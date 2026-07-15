Honor dunyodagi ilk robotlashgan kamerali smartfonni taqdim etishga tayyorlanmoqda
Xitoyning Honor kompaniyasi mobil qurilmalar bozorida inqilobiy oʻzgarish yasashi kutilayotgan yangi flagman — Honor Robot Phone ustida ishlarni yakuniga yetkazmoqda. Mazkur qurilma Xitoyning 3C regulyatori sertifikatidan muvaffaqiyatli oʻtib, uning texnik imkoniyatlari haqidagi ilk rasmiy maʼlumotlar ochiqlandi. Smartfonning asosiy oʻziga xosligi uning harakatlanuvchi, yaʼni robotlashgan kamera moduli bilan bogʻliq boʻlib, bu texnologiya hozircha jahon bozorida oʻxshashiga ega emas. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sertifikatlash hujjatlariga koʻra, APH-AN00 model raqami ostidagi ushbu qurilma 120 W quvvatga ega oʻta tezkor quvvatlanish tizimini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa foydalanuvchilarga qurilmani sanoqli daqiqalar ichida toʻliq quvvatlantirish imkonini beradi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi flagmanning rasmiy premyerasi shu yilning avgust oyida boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan.
Robotlashgan kamera va sunʼiy intellekt imkoniyatlariHonor Robot Phone modelining eng diqqatga sazovor jihati uning uch oʻqli barqarorlashtirish tizimiga ega boʻlgan va toʻrt darajali erkinlik (4DoF) bilan harakatlanuvchi kamera modulidir. Ushbu tizim kameraga mustaqil ravishda burilish, egilish va oldinga chiqish imkonini beradi. Sunʼiy intellekt algoritmlari yordamida kamera obʼyektlarni avtomatik kuzatishi va panoramali tasvirga olish (PTZ) funksiyalarini bajarishi mumkin.
Shuningdek, insayderlar qurilmaning optik imkoniyatlari haqida ham qiziqarli maʼlumotlarni ulashmoqda. Taxminlarga koʻra, Honor Robot Phone kompaniya tarixidagi ikkita 200 megapikselli sensor bilan jihozlangan ilk smartfon boʻladi. Tasvirlarning rang uzatish sifati va kinematografik effektlar ustida esa mashhur ARRI brendi mutaxassislari bilan hamkorlikda ish olib borilgan.
Yuqori unumdorlik va yangi avlod protsessoriSmartfonning ichki „yuragi“ sifatida Qualcomm kompaniyasining eng soʻnggi Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformasi tanlangan. 3 nanometrli texnologik jarayon asosida tayyorlangan ushbu chip avvalgi avlodga nisbatan sezilarli darajada samaraliroqdir. Xususan, yangi protsessor unumdorlikni 20 foizga, sunʼiy intellekt vazifalarini qayta ishlash tezligini esa 37 foizga oshiradi.
- Energiya samaradorligi 35 foizga yaxshilangan;
- Grafik ishlov berish tezligi sezilarli darajada ortgan;
- Sunʼiy intellekt yordamida tasvirlarni real vaqt rejimida tahrirlash imkoniyati mavjud.
…