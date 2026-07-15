Realme rekord darajadagi 8000 mAs akkumulyatorli Narzo 100x 5G smartfonini taqdim etdi

·43·Texno
Realme rekord darajadagi 8000 mAs akkumulyatorli Narzo 100x 5G smartfonini taqdim etdi

Smartfonlar bozorida avtonomlik masalasi hamon eng dolzarb muammolardan biri boʻliib qolmoqda. Realme kompaniyasi ushbu yoʻnalishda yangi qadam tashlab, oʻzining navbatdagi hamyonbop va quvvati uzoqqa yetuvchi Narzo 100x 5G modelini rasman namoyish etdi. Qurilmaning bosh oʻziga xosligi uning ulkan sigʻimli akkumulyatori va uzoq yillik xizmat muddatidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʻliumotiga koʻra, yangi Realme Narzo 100x 5G modeli 8000 mAs sigʻimli batareya bilan jihozlangan. Ishlab chiqaruvchining taʻkidlashicha, ushbu quvvat smartfonning bir marta toʻliq zaryadlanishi bilan uch kungacha faol ishlashini taʻminlaydi. Eng muhimi, akkumulyator 1600 marta zaryadlash siklidan keyin ham oʻzining dastlabki sigʻimini 80 foizdan ortiq miqdorda saqlab qoladi, bu esa oʻrtacha toʻrt yillik intensiv foydalanishga tengdir.

Texnik imkoniyatlar va displey xususiyatlari

Smartfon nafaqat batareyasi, balki displey koʻrsatkichlari bilan ham diqqatga sazovor. Qurilmaga 6,8 dyuymli LCD-ekran oʻrnatilgan boʻlib, u 144 Gs yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa interfeys va oʻyinlarning oʻta ravon ishlashini taʻminlaydi. Ekran yorqinligi 1200 nitga yetadi, bu esa quyoshli kunda ham maʻliumotlarni bemalol oʻqish imkonini beradi.

Narzo 100x 5G unumdorligi uchun MediaTek Dimensity 6300 protsessori masʻul etib belgilangan. Qurilma LPDDR4X operativ xotira va UFS 2.2 doimiy xotira standartlari bilan ishlaydi. Qizib ketishning oldini olish maqsadida muhandislar 5300 mm2 maydonga ega bugʻli sovutish kamerasini joriy etishgan. Shuningdek, oʻyin ixlosmandlari uchun “bypass charging” funksiyasi mavjud boʻlib, u quvvatni batareyaga emas, balki toʻgʻridan-toʻgʻri tizimga uzatadi va qizishni kamaytiradi.

Quvvatlash va qoʻshimcha funksiyalar

Smartfon 45 W quvvatga ega tezkor zaryadlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, u orqali boshqa gadjetlarni 27 W quvvat bilan sim orqali zaryadlash (reverse charging) mumkin. Qurilmaning korpusi 8,8 mm qalinlikda va ogʻirligi 224 grammni tashkil etadi. Bu kabi katta sigʻimli batareya uchun ushbu oʻchamlar ancha ixcham hisoblanadi.

  • Asosiy kamera: 50 Mp;
  • Old kamera: 8 Mp;
  • Himoya darajasi: IP65 (chang va suvdan himoya);
  • Operatsion tizim: Android 16 asosidagi Realme UI 7.0;
  • AI Pulse Light: Orqa paneldagi maxsus yorugʻliik indikatori.
Realme Narzo 100x 5G hozircha Hindiston bozorida sotuvga chiqdi. Uning 4/128 GB xotirali boshlangʻich varianti taxminan 245 dollar, eng yuqori 6/256 GB talqini esa 290 dollar atrofida baholanmoqda. Oʻzbekiston bozoriga ushbu model rasman kirib kelsa, u oʻzining uzoq vaqt xizmat qiluvchi batareyasi bilan kurerlar va sayohatchilar orasida katta qiziqish uygʻotishi kutilmoqda.

RealmeNarzo 100x 5GSmartfonTexnologiyaAkkumulyator
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google AQSHda tarixdagi eng yirik quyosh energiyasi loyihasini ishga tushirmoqdaGoogle AQSHda tarixdagi eng yirik quyosh energiyasi loyihasini ishga tushirmoqdaBugun, 22:58OnePlus brendi AQSH va Yevropa bozorlarini tark etishga tayyorlanmoqdaOnePlus brendi AQSH va Yevropa bozorlarini tark etishga tayyorlanmoqdaBugun, 22:51Whatnot platformasi Shaped startapini sotib oldi: Jonli savdoda AI inqilobiWhatnot platformasi Shaped startapini sotib oldi: Jonli savdoda AI inqilobiBugun, 22:22Suno sunʼiy intellekti YouTube va boshqa platformalardan maʼlumot oʻgʻirlashda ayblanmoqdaSuno sunʼiy intellekti YouTube va boshqa platformalardan maʼlumot oʻgʻirlashda ayblanmoqdaBugun, 22:21Microsoft rekord darajadagi zaifliklarni bartaraf etdi: Sunʼiy intellekt yordamga keldiMicrosoft rekord darajadagi zaifliklarni bartaraf etdi: Sunʼiy intellekt yordamga keldiBugun, 21:59Apple Xitoy bozorida oʻz sunʼiy intellektini ishga tushirmoqda: Alibaba bilan hamkorlikApple Xitoy bozorida oʻz sunʼiy intellektini ishga tushirmoqda: Alibaba bilan hamkorlikBugun, 21:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi