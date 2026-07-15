Kutilmagan yakun: Tramp uch yillik nizodan so‘ng yozuvchi ayolga 5 mln dollar to‘lab berdi
AQSH prezidenti Donald Tramp sud tomonidan aybdor deb topilganidan uch yil o‘tib, nihoyat yozuvchi va jurnalist Elizabet Jin Kerrollga jinsiy zo‘ravonlik hamda tuhmat ishi bo‘yicha belgilangan 5 million dollardan ortiq mablag‘ni to‘lab berdi.
Zamin.uz xalqaro OAV ma’lumotlariga tayangan holda ushbu shov-shuvli mahkamaning so‘nggi tafsilotlarini taqdim etadi.
Pullar qanday o‘tkazildi?
Reuters agentligi xabariga ko‘ra, Oq uy rahbarining keskin e’tirozlari va noroziliklariga qaramay, okrug sudyasi sud nazorati ostida bo‘lgan maxsus hisobvaraqdan mablag‘larni o‘tkazishga ruxsat bergan. Shundan so‘ng ushbu yirik summa jabrlanuvchining yuridik firmasi hisobiga kelib tushgan.
Eslatib o‘tamiz, 2023 yilda hakamlar hay’ati Donald Tramp 1996 yilda Manhettendagi Bergdorf Goodman kiyim-kechak do‘konida Kerrollni zo‘rlaganini to‘liq isbotlanmagan deb topgan edi. Biroq sud Trampni jinsiy zo‘ravonlik va tuhmatda aybdor deb hisoblab, unga 5 million dollar tovon puli to‘lash majburiyatini yuklagan edi.
Trampga qarshi da’volar va moliyaviy yo‘qotishlar
Ushbu 5 million dollarlik ish Jin Kerrollning Tramp ustidan qozongan yagona g‘alabasi emas. Keyinchalik yozuvchi sobiq prezidentga qarshi boshqa fuqarolik da’volarida ham muvaffaqiyat qozongan.
Mahkama va da’volar
Moliyaviy natija (miqdori)
Jinsiy zo‘ravonlik va tuhmat ishi (2023 yil)
5 million dollardan ortiq (to‘lab berildi)
Keyingi fuqarolik da’volari bo‘yicha g‘alaba
88,3 million dollar
Tomonlarning munosabati: «Yolg‘on» va «Xayriya rejasi»
Donald Tramp ushbu ayblovlarni boshidan beri keskin rad etib keladi. U Kerrollning bayonotlarini mutlaqo yolg‘on deb atagan va u bilan umuman tanish bo‘lmaganini ta’kidlagan.
Trampning fikricha, yozuvchi ayol o‘zining yangi kitobi sotilishini oshirish va jamoatchilik e’tiborini tortish uchun bu voqeani o‘ylab topgan. Shuningdek, u o‘z ishini siyosiy raqiblari tomonidan amalga oshirilgan «qurol ishlatish va huquqiy urush» deya masxara qilgan.
O‘z navbatida, Elizabet Jin Kerroll olingan ushbu mablag‘larni birinchi navbatda o‘z pensiya hisob raqamiga qo‘yishini ma’lum qildi. U, shuningdek, kelajakda ushbu pullarning bir qismini xayriya maqsadlariga yo‘naltirishi mumkinligini ham bildirib o‘tgan.
…