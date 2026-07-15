Ayo Sofiyada Injil o‘qigan rossiyaliklar qo‘lga olindi

·65·Dunyo
Ayo Sofiyada Injil o‘qigan rossiyaliklar qo‘lga olindi

Turkiyaning Istanbul shahridagi mashhur Ayo Sofiya masjidida Injil o‘qigan ikki nafar Rossiya fuqarosi huquq-tartibot idoralari tomonidan qo‘lga olindi. Hozirda ular deportatsiya qilinishi mumkin bo‘lgan xorijliklar saqlanadigan maxsus markazga joylashtirilgan.

Ma’lum qilinishicha, Moskvadan ta’tilga kelgan 35 yoshli Viktoriya va 32 yoshli Igor 14 iyul kuni Ayo Sofiya masjidiga tashrif buyurgan. Shu yerda Igor o‘zi bilan olib kelgan Injil kitobini ochib o‘qiy boshlagan.

Er-xotinning aytishicha, shundan so‘ng atrofdagilar ularni to‘xtatib, masjid hududidan tashqariga olib chiqqan. Keyin esa ular Fotih tumani politsiya bo‘limiga yetkazilgan.

Istanbul politsiyasi ushbu holat yuzasidan er-xotin ushlanganini tasdiqladi. Ularga rasmiy bayonnomada «aholi o‘rtasida adovat yoki dushmanlik qo‘zg‘atish» gumoni bildirilgani qayd etilgan.

Rossiyalik turistlarga mehmonxonaga qaytishga ruxsat berilmagan. Keyinchalik ular Istanbulning Arnavutko‘y tumanida joylashgan, deportatsiya qilinishi kutilayotgan xorijliklar saqlanadigan maxsus markazga yuborilgan.

Igor o‘z bayonotida o‘zi va rafiqasi alohida saqlanayotganini, uzoq vaqtdan beri ovqatlanmaganini hamda o‘zlarini yomon his qilayotganini ma’lum qildi.

Rossiya Tashqi ishlar vazirligiga ko‘ra, mamlakatning Istanbuldagi Bosh konsulxonasi mazkur vaziyatni nazoratga olgan. Diplomatlar ushlangan fuqarolarning advokati bilan aloqa o‘rnatgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

50 mln dollarlik tiranozavr: “Gas” rekordni yangiladi50 mln dollarlik tiranozavr: “Gas” rekordni yangiladiBugun, 22:03Yevropadagi rekord issiqlikning asl sababi ma’lum bo‘ldiYevropadagi rekord issiqlikning asl sababi ma’lum bo‘ldiBugun, 21:46Kutilmagan yakun: Tramp uch yillik nizodan so‘ng yozuvchi ayolga 5 mln dollar to‘lab berdiKutilmagan yakun: Tramp uch yillik nizodan so‘ng yozuvchi ayolga 5 mln dollar to‘lab berdiBugun, 20:37Belarus hibsxonasida o‘zbekistonlik ayolning farzandi dunyoga keldiBelarus hibsxonasida o‘zbekistonlik ayolning farzandi dunyoga keldiBugun, 17:19Rossiyada yonilg‘i navbatida qurol ishlatildi, bir kishi yaralandiRossiyada yonilg‘i navbatida qurol ishlatildi, bir kishi yaralandiBugun, 17:15Sadir Japarov qizi Janayimning siyosatga kirishi haqidagi mish-mishlarga izoh berdiSadir Japarov qizi Janayimning siyosatga kirishi haqidagi mish-mishlarga izoh berdiBugun, 05:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi