Microsoft rekord darajadagi zaifliklarni bartaraf etdi: Sunʼiy intellekt yordamga keldi

·30·Texno
Microsoft rekord darajadagi zaifliklarni bartaraf etdi: Sunʼiy intellekt yordamga keldi

Microsoft korporatsiyasi oʻzining dasturiy mahsulotlari, jumladan Windows va Office tizimlaridagi xavfsizlik kamchiliklarini bartaraf etish boʻyicha rekord darajadagi yangilanishlarni eʼlon qildi. Kompaniya tarixidagi eng yirik tuzatishlar toʻplami nafaqat xavf darajasi, balki ularni aniqlashda qoʻllanilgan texnologiyalar bilan ham soha mutaxassislari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Krebs on Security nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, texnologik gigant anʼanaviy “Patch Tuesday” (Tuzatishlar seshanbasi) doirasida jami 570 ta xavfsizlik nuqsonini yopishga muvaffaq boʻlgan. Bu koʻrsatkich kompaniya tarixidagi eng yuqori natija boʻlib, Microsoft mutaxassislari ushbu samaradorlikka erishishda sunʼiy intellekt (AI) imkoniyatlaridan keng foydalanilganini taʼkidlamoqda.

Aniqlangan zaifliklarning kamida ikkitasi “zero-day” (nolinchi kun) turkumiga kiradi. Bu shuni anglatadiki, xakerlar ushbu kamchiliklardan Microsoft ularni aniqlashidan va tuzatish ishlab chiqishidan avvalroq foydalanishni boshlagan. Bunday xavflar tizim xavfsizligi uchun eng jiddiy tahdid hisoblanadi, chunki foydalanuvchilar maʼlum muddat davomida mutlaqo himoyasiz qolgan.

Xavfli zaifliklar va davlat idoralari ogohlantirishi

Tuzatilgan nuqsonlar orasida Windows Server tizimidagi jiddiy xatolik alohida ajralib turadi. Ushbu bug xakerlarga oddiy foydalanuvchi huquqlaridan tizim administratori darajasiga koʻtarilish imkonini beradi. Bu esa tajovuzkorlarga butun korporativ tarmoqni toʻliq nazorat qilish imkoniyatini taqdim etishi mumkin edi.

Yana bir xavfli zaiflik SharePoint fayl almashish serveriga tegishli boʻlib, AQSHning kiberxavfsizlik va infratuzilmani himoya qilish agentligi (CISA) ushbu nuqsondan xakerlar allaqachon turli tashkilotlarga hujum qilishda foydalanayotgani haqida ogohlantirgan. Oʻzbekistondagi koʻplab davlat va xususiy tashkilotlar ham ushbu platformalardan foydalanishini hisobga olsak, tizimlarni zudlik bilan yangilash juda muhimdir.

Microsoft kompaniyasining Windows boʻlimi rahbari Pavan Davuluri soʻzlariga koʻra, sunʼiy intellekt modellari rivojlangani sayin, himoyachilar dasturiy kodlardagi yashirin xatolarni tezroq topishmoqda. “AI bizga koʻproq muammolarni aniqlashga yordam berar ekan, mijozlar har oylik yangilanishlarda yanada koʻproq tuzatishlarni koʻrishlari tabiiy holga aylanadi”, — deya taʼkidladi u.

Eski kodlardagi yashirin xavflar

Mutaxassislarning fikricha, Windows operatsion tizimining ayrim kod qismlari oʻn yilliklar avval yozilgan boʻlib, ulardagi zaifliklar yillar davomida “uxlab yotgan” boʻlishi mumkin. Inson koʻzi ilgʻashi qiyin boʻlgan bunday murakkab xatolarni topishda zamonaviy AI algoritmlari yuqori samaradorlik koʻrsatmoqda.

Microsoft ushbu keng koʻlamli yangilanish orqali nafaqat joriy xavflarni bartaraf etdi, balki kiberxavfsizlik sohasida yangi davr boshlanganini koʻrsatdi. Endilikda xakerlar va xavfsizlik muhandislari oʻrtasidagi poyga sunʼiy intellekt texnologiyalari maydoniga koʻchmoqda. Foydalanuvchilarga esa tizim xavfsizligi sozlamalarini tekshirish va barcha tavsiya etilgan paketlarni oʻrnatish tavsiya etiladi.

MicrosoftWindowsKiberxavfsizlikSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google AQSHda tarixdagi eng yirik quyosh energiyasi loyihasini ishga tushirmoqdaGoogle AQSHda tarixdagi eng yirik quyosh energiyasi loyihasini ishga tushirmoqdaBugun, 22:58OnePlus brendi AQSH va Yevropa bozorlarini tark etishga tayyorlanmoqdaOnePlus brendi AQSH va Yevropa bozorlarini tark etishga tayyorlanmoqdaBugun, 22:51Whatnot platformasi Shaped startapini sotib oldi: Jonli savdoda AI inqilobiWhatnot platformasi Shaped startapini sotib oldi: Jonli savdoda AI inqilobiBugun, 22:22Suno sunʼiy intellekti YouTube va boshqa platformalardan maʼlumot oʻgʻirlashda ayblanmoqdaSuno sunʼiy intellekti YouTube va boshqa platformalardan maʼlumot oʻgʻirlashda ayblanmoqdaBugun, 22:21Realme rekord darajadagi 8000 mAs akkumulyatorli Narzo 100x 5G smartfonini taqdim etdiRealme rekord darajadagi 8000 mAs akkumulyatorli Narzo 100x 5G smartfonini taqdim etdiBugun, 21:55Apple Xitoy bozorida oʻz sunʼiy intellektini ishga tushirmoqda: Alibaba bilan hamkorlikApple Xitoy bozorida oʻz sunʼiy intellektini ishga tushirmoqda: Alibaba bilan hamkorlikBugun, 21:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi