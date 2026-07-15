Tungi reklama qo‘ng‘iroqlariga taqiq qo‘yiladi

·27·Jamiyat
Tungi reklama qo‘ng‘iroqlariga taqiq qo‘yiladi

O‘zbekistonda mobil telefon orqali reklama tarqatish tartibi o‘zgarmoqda. 2026 yil 1 noyabrdan boshlab SMS-reklama va reklama qo‘ng‘iroqlari uchun yangi talablar kuchga kirishi belgilandi.

Endi reklama uchun rozilik kerak bo‘ladi

Prezident qaroriga ko‘ra, mobil aloqa vositalari orqali SMS-xabarnoma shaklida tovar va xizmatlarni taklif qiluvchi yuridik yoki jismoniy shaxslar avval fuqaroning roziligini olishi kerak bo‘ladi.

Bu rozilik yozma yoki elektron shaklda bo‘lishi mumkin.

Ya’ni fuqaro o‘zi rozilik bermagan bo‘lsa, unga mahsulot, xizmat, aksiya yoki boshqa tijoriy takliflar haqida SMS yuborish mumkin bo‘lmaydi.

Bu ko‘pchilik uchun tanish muammoga javob bo‘lishi mumkin: kechqurun yoki ish vaqtida keladigan keraksiz SMSlar, noma’lum raqamlardan qo‘ng‘iroqlar va “sizga maxsus taklif bor” degan bildirishnomalar.

18:00 dan 9:00 gacha reklama tarqatish taqiqlanadi

Yangi tartibning eng muhim jihatlaridan biri — vaqt cheklovi.

2026 yil 1 noyabrdan boshlab mobil aloqa orqali reklama qo‘ng‘iroqlari va SMS-xabarnomalarni soat 18:00 dan 9:00 gacha tarqatish taqiqlanadi.

Yangi talab

Mazmuni

Rozilik

SMS-reklama faqat yozma yoki elektron rozilikdan keyin

Vaqt cheklovi

18:00 dan 9:00 gacha reklama qo‘ng‘irog‘i va SMS taqiqlanadi

Reyestr

xizmat ko‘rsatuvchi yuridik shaxslar axborot tizimlarini ro‘yxatdan o‘tkazishi kerak

Bloklash

operatorlar abonent so‘roviga ko‘ra reklamani to‘liq yoki qisman bloklaydi

Javobgarlik

talab buzilsa, reklama va shaxsga doir ma’lumotlar qonunchiligi buzilgan hisoblanadi

Bu cheklov, ayniqsa, kechqurun oila davrasida, dam olish vaqtida yoki ertalab ish boshlanmasidan oldin keladigan bezovta qiluvchi qo‘ng‘iroqlarga qarshi muhim qadam bo‘lishi mumkin.

Operatorlarga yangi majburiyat yuklanadi

Qarorda mobil aloqa operatorlariga ham aniq vazifa yuklatilmoqda.

Endilikda operatorlar abonent so‘roviga ko‘ra reklama qo‘ng‘iroqlari va xabarnomalarini to‘liq yoki qisman bloklash imkoniyatini ta’minlashi kerak bo‘ladi.

Bu fuqaro uchun muhim huquq beradi: u xohlasa barcha reklama xabarlarini o‘chirishi, xohlasa faqat ayrim turdagi reklamalarni cheklashi mumkin.

Oddiy qilib aytganda, telefon raqami endi reklama maydoni emas, fuqaroning shaxsiy hududi sifatida ko‘rilishi kerak.

Reklama xizmatini ko‘rsatuvchilar ham nazoratga olinadi

Yangi tartib faqat reklama yuboruvchilarga emas, balki reklama qo‘ng‘iroqlari va SMS-xabarnomalarni jo‘natish xizmatini ko‘rsatadigan yuridik shaxslarga ham tegishli.

Ular o‘z axborot tizimlarini Shaxsga doir ma’lumotlar bazalarining davlat reyestrida ro‘yxatdan o‘tkazgandan keyingina bunday xizmatlarni ko‘rsatishi mumkin bo‘ladi.

Bu talab nima uchun muhim?

Chunki reklama kompaniyalari ko‘p hollarda fuqarolarning telefon raqamlari, ism-sharifi, xarid tarixi yoki boshqa shaxsiy ma’lumotlari bilan ishlaydi. Bunday ma’lumotlar nazoratsiz aylanishi esa fuqarolarning shaxsiy hayoti va ma’lumotlar xavfsizligiga xavf tug‘diradi.

