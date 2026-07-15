Galaxy S26 Ultra ekranida qizil dogʻlar paydo boʻlmoqda: Samsung surishtiruv boshladi

·77·Texno
Galaxy S26 Ultra ekranida qizil dogʻlar paydo boʻlmoqda: Samsung surishtiruv boshladi

Samsung kompaniyasining eng soʻnggi va eng qimmat flagmani boʻlmish Galaxy S26 Ultra foydalanuvchilari jiddiy texnik muammoga duch kelishmoqda. Qurilma sotuvga chiqqanidan bir necha oy oʻtib, ijtimoiy tarmoqlarda displeyning markaziy qismida gʻayritabiiy qizgʻish tus yoki dogʻ paydo boʻlayotgani haqida shikoyatlar koʻpaya boshladi. Bu holat hatto eng premium smartfonlar ham kutilmagan nuqsonlardan xoli emasligini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Janubiy Koreya texnologiya giganti foydalanuvchilarning ushbu xabarlarini rasman tasdiqladi va ayni damda muammoning kelib chiqish sabablarini aniqlash boʻyicha ichki surishtiruv ishlarini olib bormoqda. iXBT.com nashrining maʼlumotiga koʻra, mazkur nuqson qurilma sotib olingan zahoti emas, balki ikki-uch oylik faol foydalanishdan soʻng yuzaga kelmoqda. Bu esa muammoning zavod defekti yoki dasturiy xatolik ekanligi borasida turli taxminlarni keltirib chiqardi.

Privacy Display funksiyasi asosiy gumondormi?

Koʻpgina foydalanuvchilar va ekspertlar ushbu muammoni Galaxy S26 Ultra modeliga xos boʻlgan yangi Privacy Display texnologiyasi bilan bogʻlashmoqda. Bu apparat darajasidagi funksiya boʻlib, u ekranning koʻrish burchagini sunʼiy ravishda toraytiradi va yon atrofdagi begona koʻzlardan maʼlumotlarni himoya qiladi. Bank ilovalari yoki shaxsiy yozishmalar bilan ishlashda juda qoʻl keladigan ushbu texnologiya displey nurlanishini intellektual tarzda boshqaradi.

Taxminlarga koʻra, yorugʻlik oqimining bunday oʻziga xos tarzda taqsimlanishi AMOLED panelining markaziy qismida notekis yeyilishga yoki piksellarning muddatidan oldin "kuyishiga" (burn-in) sabab boʻlayotgan boʻlishi mumkin. Odatda AMOLED ekranlardagi rang oʻzgarishlarini sozlamalar orqali toʻgʻrilash mumkin boʻlsa-da, markazdagi lokal qizil dogʻlar apparat qismidagi jiddiyroq nosozlikdan dalolat beradi.

Hozircha Samsung kompaniyasi Privacy Display funksiyasi va qizil dogʻlar oʻrtasida bevosita bogʻliqlik borligini tasdiqlagani yoʻq. Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, muammo maʼlum bir ishlab chiqarish partiyasiga tegishlimi yoki barcha qurilmalarda kuzatilishi mumkinmi, buni aniqlash uchun vaqt kerak. "Biz hozirda ushbu holatning aniq sababini aniqlash uchun chuqur tahlil oʻtkazmoqdamiz", — deyiladi kompaniya bayonotida.

Oʻzbekiston bozorida ham Samsung flagmanlari yuqori nufuzga ega ekanligini hisobga olsak, ushbu muammo mahalliy foydalanuvchilar uchun ham dolzarb hisoblanadi. Hozircha rasmiy servis markazlari bunday holatlarda qurilmani kafolat doirasida almashtirib berish yoki ekran panelini yangilash masalasida yakuniy xulosani kutishmoqda. Ekspertlar muammo keng koʻlamli boʻlib chiqsa, kompaniya dasturiy yangilanish orqali yorugʻlik intensivligini kamaytirishi mumkinligini taxmin qilishmoqda.

SamsungGalaxy S26 UltraTexnologiyaSmartfonAMOLED
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple Xitoy bozorida oʻz sunʼiy intellektini ishga tushirmoqda: Alibaba bilan hamkorlikApple Xitoy bozorida oʻz sunʼiy intellektini ishga tushirmoqda: Alibaba bilan hamkorlikBugun, 21:30Honor dunyodagi ilk robotlashgan kamerali smartfonni taqdim etishga tayyorlanmoqdaHonor dunyodagi ilk robotlashgan kamerali smartfonni taqdim etishga tayyorlanmoqdaBugun, 21:25Rostex 2030-yilga borib sanoat robotlari ishlab chiqarishni 10 barobardan ziyod oshiradiRostex 2030-yilga borib sanoat robotlari ishlab chiqarishni 10 barobardan ziyod oshiradiBugun, 20:55Stripe va Advent PayPal toʻlov tizimini 53,4 milliard dollarga sotib olmoqchiStripe va Advent PayPal toʻlov tizimini 53,4 milliard dollarga sotib olmoqchiBugun, 20:51Yaponiya muvaffaqiyatsizliklardan soʻng Epsilon S raketasini qayta sinovdan oʻtkazadiYaponiya muvaffaqiyatsizliklardan soʻng Epsilon S raketasini qayta sinovdan oʻtkazadiBugun, 19:56Spotify bolalar uchun moʻljallangan nazorat funksiyasini bepul foydalanuvchilarga ochdiSpotify bolalar uchun moʻljallangan nazorat funksiyasini bepul foydalanuvchilarga ochdiBugun, 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi