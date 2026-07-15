Galaxy S26 Ultra ekranida qizil dogʻlar paydo boʻlmoqda: Samsung surishtiruv boshladi
Samsung kompaniyasining eng soʻnggi va eng qimmat flagmani boʻlmish Galaxy S26 Ultra foydalanuvchilari jiddiy texnik muammoga duch kelishmoqda. Qurilma sotuvga chiqqanidan bir necha oy oʻtib, ijtimoiy tarmoqlarda displeyning markaziy qismida gʻayritabiiy qizgʻish tus yoki dogʻ paydo boʻlayotgani haqida shikoyatlar koʻpaya boshladi. Bu holat hatto eng premium smartfonlar ham kutilmagan nuqsonlardan xoli emasligini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Janubiy Koreya texnologiya giganti foydalanuvchilarning ushbu xabarlarini rasman tasdiqladi va ayni damda muammoning kelib chiqish sabablarini aniqlash boʻyicha ichki surishtiruv ishlarini olib bormoqda. iXBT.com nashrining maʼlumotiga koʻra, mazkur nuqson qurilma sotib olingan zahoti emas, balki ikki-uch oylik faol foydalanishdan soʻng yuzaga kelmoqda. Bu esa muammoning zavod defekti yoki dasturiy xatolik ekanligi borasida turli taxminlarni keltirib chiqardi.
Privacy Display funksiyasi asosiy gumondormi?Koʻpgina foydalanuvchilar va ekspertlar ushbu muammoni Galaxy S26 Ultra modeliga xos boʻlgan yangi Privacy Display texnologiyasi bilan bogʻlashmoqda. Bu apparat darajasidagi funksiya boʻlib, u ekranning koʻrish burchagini sunʼiy ravishda toraytiradi va yon atrofdagi begona koʻzlardan maʼlumotlarni himoya qiladi. Bank ilovalari yoki shaxsiy yozishmalar bilan ishlashda juda qoʻl keladigan ushbu texnologiya displey nurlanishini intellektual tarzda boshqaradi.
Taxminlarga koʻra, yorugʻlik oqimining bunday oʻziga xos tarzda taqsimlanishi AMOLED panelining markaziy qismida notekis yeyilishga yoki piksellarning muddatidan oldin "kuyishiga" (burn-in) sabab boʻlayotgan boʻlishi mumkin. Odatda AMOLED ekranlardagi rang oʻzgarishlarini sozlamalar orqali toʻgʻrilash mumkin boʻlsa-da, markazdagi lokal qizil dogʻlar apparat qismidagi jiddiyroq nosozlikdan dalolat beradi.
Hozircha Samsung kompaniyasi Privacy Display funksiyasi va qizil dogʻlar oʻrtasida bevosita bogʻliqlik borligini tasdiqlagani yoʻq. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, muammo maʼlum bir ishlab chiqarish partiyasiga tegishlimi yoki barcha qurilmalarda kuzatilishi mumkinmi, buni aniqlash uchun vaqt kerak. "Biz hozirda ushbu holatning aniq sababini aniqlash uchun chuqur tahlil oʻtkazmoqdamiz", — deyiladi kompaniya bayonotida.
Oʻzbekiston bozorida ham Samsung flagmanlari yuqori nufuzga ega ekanligini hisobga olsak, ushbu muammo mahalliy foydalanuvchilar uchun ham dolzarb hisoblanadi. Hozircha rasmiy servis markazlari bunday holatlarda qurilmani kafolat doirasida almashtirib berish yoki ekran panelini yangilash masalasida yakuniy xulosani kutishmoqda. Ekspertlar muammo keng koʻlamli boʻlib chiqsa, kompaniya dasturiy yangilanish orqali yorugʻlik intensivligini kamaytirishi mumkinligini taxmin qilishmoqda.
…