Kutilmagan yakun: Tramp uch yillik nizodan so‘ng yozuvchi ayolga 5 mln dollar to‘lab berdi

·47·Dunyo
Kutilmagan yakun: Tramp uch yillik nizodan so‘ng yozuvchi ayolga 5 mln dollar to‘lab berdi

AQSH prezidenti Donald Tramp sud tomonidan aybdor deb topilganidan uch yil o‘tib, nihoyat yozuvchi va jurnalist Elizabet Jin Kerrollga jinsiy zo‘ravonlik hamda tuhmat ishi bo‘yicha belgilangan 5 million dollardan ortiq mablag‘ni to‘lab berdi.

Zamin.uz xalqaro OAV ma’lumotlariga tayangan holda ushbu shov-shuvli mahkamaning so‘nggi tafsilotlarini taqdim etadi.

Pullar qanday o‘tkazildi?

Reuters agentligi xabariga ko‘ra, Oq uy rahbarining keskin e’tirozlari va noroziliklariga qaramay, okrug sudyasi sud nazorati ostida bo‘lgan maxsus hisobvaraqdan mablag‘larni o‘tkazishga ruxsat bergan. Shundan so‘ng ushbu yirik summa jabrlanuvchining yuridik firmasi hisobiga kelib tushgan.

Eslatib o‘tamiz, 2023 yilda hakamlar hay’ati Donald Tramp 1996 yilda Manhettendagi Bergdorf Goodman kiyim-kechak do‘konida Kerrollni zo‘rlaganini to‘liq isbotlanmagan deb topgan edi. Biroq sud Trampni jinsiy zo‘ravonlik va tuhmatda aybdor deb hisoblab, unga 5 million dollar tovon puli to‘lash majburiyatini yuklagan edi.

Trampga qarshi da’volar va moliyaviy yo‘qotishlar

Ushbu 5 million dollarlik ish Jin Kerrollning Tramp ustidan qozongan yagona g‘alabasi emas. Keyinchalik yozuvchi sobiq prezidentga qarshi boshqa fuqarolik da’volarida ham muvaffaqiyat qozongan.

Mahkama va da’volar

Moliyaviy natija (miqdori)

Jinsiy zo‘ravonlik va tuhmat ishi (2023 yil)

5 million dollardan ortiq (to‘lab berildi)

Keyingi fuqarolik da’volari bo‘yicha g‘alaba

88,3 million dollar

Tomonlarning munosabati: «Yolg‘on» va «Xayriya rejasi»

Donald Tramp ushbu ayblovlarni boshidan beri keskin rad etib keladi. U Kerrollning bayonotlarini mutlaqo yolg‘on deb atagan va u bilan umuman tanish bo‘lmaganini ta’kidlagan.

Trampning fikricha, yozuvchi ayol o‘zining yangi kitobi sotilishini oshirish va jamoatchilik e’tiborini tortish uchun bu voqeani o‘ylab topgan. Shuningdek, u o‘z ishini siyosiy raqiblari tomonidan amalga oshirilgan «qurol ishlatish va huquqiy urush» deya masxara qilgan.

O‘z navbatida, Elizabet Jin Kerroll olingan ushbu mablag‘larni birinchi navbatda o‘z pensiya hisob raqamiga qo‘yishini ma’lum qildi. U, shuningdek, kelajakda ushbu pullarning bir qismini xayriya maqsadlariga yo‘naltirishi mumkinligini ham bildirib o‘tgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Belarus hibsxonasida o‘zbekistonlik ayolning farzandi dunyoga keldiBelarus hibsxonasida o‘zbekistonlik ayolning farzandi dunyoga keldiBugun, 17:19Rossiyada yonilg‘i navbatida qurol ishlatildi, bir kishi yaralandiRossiyada yonilg‘i navbatida qurol ishlatildi, bir kishi yaralandiBugun, 17:15Sadir Japarov qizi Janayimning siyosatga kirishi haqidagi mish-mishlarga izoh berdiSadir Japarov qizi Janayimning siyosatga kirishi haqidagi mish-mishlarga izoh berdiBugun, 05:4667 million yillik Tirannozavr reks rekord narxga sotildi67 million yillik Tirannozavr reks rekord narxga sotildiBugun, 02:24Ochlikning 17-kuni: Mashhur faol ta’lim vazirini iste’foga chaqirdiOchlikning 17-kuni: Mashhur faol ta’lim vazirini iste’foga chaqirdiBugun, 02:15Quyoshning ko‘rinmas tomonida olimlar kutmagan o‘zgarish aniqlandiQuyoshning ko‘rinmas tomonida olimlar kutmagan o‘zgarish aniqlandiBugun, 01:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi