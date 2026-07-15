Rostex 2030-yilga borib sanoat robotlari ishlab chiqarishni 10 barobardan ziyod oshiradi
Rossiyaning "Rostex" davlat korporatsiyasi mamlakat sanoat tarmoqlarini avtomatlashtirish yoʻlida ulkan strategik rejani eʼlon qildi. Korporatsiya rahbari Sergey Chemezovning maʼlum qilishicha, 2030-yilga kelib yiliga 6 ming dona sanoat robotlarini ishlab chiqarish yoʻlga qoʻyiladi. Bu koʻrsatkich hozirgi ishlab chiqarish quvvatlaridan qariyb 11 barobar koʻpdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ayni paytda "Rostex" korxonalari yiliga oʻrtacha 550 tagacha sanoat robotlarini yetkazib bermoqda. Mavjud texnologik bazaning imkoniyatlari hozircha aynan shu hajmdagi mahsulotni tayyorlashga moʻljallangan. Biroq kelgusi yillarda ishlab chiqarish quvvatlarini keng koʻlamda modernizatsiya qilish va masshtablashtirish orqali robototexnika bozorida yetakchilikni qoʻlga kiritish maqsad qilingan.
Robotlarning qoʻllanilish sohalari va imkoniyatlariUshbu avtomatlashtirilgan tizimlar sanoatning turli murakkab jarayonlarida inson mehnatini yengillashtirishga xizmat qiladi. ixbt.com nashrining yozishicha, robotlar quyidagi operatsiyalarni bajarish uchun moʻljallangan:
- Payvandlash va metallga ishlov berish;
- Dastgohlarga texnik xizmat koʻrsatish;
- Yelim va germetik surtish;
- Butlovchi qismlarni yigʻish va burash;
- Tayyor mahsulotlarni taxlash va sifat nazoratini amalga oshirish.
Mahalliylashtirish va texnologik mustaqillikBugungi kunda mazkur robotlarning mahalliylashtirish darajasi 75 foizni tashkil etmoqda. Rossiyalik mutaxassislar robotlarning konstruksiyasini mustaqil ravishda ishlab chiqishmoqda va hozirga qadar sakkizta muhim patentni roʻyxatdan oʻtkazishga muvaffaq boʻlishgan. Shuningdek, avtomatlashtirilgan tizimlar uchun zarur boʻlgan elektronika va dasturiy taʼminot ham mahalliy dasturchilar tomonidan yaratilmoqda.
Hozircha ishlab chiqarilgan robotlarning asosiy qismi "Rostex" tarkibidagi korxonalarda sinovdan oʻtkazilmoqda va faoliyat yuritmoqda. Shunga qaramay, bir necha qurilmalar allaqachon RJD (Rossiya temir yoʻllari) va GAZ guruhi kabi yirik sanoat gigantlariga yetkazib berilgan. Kelajakda boshqa xususiy va davlat korxonalari ham ushbu texnologiyalarga katta qiziqish bildirishi kutilmoqda.
Oʻzbekiston sanoatida ham soʻnggi yillarda robotlashtirish jarayonlari faollashganini kuzatish mumkin. Ayniqsa, avtomobilsozlik va toʻqimachilik sohalarida xorijiy texnologiyalarga talab yuqori. Rossiyaning ushbu yoʻnalishdagi qadamlari mintaqaviy bozorda raqobatbardosh va nisbatan arzon sanoat yechimlari paydo boʻlishiga zamin yaratishi mumkin.
…