Biznes uchun ham qoidalar aniqlashmoqda

Bu qaror biznes uchun ham muhim signal. Endi mijozlarga SMS yuborish yoki qo‘ng‘iroq qilishdan oldin “baza bor, yuboramiz” degan yondashuv yetarli bo‘lmaydi.

Kompaniyalar quyidagi savollarga tayyor bo‘lishi kerak:

• mijoz roziligi qanday olingan?
• rozilik elektron tarzda saqlanganmi?
• fuqaro reklamani rad etish imkoniga egami?
• xabar qaysi vaqtda yuborilmoqda?
• ma’lumotlar bazasi qonunchilikka muvofiq ro‘yxatdan o‘tganmi?

Bu talablar to‘g‘ri ishlatilsa, bozorda tartib kuchayadi. Reklama ham fuqaroni bezovta qiluvchi vosita emas, haqiqiy qiziqish bildirgan mijoz bilan muloqot kanaliga aylanadi.

Fuqarolar nimani yutadi?

Yangi tartib fuqarolar uchun bir nechta qulaylik yaratadi.

Birinchidan, roziliksiz reklama SMSlari kamayishi mumkin. Ikkinchidan, kechqurun va ertalabki bezovta qo‘ng‘iroqlarga chek qo‘yiladi. Uchinchidan, abonent o‘zi reklama xabarlarini bloklashni so‘rash huquqiga ega bo‘ladi.

Eng muhimi, fuqaro o‘z telefon raqami va shaxsiy ma’lumotlari qanday maqsadda ishlatilayotganini nazorat qilish imkoniga ega bo‘ladi.

Talab buzilsa, javobgarlik bor

Qarorda belgilanishicha, ushbu talablarga rioya etmaslik reklama hamda shaxsga doir ma’lumotlar to‘g‘risidagi qonunchilikni buzish hisoblanadi.

Bu esa tegishli choralar ko‘rish uchun asos bo‘ladi.

Demak, 2026 yil 1 noyabrdan keyin reklama yuborishda “oddiy SMS edi” degan bahona ishlamasligi mumkin. Har bir xabar, har bir qo‘ng‘iroq va har bir ma’lumot bazasi qonuniy asosga ega bo‘lishi kerak.

Telefon tinchligi ham huquqqa aylanmoqda

So‘nggi yillarda reklama qo‘ng‘iroqlari va SMSlari ko‘pchilik uchun oddiy bezovtalikka aylangan edi. Ammo yangi tartib bu masalani fuqaroning roziligi, shaxsiy ma’lumotlar xavfsizligi va dam olish vaqtiga hurmat nuqtayi nazaridan qayta ko‘rib chiqmoqda.

2026 yil 1 noyabrdan keyin telefonga keladigan reklama uchun asosiy qoida oddiy bo‘ladi: avval rozilik, keyin reklama.

Sizningcha, reklama qo‘ng‘iroqlari va SMSlarini to‘liq bloklash imkoniyati odamlar uchun eng kutilgan qulaylik bo‘ladimi?

O'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bentley orzusi 250 ming dollarga tushdiBentley orzusi 250 ming dollarga tushdiBugun, 16:48662 ta kiberjinoyat fosh etildi: 4 mlrd so‘m qaytarildi662 ta kiberjinoyat fosh etildi: 4 mlrd so‘m qaytarildiBugun, 16:07Bir kosa suv hayot saqlaydi: Toshkentda mehr chaqiruviBir kosa suv hayot saqlaydi: Toshkentda mehr chaqiruviBugun, 15:59BMWda YPX xodimini urgan o‘smirning sudi nega yopiq o‘tmoqda?BMWda YPX xodimini urgan o‘smirning sudi nega yopiq o‘tmoqda?Bugun, 15:15Namanganda cho‘milgan 27 yoshli yigit cho‘kib ketdiNamanganda cho‘milgan 27 yoshli yigit cho‘kib ketdiBugun, 15:13Belarusga ishga ketgan o‘zbekistonliklar: «Bu maoshga ishlashdan ko‘ra, yurtga qaytganimiz yaxshi»Belarusga ishga ketgan o‘zbekistonliklar: «Bu maoshga ishlashdan ko‘ra, yurtga qaytganimiz yaxshi»Bugun, 13:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!