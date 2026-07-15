50 mln dollarlik tiranozavr: “Gas” rekordni yangiladi

·23·Dunyo
50 mln dollarlik tiranozavr: “Gas” rekordni yangiladi

Foto: Sotheby's/Facebook

Taxminan 67 million yil oldin yashagan tiranozavr-reks skeleti Sotheby's kimoshdi savdosida 50,1 million dollarga sotildi. “Gas” laqabli bu qazilma endi kimoshdida sotilgan eng qimmat dinozavr skeleti sifatida tarixga kirdi.

Dastlab 20–30 million kutilgan, narx esa osmonga chiqdi

Sotheby's auksioni oldidan “Gas” 20–30 million dollar atrofida baholangan edi. Ammo savdo qizg‘in kechdi va yakuniy narx 50,1 million dollarga yetdi.

Bu natija qazilmalar bozorida yangi rekord o‘rnatdi. Endi “Gas” nafaqat yirik va yaxshi saqlangan tiranozavr-reks, balki dunyoda kimoshdida sotilgan eng qimmat dinozavr skeleti hisoblanadi.

“Apeks” rekordi ortda qoldi

Avvalgi rekord 2024 yilda Sotheby's kimoshdisida 44,6 million dollarga sotilgan “Apeks” laqabli stegozavr skeletiga tegishli edi.

“Gas” esa bu ko‘rsatkichdan ham o‘tib ketdi va paleontologik qazilmalar bozorida narxlar qanchalik yuqori darajaga chiqqanini yana bir bor ko‘rsatdi.

Qazilma

Tur

Sotilgan narx

Gas

tiranozavr-reks

50,1 mln dollar

Apeks

Stegozavr

44,6 mln dollar

Sten

tiranozavr-reks

32 mln dollar

Nega aynan “Gas” buncha qimmat?

Lot tavsifiga ko‘ra, “Gas” eng yirik tiranozavrlardan biri sanaladi. Uning balandligi qariyb 4 metr, uzunligi esa 12 metrga yaqin.

Skelet 183 ta suyak elementidan iborat. Eng qizig‘i, unda kam uchraydigan qorin qovurg‘alari — gastrallar ham saqlangan: 32 ta gastraldan 30 tasi mavjud.

Bu kabi detallar olimlar va kolleksionerlar uchun qazilmaning qiymatini keskin oshiradi. Chunki tiranozavr-reks skeletlari topiladi, ammo bunday darajada saqlanganlari juda kam.

Bosh suyagi ham juda yaxshi saqlangan

“Gas”ning yana bir muhim jihati — uning bosh suyagi. Ma’lumotlarga ko‘ra, bosh suyagi taxminan 82 foiz saqlangan va u oltita tish qatorining barchasini o‘z ichiga oladi.

Umuman, skelet suyaklar soni bo‘yicha taxminan 61 foiz, og‘irligi bo‘yicha esa 75–80 foiz saqlangan.

Bu ko‘rsatkichlar tiranozavr-reks kabi 67 million yillik yirik yirtqich uchun juda yuqori hisoblanadi. Oddiy qilib aytganda, “Gas” — muzeyga qo‘yilsa, odamlar uzoqdanoq hayrat bilan qaraydigan darajadagi topilma.

U qayerdan topilgan?

“Gas” skeleti AQSHning Janubiy Dakota shtatidagi xususiy chorvachilik ranchosidan topilgan. Qazish ishlari 2021 yildan 2023 yilgacha davom etgan.

Dinozavr laqabi ham shu rancho egasi sharafiga qo‘yilgan.

Janubiy Dakota tiranozavr-reks kabi yirik dinozavr qazilmalari topiladigan muhim hududlardan biri hisoblanadi. Bu yerdagi geologik qatlamlar millionlab yil avvalgi hayot izlarini saqlab qolgan.

Olimlar uchun savol: u muzeyga tushadimi?

Bunday qazilmalar sotilganda doim bir katta bahs paydo bo‘ladi: skelet shaxsiy kolleksiyada qoladimi yoki muzeyda omma va olimlar uchun ochiq bo‘ladimi?

AP xabariga ko‘ra, paleontologlar yangi egasi “Gas”ni ilmiy va ta’limiy maqsadlar uchun ommaviy namoyishga qo‘yishini istamoqda.

Chunki bunday topilmalar faqat qimmat eksponat emas. Ular orqali olimlar dinozavrlarning tuzilishi, o‘sishi, harakati, ov qilish uslubi va evolyutsiyasi haqida ko‘proq ma’lumot olishi mumkin.

Qazilmalar bozori nega buncha qizigan?

So‘nggi yillarda dinozavr skeletlari san’at asarlari, noyob avtomobillar va qimmat kolleksion buyumlar kabi ulkan pulga sotilmoqda.

Bunda bir nechta omil bor:

• Tiranozavr-reks kabi dinozavrlar ommaviy madaniyatda juda mashhur;
• yaxshi saqlangan skeletlar kam uchraydi;
• boy kolleksionerlar tabiiy tarix obyektlariga qiziqmoqda;
• auksionlarda raqobat narxni keskin oshirmoqda;
• har bir yangi rekord keyingi savdolar uchun bozorni yana qizdiradi.

Ammo bu jarayonning tanqidchilari ham bor. Ularning fikricha, noyob qazilmalar xususiy qo‘llarga o‘tib ketsa, fan uchun ochiqlik kamayishi mumkin.

67 million yillik tarixning narxi

“Gas”ning 50,1 million dollarga sotilishi bir tomondan hayratli rekord. Ikkinchi tomondan, bu savdo tabiiy tarix merosi kimga tegishli bo‘lishi kerak degan savolni yana kun tartibiga olib chiqdi.

Bu skelet millionlab yillar yer ostida saqlandi, keyin olimlar va qazuvchilar qo‘liga tushdi, endi esa dunyodagi eng qimmat dinozavr qazilmasi sifatida yangi egasiga yo‘l oldi.

Endi asosiy savol shu: “Gas” xususiy kolleksiyada qoladimi yoki millionlab odamlar uni muzeyda ko‘rish imkoniga ega bo‘ladimi?

Sotheby'sGashApexStan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ayo Sofiyada Injil o‘qigan rossiyaliklar qo‘lga olindiAyo Sofiyada Injil o‘qigan rossiyaliklar qo‘lga olindiBugun, 21:52Yevropadagi rekord issiqlikning asl sababi ma’lum bo‘ldiYevropadagi rekord issiqlikning asl sababi ma’lum bo‘ldiBugun, 21:46Kutilmagan yakun: Tramp uch yillik nizodan so‘ng yozuvchi ayolga 5 mln dollar to‘lab berdiKutilmagan yakun: Tramp uch yillik nizodan so‘ng yozuvchi ayolga 5 mln dollar to‘lab berdiBugun, 20:37Belarus hibsxonasida o‘zbekistonlik ayolning farzandi dunyoga keldiBelarus hibsxonasida o‘zbekistonlik ayolning farzandi dunyoga keldiBugun, 17:19Rossiyada yonilg‘i navbatida qurol ishlatildi, bir kishi yaralandiRossiyada yonilg‘i navbatida qurol ishlatildi, bir kishi yaralandiBugun, 17:15Sadir Japarov qizi Janayimning siyosatga kirishi haqidagi mish-mishlarga izoh berdiSadir Japarov qizi Janayimning siyosatga kirishi haqidagi mish-mishlarga izoh berdiBugun, 05:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi