Emiliano Martinez Aston Villa bilan ziddiyatga bordi: Darvozabon Yuventusga oʻtmoqchi
Argentina terma jamoasi va Aston Villa klubining asosiy darvozaboni Emiliano Martinez faoliyatida keskin burilish yasashga qaror qildi. Jahon chempioni Angliya klubidagi vaziyatdan norozi boʻlib, yozgi transfer oynasida Italiyaning Yuventus klubiga oʻtish uchun kurash boshladi. Bu qaror Birmingem klubi rahbariyati va futbolchi oʻrtasidagi munosabatlar sovuqlashgan bir paytda yuzaga keldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
La Gazzetta dello Sport nashrining xabar berishicha, "Dibu" laqabi bilan tanilgan posbon va Aston Villa oʻrtasidagi aloqalar uzilish nuqtasiga yetgan. Garchi klub oʻz yulduzini sotmasligini ochiqchasiga eʼlon qilgan boʻlsa-da, bu pozitsiya Martinezga maʼqul kelmadi. Futbolchi oʻz agentlari orqali Villa Parkda qolish niyati yoʻqligini va Turin grandiga qoʻshilish uchun har qanday bosimga tayyorligini bildirgan.
Turinliklarning qiziqishi va transfer bahosiYuventus klubi argentinalik posbonning atrofidagi voqealarni diqqat bilan kuzatib bormoqda. "Byankonerilar" anchadan buyon Martinezning tajribasi va gʻoliblik mentalitetiga qiziqish bildirib kelishadi. Ular 31 yoshli darvozabonni Allianz Stadium uchun eng munosib nomzod deb hisoblashmoqda. Shu bilan birga, Turin klubi zaxira varianti sifatida Guglielmo Vicario nomzodini ham koʻrib chiqmoqda.
Qiziqarli jihati shundaki, Aston Villa oʻzining asosiy darvozaboni uchun 12 million yevro miqdorida narx belgilagan. Garchi klub uni jamoaning ajralmas qismi deb atayotgan boʻlsa-da, bunday nisbatan past narx belgilanishi rahbariyat munosib taklif tushsa, muzokaralarga tayyorligidan dalolat beradi. Bu esa oʻz navbatida Yuventus uchun ayni muddao boʻlishi mumkin.
Ziddiyatli oʻtmish va yangi chorlovMartinez va Aston Villa oʻrtasidagi ziddiyatlar birinchi marta kuzatilayotgani yoʻq. Avvalroq, 2024-2025-yilgi mavsum yakunida ham darvozabon jamoani tark etishga uringan, hatto muxlislar bilan xayrlashishga ham ulgurgan edi. Oʻsha paytda Manchester Yunayted klubiga oʻtish amalga oshmay qolgach, u jamoada qolishga majbur boʻlgan, biroq murabbiy Unai Emery bilan munosabatlari biroz sovuqlashgan edi.
Oʻtgan mavsumda Emiliano Martinez barcha musobaqalarda 44 ta oʻyinda maydonga tushib, jamoasining Angliya Premer-ligasida toʻrtinchi oʻrinni egallashi va Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritishida katta hissa qoʻshdi. Shunga qaramay, u faoliyatini Italiya A Seriyasida davom ettirishni afzal koʻrmoqda. Hozirda tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar qanday yakunlanishi butun futbol jamoatchiligi eʼtiborida turibdi.
…