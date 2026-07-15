Whatnot platformasi Shaped startapini sotib oldi: Jonli savdoda AI inqilobi

·24·Texno
Whatnot platformasi Shaped startapini sotib oldi: Jonli savdoda AI inqilobi

AQSHning eng yirik jonli savdo platformalaridan biri boʻlgan Whatnot sunʼiy intellekt sohasidagi imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida Shaped startapini sotib olganini eʼlon qildi. Mashinali oʻrganish (machine learning) tizimlariga ixtisoslashgan Shaped kompaniyasi endilikda Whatnot foydalanuvchilari uchun real vaqt rejimida shaxsiy tavsiyalar va qidiruv tizimini takomillashtirish bilan shugʻullanadi. Ushbu kelishuv platformadagi millionlab xaridorlarga oʻzlari qidirayotgan mahsulotlarni soniyalar ichida topishga yordam beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, Whatnot kabi jonli efir orqali savdo qiluvchi maydonlar uchun tavsiya tizimlari oʻta murakkab hisoblanadi. Anʼanaviy e-commerce platformalaridan farqli oʻlaroq, bu yerda mahsulotlar katalogi doimiy emas: auksionlar bir necha daqiqa davom etishi yoki tovarlar zaxirasi soniyalar ichida tugab qolishi mumkin. Shaped texnologiyalari aynan mana shu dinamik oʻzgarishlarni real vaqtda tahlil qilish imkonini beradi.

Jonli tijoratdagi texnologik qiyinchiliklar

Whatnot kompaniyasining maʼlumotlar va AI boʻyicha vitse-prezidenti Emmanuel Fuentesning taʼkidlashicha, jonli savdoda xaridorning qiziqishlari efir davomida bir necha bor oʻzgarishi mumkin. Kompaniya soʻnggi olti yil davomida tavsiya tizimlarining kechikish vaqtini bir kundan bir necha daqiqagacha qisqartirishga erishgan edi. Shaped integratsiyasi esa ushbu jarayonni deyarli lahzalik (real-time) darajaga olib chiqishi kutilmoqda.

Hozirda Whatnot tizimlari har hafta 500 000 soatdan ortiq jonli videolarni va millionlab oʻzaro aloqalarni qayta ishlaydi. Shaped tomonidan ishlab chiqilgan algoritmlar katta til modellari (LLM) va mashinali oʻrganishni birlashtirgan holda, foydalanuvchining avvalgi xaridlaridan kelib chiqib, unga eng mos keladigan jonli efirlarni taklif etadi.

Yangi tadqiqot guruhi va kelajak rejalari

Kelishuv doirasida Shaped asoschisi va bosh direktori Tullie Murrell hamda oʻndan ortiq muhandis va tadqiqotchilar Whatnot jamoasiga qoʻshiladi. Taʼkidlash joizki, Murrell oʻz startapini ochishdan avval Meta korporatsiyasida faoliyat yuritgan. Endilikda u Whatnot tarkibida yangi tashkil etilgan Amaliy AI tadqiqotlari guruhiga rahbarlik qiladi.

Whatnot platformasining oʻsish surʼatlari hayratlanarli darajada:

  • Sotuvchilar tomonidan amalga oshirilgan buyurtmalar soni 1 milliarddan oshdi;
  • Oxirgi investitsiya raundida kompaniya 225 million dollar jalb qilib, oʻz qiymatini 11 milliard dollarga yetkazdi;
  • Oxirgi bir yil ichida platformaga 20 million yangi xaridor qoʻshildi.

Bugungi kunda Whatnot faqatgina kolleksiya buyumlari bilan cheklanib qolmay, sanʼat asarlari, golf anjomlari va vinil plastinkalar kabi 80 dan ortiq yangi toifalar boʻyicha savdolarni yoʻlga qoʻygan. eBay va Poshmark kabi yirik riteyl-gigantlar ham oʻz platformalariga sunʼiy intellektni jadal joriy qilayotgan bir paytda, Whatnotning ushbu xaridi bozordagi raqobatbardoshlikni saqlab qolish yoʻlidagi muhim qadamdir.

WhatnotShapedSunʼiy IntellektStartapElektron Tijorat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google AQSHda tarixdagi eng yirik quyosh energiyasi loyihasini ishga tushirmoqdaGoogle AQSHda tarixdagi eng yirik quyosh energiyasi loyihasini ishga tushirmoqdaBugun, 22:58OnePlus brendi AQSH va Yevropa bozorlarini tark etishga tayyorlanmoqdaOnePlus brendi AQSH va Yevropa bozorlarini tark etishga tayyorlanmoqdaBugun, 22:51Suno sunʼiy intellekti YouTube va boshqa platformalardan maʼlumot oʻgʻirlashda ayblanmoqdaSuno sunʼiy intellekti YouTube va boshqa platformalardan maʼlumot oʻgʻirlashda ayblanmoqdaBugun, 22:21Microsoft rekord darajadagi zaifliklarni bartaraf etdi: Sunʼiy intellekt yordamga keldiMicrosoft rekord darajadagi zaifliklarni bartaraf etdi: Sunʼiy intellekt yordamga keldiBugun, 21:59Realme rekord darajadagi 8000 mAs akkumulyatorli Narzo 100x 5G smartfonini taqdim etdiRealme rekord darajadagi 8000 mAs akkumulyatorli Narzo 100x 5G smartfonini taqdim etdiBugun, 21:55Apple Xitoy bozorida oʻz sunʼiy intellektini ishga tushirmoqda: Alibaba bilan hamkorlikApple Xitoy bozorida oʻz sunʼiy intellektini ishga tushirmoqda: Alibaba bilan hamkorlikBugun, 21:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi