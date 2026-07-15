Honor dunyodagi ilk robotlashgan kamerali smartfonni taqdim etishga tayyorlanmoqda

·0·Texno
Honor dunyodagi ilk robotlashgan kamerali smartfonni taqdim etishga tayyorlanmoqda

Xitoyning Honor kompaniyasi mobil qurilmalar bozorida inqilobiy oʻzgarish yasashi kutilayotgan yangi flagman — Honor Robot Phone ustida ishlarni yakuniga yetkazmoqda. Mazkur qurilma Xitoyning 3C regulyatori sertifikatidan muvaffaqiyatli oʻtib, uning texnik imkoniyatlari haqidagi ilk rasmiy maʼlumotlar ochiqlandi. Smartfonning asosiy oʻziga xosligi uning harakatlanuvchi, yaʼni robotlashgan kamera moduli bilan bogʻliq boʻlib, bu texnologiya hozircha jahon bozorida oʻxshashiga ega emas. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sertifikatlash hujjatlariga koʻra, APH-AN00 model raqami ostidagi ushbu qurilma 120 W quvvatga ega oʻta tezkor quvvatlanish tizimini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa foydalanuvchilarga qurilmani sanoqli daqiqalar ichida toʻliq quvvatlantirish imkonini beradi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi flagmanning rasmiy premyerasi shu yilning avgust oyida boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan.

Robotlashgan kamera va sunʼiy intellekt imkoniyatlari

Honor Robot Phone modelining eng diqqatga sazovor jihati uning uch oʻqli barqarorlashtirish tizimiga ega boʻlgan va toʻrt darajali erkinlik (4DoF) bilan harakatlanuvchi kamera modulidir. Ushbu tizim kameraga mustaqil ravishda burilish, egilish va oldinga chiqish imkonini beradi. Sunʼiy intellekt algoritmlari yordamida kamera obʼyektlarni avtomatik kuzatishi va panoramali tasvirga olish (PTZ) funksiyalarini bajarishi mumkin.

Shuningdek, insayderlar qurilmaning optik imkoniyatlari haqida ham qiziqarli maʼlumotlarni ulashmoqda. Taxminlarga koʻra, Honor Robot Phone kompaniya tarixidagi ikkita 200 megapikselli sensor bilan jihozlangan ilk smartfon boʻladi. Tasvirlarning rang uzatish sifati va kinematografik effektlar ustida esa mashhur ARRI brendi mutaxassislari bilan hamkorlikda ish olib borilgan.

Yuqori unumdorlik va yangi avlod protsessori

Smartfonning ichki „yuragi“ sifatida Qualcomm kompaniyasining eng soʻnggi Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformasi tanlangan. 3 nanometrli texnologik jarayon asosida tayyorlangan ushbu chip avvalgi avlodga nisbatan sezilarli darajada samaraliroqdir. Xususan, yangi protsessor unumdorlikni 20 foizga, sunʼiy intellekt vazifalarini qayta ishlash tezligini esa 37 foizga oshiradi.

  • Energiya samaradorligi 35 foizga yaxshilangan;
  • Grafik ishlov berish tezligi sezilarli darajada ortgan;
  • Sunʼiy intellekt yordamida tasvirlarni real vaqt rejimida tahrirlash imkoniyati mavjud.
Ushbu texnologik yangiliklar Honor brendining nafaqat Oʻzbekiston, balki butun dunyo smartfon bozoridagi mavqeini yanada mustahkamlashi kutilmoqda. Ayniqsa, mobil suratkashlik va video bloging bilan shugʻullanuvchi foydalanuvchilar uchun robotlashgan kamera tizimi yangi ufqlar ochadi. Hozircha qurilmaning aniq narxi va xalqaro bozorlarga chiqish sanasi ochiqlanmagan boʻlsa-da, avgust oyidagi taqdimot barcha savollarga oydinlik kiritadi.

HonorSmartfonTexnologiyaRobot KameraSnapdragon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple Xitoy bozorida oʻz sunʼiy intellektini ishga tushirmoqda: Alibaba bilan hamkorlikApple Xitoy bozorida oʻz sunʼiy intellektini ishga tushirmoqda: Alibaba bilan hamkorlikBugun, 21:30Rostex 2030-yilga borib sanoat robotlari ishlab chiqarishni 10 barobardan ziyod oshiradiRostex 2030-yilga borib sanoat robotlari ishlab chiqarishni 10 barobardan ziyod oshiradiBugun, 20:55Stripe va Advent PayPal toʻlov tizimini 53,4 milliard dollarga sotib olmoqchiStripe va Advent PayPal toʻlov tizimini 53,4 milliard dollarga sotib olmoqchiBugun, 20:51Galaxy S26 Ultra ekranida qizil dogʻlar paydo boʻlmoqda: Samsung surishtiruv boshladiGalaxy S26 Ultra ekranida qizil dogʻlar paydo boʻlmoqda: Samsung surishtiruv boshladiBugun, 20:27Yaponiya muvaffaqiyatsizliklardan soʻng Epsilon S raketasini qayta sinovdan oʻtkazadiYaponiya muvaffaqiyatsizliklardan soʻng Epsilon S raketasini qayta sinovdan oʻtkazadiBugun, 19:56Spotify bolalar uchun moʻljallangan nazorat funksiyasini bepul foydalanuvchilarga ochdiSpotify bolalar uchun moʻljallangan nazorat funksiyasini bepul foydalanuvchilarga ochdiBugun, 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi