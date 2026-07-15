Whatnot platformasi Shaped startapini sotib oldi: Jonli savdoda AI inqilobi
AQSHning eng yirik jonli savdo platformalaridan biri boʻlgan Whatnot sunʼiy intellekt sohasidagi imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida Shaped startapini sotib olganini eʼlon qildi. Mashinali oʻrganish (machine learning) tizimlariga ixtisoslashgan Shaped kompaniyasi endilikda Whatnot foydalanuvchilari uchun real vaqt rejimida shaxsiy tavsiyalar va qidiruv tizimini takomillashtirish bilan shugʻullanadi. Ushbu kelishuv platformadagi millionlab xaridorlarga oʻzlari qidirayotgan mahsulotlarni soniyalar ichida topishga yordam beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, Whatnot kabi jonli efir orqali savdo qiluvchi maydonlar uchun tavsiya tizimlari oʻta murakkab hisoblanadi. Anʼanaviy e-commerce platformalaridan farqli oʻlaroq, bu yerda mahsulotlar katalogi doimiy emas: auksionlar bir necha daqiqa davom etishi yoki tovarlar zaxirasi soniyalar ichida tugab qolishi mumkin. Shaped texnologiyalari aynan mana shu dinamik oʻzgarishlarni real vaqtda tahlil qilish imkonini beradi.
Jonli tijoratdagi texnologik qiyinchiliklarWhatnot kompaniyasining maʼlumotlar va AI boʻyicha vitse-prezidenti Emmanuel Fuentesning taʼkidlashicha, jonli savdoda xaridorning qiziqishlari efir davomida bir necha bor oʻzgarishi mumkin. Kompaniya soʻnggi olti yil davomida tavsiya tizimlarining kechikish vaqtini bir kundan bir necha daqiqagacha qisqartirishga erishgan edi. Shaped integratsiyasi esa ushbu jarayonni deyarli lahzalik (real-time) darajaga olib chiqishi kutilmoqda.
Hozirda Whatnot tizimlari har hafta 500 000 soatdan ortiq jonli videolarni va millionlab oʻzaro aloqalarni qayta ishlaydi. Shaped tomonidan ishlab chiqilgan algoritmlar katta til modellari (LLM) va mashinali oʻrganishni birlashtirgan holda, foydalanuvchining avvalgi xaridlaridan kelib chiqib, unga eng mos keladigan jonli efirlarni taklif etadi.
Yangi tadqiqot guruhi va kelajak rejalariKelishuv doirasida Shaped asoschisi va bosh direktori Tullie Murrell hamda oʻndan ortiq muhandis va tadqiqotchilar Whatnot jamoasiga qoʻshiladi. Taʼkidlash joizki, Murrell oʻz startapini ochishdan avval Meta korporatsiyasida faoliyat yuritgan. Endilikda u Whatnot tarkibida yangi tashkil etilgan Amaliy AI tadqiqotlari guruhiga rahbarlik qiladi.
Whatnot platformasining oʻsish surʼatlari hayratlanarli darajada:
- Sotuvchilar tomonidan amalga oshirilgan buyurtmalar soni 1 milliarddan oshdi;
- Oxirgi investitsiya raundida kompaniya 225 million dollar jalb qilib, oʻz qiymatini 11 milliard dollarga yetkazdi;
- Oxirgi bir yil ichida platformaga 20 million yangi xaridor qoʻshildi.
Bugungi kunda Whatnot faqatgina kolleksiya buyumlari bilan cheklanib qolmay, sanʼat asarlari, golf anjomlari va vinil plastinkalar kabi 80 dan ortiq yangi toifalar boʻyicha savdolarni yoʻlga qoʻygan. eBay va Poshmark kabi yirik riteyl-gigantlar ham oʻz platformalariga sunʼiy intellektni jadal joriy qilayotgan bir paytda, Whatnotning ushbu xaridi bozordagi raqobatbardoshlikni saqlab qolish yoʻlidagi muhim qadamdir.
…