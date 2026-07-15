Stripe va Advent PayPal toʻlov tizimini 53,4 milliard dollarga sotib olmoqchi

·32·Texno
Stripe va Advent PayPal toʻlov tizimini 53,4 milliard dollarga sotib olmoqchi

Raqamli toʻlovlar bozorida yirik kelishuv amalga oshishi kutilmoqda. Stripe kompaniyasi va Advent International xususiy investitsiya firmasi PayPal elektron toʻlov gigantini sotib olish boʻyicha rasmiy taklif kiritdi. Taxminan 53,4 milliard dollarga baholanayotgan ushbu bitim moliya texnologiyalari sohasidagi eng yirik voqealardan biri boʻlishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Reuters agentligi xabariga koʻra, ushbu taklif joriy oyning boshida taqdim etilgan va u banklar tomonidan kafolatlangan qariyb 50 milliard dollarlik moliyaviy koʻmakka ega. Rejaga muvofiq, Stripe va Advent International kompaniyalari PayPal aksiyalarini teng ulushlarda (50/50) oʻzaro boʻlishib olishni koʻzda tutmoqda. Bu Stripe kompaniyasining oʻz raqibini sotib olish borasidagi birinchi urinishi emas.

Joriy yilning fevral oyida ham Stripe kompaniyasi PayPal bilan dastlabki muzokaralar olib borayotgani haqida maʼlumotlar tarqalgan edi, biroq oʻshanda jarayon rasmiy taklif darajasiga yetmagandi. Endilikda esa tomonlar aniq raqamlar va moliyaviy manbalar bilan harakatga tushgani koʻrinib turibdi. Agar ushbu kelishuv muvaffaqiyatli yakunlansa, jahon bozoridagi ikki eng yirik toʻlov tizimi birlashadi.

Bozordagi kuchlar nisbati

PayPal hozirgi kunda dunyo boʻylab 440 milliondan ortiq faol foydalanuvchiga ega va 2025-yil davomida 1,8 trillion dollar miqdoridagi tranzaksiyalarni amalga oshirishi kutilmoqda. Oʻz navbatida, Stripe ham boʻsh kelayotgani yoʻq: kompaniya orqali oʻtayotgan toʻlovlar hajmi 1,9 trillion dollarni tashkil etmoqda. Shunisi eʼtiborliki, Stripe kompaniyasining bozor qiymati joriy yilda 159 milliard dollargacha koʻtarilgan.

Ushbu potensial kelishuv PayPal uchun oʻta ogʻir va burilish nuqtasi boʻlgan davrga toʻgʻri keldi. Kompaniyaning yangi bosh direktori Enrique Lores mart oyida lavozimga kelgach, moliyaviy koʻrsatkichlarning pasayishi haqida ogohlantirish bergan edi. Hozirda kompaniya xarajatlarni 1,5 milliard dollarga qisqartirish va ishchi kuchini 20 foizga kamaytirish orqali inqirozdan chiqishga urinmoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va tadbirkorlar uchun ham ushbu yangilik ahamiyatli. PayPal uzoq vaqtdan beri mintaqamizda toʻliq funksional rejimda ishlamayotgan boʻlsa-da, Stripe bilan birlashuv global toʻlov infratuzilmasini oʻzgartirishi mumkin. Bu kelajakda Markaziy Osiyo bozorlariga yangi va yanada moslashuvchan moliyaviy yechimlar kirib kelishiga zamin yaratishi ehtimoldan xoli emas.

Hozircha PayPal, Stripe va Advent International vakillari ushbu xabarlar yuzasidan rasmiy izoh berishdan tiyilmoqda. Ekspertlarning fikricha, bunday ulkan kelishuv monopoliyaga qarshi kurashuvchi organlar tomonidan jiddiy tekshiruvlarga sabab boʻlishi mumkin, chunki ikki gigantning birlashishi raqobat muhitiga keskin taʼsir koʻrsatadi.

StripePayPalAdvent InternationalFintexTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple Xitoy bozorida oʻz sunʼiy intellektini ishga tushirmoqda: Alibaba bilan hamkorlikApple Xitoy bozorida oʻz sunʼiy intellektini ishga tushirmoqda: Alibaba bilan hamkorlikBugun, 21:30Honor dunyodagi ilk robotlashgan kamerali smartfonni taqdim etishga tayyorlanmoqdaHonor dunyodagi ilk robotlashgan kamerali smartfonni taqdim etishga tayyorlanmoqdaBugun, 21:25Rostex 2030-yilga borib sanoat robotlari ishlab chiqarishni 10 barobardan ziyod oshiradiRostex 2030-yilga borib sanoat robotlari ishlab chiqarishni 10 barobardan ziyod oshiradiBugun, 20:55Galaxy S26 Ultra ekranida qizil dogʻlar paydo boʻlmoqda: Samsung surishtiruv boshladiGalaxy S26 Ultra ekranida qizil dogʻlar paydo boʻlmoqda: Samsung surishtiruv boshladiBugun, 20:27Yaponiya muvaffaqiyatsizliklardan soʻng Epsilon S raketasini qayta sinovdan oʻtkazadiYaponiya muvaffaqiyatsizliklardan soʻng Epsilon S raketasini qayta sinovdan oʻtkazadiBugun, 19:56Spotify bolalar uchun moʻljallangan nazorat funksiyasini bepul foydalanuvchilarga ochdiSpotify bolalar uchun moʻljallangan nazorat funksiyasini bepul foydalanuvchilarga ochdiBugun, 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi