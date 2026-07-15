Emiliano Martinez Aston Villa bilan ziddiyatga bordi: Darvozabon Yuventusga oʻtmoqchi

·1·Sport
Emiliano Martinez Aston Villa bilan ziddiyatga bordi: Darvozabon Yuventusga oʻtmoqchi

Argentina terma jamoasi va Aston Villa klubining asosiy darvozaboni Emiliano Martinez faoliyatida keskin burilish yasashga qaror qildi. Jahon chempioni Angliya klubidagi vaziyatdan norozi boʻlib, yozgi transfer oynasida Italiyaning Yuventus klubiga oʻtish uchun kurash boshladi. Bu qaror Birmingem klubi rahbariyati va futbolchi oʻrtasidagi munosabatlar sovuqlashgan bir paytda yuzaga keldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

La Gazzetta dello Sport nashrining xabar berishicha, "Dibu" laqabi bilan tanilgan posbon va Aston Villa oʻrtasidagi aloqalar uzilish nuqtasiga yetgan. Garchi klub oʻz yulduzini sotmasligini ochiqchasiga eʼlon qilgan boʻlsa-da, bu pozitsiya Martinezga maʼqul kelmadi. Futbolchi oʻz agentlari orqali Villa Parkda qolish niyati yoʻqligini va Turin grandiga qoʻshilish uchun har qanday bosimga tayyorligini bildirgan.

Turinliklarning qiziqishi va transfer bahosi

Yuventus klubi argentinalik posbonning atrofidagi voqealarni diqqat bilan kuzatib bormoqda. "Byankonerilar" anchadan buyon Martinezning tajribasi va gʻoliblik mentalitetiga qiziqish bildirib kelishadi. Ular 31 yoshli darvozabonni Allianz Stadium uchun eng munosib nomzod deb hisoblashmoqda. Shu bilan birga, Turin klubi zaxira varianti sifatida Guglielmo Vicario nomzodini ham koʻrib chiqmoqda.

Qiziqarli jihati shundaki, Aston Villa oʻzining asosiy darvozaboni uchun 12 million yevro miqdorida narx belgilagan. Garchi klub uni jamoaning ajralmas qismi deb atayotgan boʻlsa-da, bunday nisbatan past narx belgilanishi rahbariyat munosib taklif tushsa, muzokaralarga tayyorligidan dalolat beradi. Bu esa oʻz navbatida Yuventus uchun ayni muddao boʻlishi mumkin.

Ziddiyatli oʻtmish va yangi chorlov

Martinez va Aston Villa oʻrtasidagi ziddiyatlar birinchi marta kuzatilayotgani yoʻq. Avvalroq, 2024-2025-yilgi mavsum yakunida ham darvozabon jamoani tark etishga uringan, hatto muxlislar bilan xayrlashishga ham ulgurgan edi. Oʻsha paytda Manchester Yunayted klubiga oʻtish amalga oshmay qolgach, u jamoada qolishga majbur boʻlgan, biroq murabbiy Unai Emery bilan munosabatlari biroz sovuqlashgan edi.

Oʻtgan mavsumda Emiliano Martinez barcha musobaqalarda 44 ta oʻyinda maydonga tushib, jamoasining Angliya Premer-ligasida toʻrtinchi oʻrinni egallashi va Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritishida katta hissa qoʻshdi. Shunga qaramay, u faoliyatini Italiya A Seriyasida davom ettirishni afzal koʻrmoqda. Hozirda tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar qanday yakunlanishi butun futbol jamoatchiligi eʼtiborida turibdi.

Emiliano MartinezJuventusAston VillaTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andrey Santos nega Chelsi jamoasini Manchester Yunaytedga almashtirishga qaror qildi?Andrey Santos nega Chelsi jamoasini Manchester Yunaytedga almashtirishga qaror qildi?Bugun, 19:538 vazn, 6 medal: bokschi qizlarimiz Osiyoda birinchi bo‘lishdi!8 vazn, 6 medal: bokschi qizlarimiz Osiyoda birinchi bo‘lishdi!Bugun, 19:53Grinvud “Fenerbahche”da: 39 mln yevrolik katta transferGrinvud “Fenerbahche”da: 39 mln yevrolik katta transferBugun, 19:49Lionel Messi fenomenining siri: Sobiq jamoadoshlari afsonaviy futbolchining xarakterini ochib berdiLionel Messi fenomenining siri: Sobiq jamoadoshlari afsonaviy futbolchining xarakterini ochib berdiBugun, 19:20Chelsi yangi davr ostonasida: Xabi Alonso jamoada qatʼiy tartib-intizom oʻrnatmoqdaChelsi yangi davr ostonasida: Xabi Alonso jamoada qatʼiy tartib-intizom oʻrnatmoqdaBugun, 18:5952 yil deganda terma jamoani JCH-2026ga olib chiqqan murabbiy ketdi52 yil deganda terma jamoani JCH-2026ga olib chiqqan murabbiy ketdiBugun, 18:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi