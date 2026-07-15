Suno sunʼiy intellekti YouTube va boshqa platformalardan maʼlumot oʻgʻirlashda ayblanmoqda

·20·Texno
Suno sunʼiy intellekti YouTube va boshqa platformalardan maʼlumot oʻgʻirlashda ayblanmoqda

Musiqa yaratishga ixtisoslashgan Suno sunʼiy intellekt xizmati atrofida yangi mojaro avj oldi. Xakerlik hujumi natijasida olingan maʼlumotlar shuni koʻrsatmoqdaki, kompaniya oʻz algoritmlarini oʻrgatish uchun YouTube Music, Deezer va boshqa yirik platformalardagi mualliflik huquqi bilan himoyalangan oʻn minglab audiofayllardan noqonuniy foydalangan boʻlishi mumkin. Bu holat nafaqat texnologik etika, balki global mualliflik huquqi qonunchiligi uchun ham jiddiy sinov hisoblanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

404 Media nashri xabariga koʻra, nomaʼlum xaker Suno xodimining maʼlumotlarini qoʻlga kiritish orqali kompaniyaning ichki manba kodlariga kirishga muvaffaq boʻlgan. Olingan hujjatlar Suno tizimi oʻn yillar davomida toʻplangan musiqiy kutubxonalar, Genius portali, stok audiolari va hatto podkastlarning RSS-tasmalaridan maʼlumotlarni "skreyping" (avtomatik yigʻish) usulida olinganini fosh qilgan.

Mualliflik huquqi va "halol foydalanish" bahsi

Suno rahbariyati avvalroq oʻz modellarini internetdagi ochiq maʼlumotlar asosida oʻrgatishini tan olgan edi. Kompaniya buni AQSH qonunchiligidagi "fair use" (halol foydalanish) doktrinasi bilan oqlashga urinmoqda. Biroq yirik ovoz yozish studiyalari va musiqiy leybllar bu fikrga mutlaqo qoʻshilmaydi. Ularning taʼkidlashicha, YouTube kabi platformalarning himoya tizimlarini chetlab oʻtib maʼlumot yigʻish Digital Millennium Copyright Act (DMCA) qonunini hamda xizmat koʻrsatish shartlarini qoʻpol ravishda buzish hisoblanadi.

Ushbu muammo faqat Suno bilan cheklanib qolmayapti. Uning asosiy raqobatchisi hisoblangan Udio servisi ham shunga oʻxshash ayblovlar bilan yuzma-yuz kelgan. Qizigʻi shundaki, YouTube egasi boʻlgan Google kompaniyasining oʻzi ham kitob nashriyotlari tomonidan intellektual mulkni oʻgʻirlashda ayblanib, sudga tortilgan. Bu zanjir sunʼiy intellekt sanoatida maʼlumotlar manbasi masalasi qanchalik chigal ekanini koʻrsatadi.

Foydalanuvchilar maʼlumotlari xavf ostida

Xakerlik hujumi faqat texnik kodlar bilan cheklanib qolmagan. Maʼlum boʻlishicha, hujumchi Stripe toʻlov tizimidagi mijozlarning elektron pochta manzillari, telefon raqamlari va kredit kartalarining bir qismini ham koʻrish imkoniyatiga ega boʻlgan. Bu holat servisdan foydalanuvchi millionlab insonlarning shaxsiy maʼlumotlari xavf ostida qolganini anglatadi.

Suno kompaniyasi 2025-yilning noyabr oyida sodir boʻlgan ushbu yirik xavfsizlik kemtigi haqida oʻz foydalanuvchilarini rasman ogohlantirmagan. Kompaniya vakillari bu hodisani "tezda bartaraf etilgan cheklangan xavfsizlik hodisasi" deb atash bilan kifoyalanishmoqda. Biroq mustaqil ekspertlar vaziyat ancha jiddiy boʻlishi mumkinligidan xavotirda.

Oʻzbekistondagi foydalanuvchilar uchun ham bu yangilik muhim ahamiyatga ega, chunki Suno va Udio kabi servislar mahalliy kontent yaratuvchilar orasida ommalashib bormoqda. Agarda sud jarayonlari leybllar foydasiga hal boʻlsa, ushbu platformalar faoliyati cheklanishi yoki ularning obuna narxlari keskin oshishi mumkin. Hozircha texnologik gigantlar va mualliflik huquqi egalari oʻrtasidagi kurash yangi bosqichga koʻtarilmoqda.

SunoSunʼiy IntellektYouTubeXakerlikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google AQSHda tarixdagi eng yirik quyosh energiyasi loyihasini ishga tushirmoqdaGoogle AQSHda tarixdagi eng yirik quyosh energiyasi loyihasini ishga tushirmoqdaBugun, 22:58OnePlus brendi AQSH va Yevropa bozorlarini tark etishga tayyorlanmoqdaOnePlus brendi AQSH va Yevropa bozorlarini tark etishga tayyorlanmoqdaBugun, 22:51Whatnot platformasi Shaped startapini sotib oldi: Jonli savdoda AI inqilobiWhatnot platformasi Shaped startapini sotib oldi: Jonli savdoda AI inqilobiBugun, 22:22Microsoft rekord darajadagi zaifliklarni bartaraf etdi: Sunʼiy intellekt yordamga keldiMicrosoft rekord darajadagi zaifliklarni bartaraf etdi: Sunʼiy intellekt yordamga keldiBugun, 21:59Realme rekord darajadagi 8000 mAs akkumulyatorli Narzo 100x 5G smartfonini taqdim etdiRealme rekord darajadagi 8000 mAs akkumulyatorli Narzo 100x 5G smartfonini taqdim etdiBugun, 21:55Apple Xitoy bozorida oʻz sunʼiy intellektini ishga tushirmoqda: Alibaba bilan hamkorlikApple Xitoy bozorida oʻz sunʼiy intellektini ishga tushirmoqda: Alibaba bilan hamkorlikBugun, 21:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi