Rostex 2030-yilga borib sanoat robotlari ishlab chiqarishni 10 barobardan ziyod oshiradi

·32·Texno
Rostex 2030-yilga borib sanoat robotlari ishlab chiqarishni 10 barobardan ziyod oshiradi

Rossiyaning "Rostex" davlat korporatsiyasi mamlakat sanoat tarmoqlarini avtomatlashtirish yoʻlida ulkan strategik rejani eʼlon qildi. Korporatsiya rahbari Sergey Chemezovning maʼlum qilishicha, 2030-yilga kelib yiliga 6 ming dona sanoat robotlarini ishlab chiqarish yoʻlga qoʻyiladi. Bu koʻrsatkich hozirgi ishlab chiqarish quvvatlaridan qariyb 11 barobar koʻpdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ayni paytda "Rostex" korxonalari yiliga oʻrtacha 550 tagacha sanoat robotlarini yetkazib bermoqda. Mavjud texnologik bazaning imkoniyatlari hozircha aynan shu hajmdagi mahsulotni tayyorlashga moʻljallangan. Biroq kelgusi yillarda ishlab chiqarish quvvatlarini keng koʻlamda modernizatsiya qilish va masshtablashtirish orqali robototexnika bozorida yetakchilikni qoʻlga kiritish maqsad qilingan.

Robotlarning qoʻllanilish sohalari va imkoniyatlari

Ushbu avtomatlashtirilgan tizimlar sanoatning turli murakkab jarayonlarida inson mehnatini yengillashtirishga xizmat qiladi. ixbt.com nashrining yozishicha, robotlar quyidagi operatsiyalarni bajarish uchun moʻljallangan:

  • Payvandlash va metallga ishlov berish;
  • Dastgohlarga texnik xizmat koʻrsatish;
  • Yelim va germetik surtish;
  • Butlovchi qismlarni yigʻish va burash;
  • Tayyor mahsulotlarni taxlash va sifat nazoratini amalga oshirish.
Taʼkidlash joizki, ushbu robotlar toʻliq avtonom boʻlsa-da, ularning barqaror ishlashi uchun operator nazorati, sozlash va vaqti-vaqti bilan texnik koʻrikdan oʻtkazish talab etiladi. Bu esa ishlab chiqarishda inson va mashina hamkorligining yangi bosqichini anglatadi.

Mahalliylashtirish va texnologik mustaqillik

Bugungi kunda mazkur robotlarning mahalliylashtirish darajasi 75 foizni tashkil etmoqda. Rossiyalik mutaxassislar robotlarning konstruksiyasini mustaqil ravishda ishlab chiqishmoqda va hozirga qadar sakkizta muhim patentni roʻyxatdan oʻtkazishga muvaffaq boʻlishgan. Shuningdek, avtomatlashtirilgan tizimlar uchun zarur boʻlgan elektronika va dasturiy taʼminot ham mahalliy dasturchilar tomonidan yaratilmoqda.

Hozircha ishlab chiqarilgan robotlarning asosiy qismi "Rostex" tarkibidagi korxonalarda sinovdan oʻtkazilmoqda va faoliyat yuritmoqda. Shunga qaramay, bir necha qurilmalar allaqachon RJD (Rossiya temir yoʻllari) va GAZ guruhi kabi yirik sanoat gigantlariga yetkazib berilgan. Kelajakda boshqa xususiy va davlat korxonalari ham ushbu texnologiyalarga katta qiziqish bildirishi kutilmoqda.

Oʻzbekiston sanoatida ham soʻnggi yillarda robotlashtirish jarayonlari faollashganini kuzatish mumkin. Ayniqsa, avtomobilsozlik va toʻqimachilik sohalarida xorijiy texnologiyalarga talab yuqori. Rossiyaning ushbu yoʻnalishdagi qadamlari mintaqaviy bozorda raqobatbardosh va nisbatan arzon sanoat yechimlari paydo boʻlishiga zamin yaratishi mumkin.

RostexRobototexnikaSanoatTexnologiyaRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple Xitoy bozorida oʻz sunʼiy intellektini ishga tushirmoqda: Alibaba bilan hamkorlikApple Xitoy bozorida oʻz sunʼiy intellektini ishga tushirmoqda: Alibaba bilan hamkorlikBugun, 21:30Honor dunyodagi ilk robotlashgan kamerali smartfonni taqdim etishga tayyorlanmoqdaHonor dunyodagi ilk robotlashgan kamerali smartfonni taqdim etishga tayyorlanmoqdaBugun, 21:25Stripe va Advent PayPal toʻlov tizimini 53,4 milliard dollarga sotib olmoqchiStripe va Advent PayPal toʻlov tizimini 53,4 milliard dollarga sotib olmoqchiBugun, 20:51Galaxy S26 Ultra ekranida qizil dogʻlar paydo boʻlmoqda: Samsung surishtiruv boshladiGalaxy S26 Ultra ekranida qizil dogʻlar paydo boʻlmoqda: Samsung surishtiruv boshladiBugun, 20:27Yaponiya muvaffaqiyatsizliklardan soʻng Epsilon S raketasini qayta sinovdan oʻtkazadiYaponiya muvaffaqiyatsizliklardan soʻng Epsilon S raketasini qayta sinovdan oʻtkazadiBugun, 19:56Spotify bolalar uchun moʻljallangan nazorat funksiyasini bepul foydalanuvchilarga ochdiSpotify bolalar uchun moʻljallangan nazorat funksiyasini bepul foydalanuvchilarga ochdiBugun, 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi