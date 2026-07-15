O‘zbekistonga 46 darajali jazirama issiq yana qaytmoqda

·47·O‘zbekiston
O‘zbekistonga 46 darajali jazirama issiq yana qaytmoqda

O‘zbekistonda 16 iyul kuni ham anomal issiq ob-havo saqlanib qoladi. «O‘zgidromet» ma’lumotiga ko‘ra, ayrim hududlarda havo harorati 46 darajagacha ko‘tarilishi kutilmoqda.

Prognozga ko‘ra, respublika bo‘ylab asosan quruq va biroz bulutli ob-havo hukm suradi. Yog‘ingarchilik kutilmaydi. Faqat ayrim hududlarda shamol tezligi kuchayib, chang-to‘zonlar kuzatilishi mumkin.

Eng yuqori harorat Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida qayd etilishi kutilmoqda. Ushbu hududlarda kunduzi havo 41–46 darajagacha isiydi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida kunduzi 40–45 daraja, Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida esa 38–43 daraja atrofida issiq bo‘lishi prognoz qilingan.

Farg‘ona vodiysi viloyatlarida ham yog‘ingarchilik kutilmaydi. Andijon, Namangan va Farg‘onada kunduzi havo harorati 38–43 darajagacha ko‘tariladi.

Poytaxt Toshkentda havo biroz bulutli bo‘ladi. Kunduzi harorat 40–42 daraja, kechasi esa 26–28 daraja atrofida bo‘lishi kutilmoqda.

Tog‘li hududlarda havo nisbatan salqinroq bo‘lib, kunduzi 30–35 daraja, kechasi 15–20 daraja bo‘ladi.

Sinoptiklar ta’kidlashicha, 15–17 iyul kunlari O‘zbekiston hududiga janubdan juda issiq havo oqimlari kirib kelishi davom etadi. Shu bois respublikaning katta qismida havo harorati 41–43 darajagacha, shimoliy, janubiy va cho‘l hududlarda esa 44–46 darajagacha ko‘tarilishi mumkin.

O'zbekistonToshkentBuxoroSamarqandFarg'ona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda elektr energiyasi iste’moli eng yuqori darajaga chiqdiO‘zbekistonda elektr energiyasi iste’moli eng yuqori darajaga chiqdiBugun, 17:37Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildiQirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildiBugun, 13:30O‘zbekistonda 662 ta kiberjinoyat fosh etildiO‘zbekistonda 662 ta kiberjinoyat fosh etildiBugun, 12:13Mirzo Ulug‘bek va Bektemir tumanlarida gaz o‘chiriladiMirzo Ulug‘bek va Bektemir tumanlarida gaz o‘chiriladiBugun, 12:11Yoqilg‘i quyish shoxobchalarida issiq kunlar uchun yangi tartib belgilandiYoqilg‘i quyish shoxobchalarida issiq kunlar uchun yangi tartib belgilandiBugun, 10:37Jazirama ta’siri: Toshkent metrosida poyezdlar 14 daqiqagacha kechikadiJazirama ta’siri: Toshkent metrosida poyezdlar 14 daqiqagacha kechikadiKecha, 19:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi