosmos va NASA yangi stansiyalar boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 09:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi