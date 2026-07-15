Tramp Eron elektr stansiyalari va ko‘priklarini vayron qilish bilan tahdid qildi

·0·Dunyo
Tramp Eron elektr stansiyalari va ko‘priklarini vayron qilish bilan tahdid qildi

AQSH va Eron o‘rtasidagi harbiy qarama-qarshilik yangi, o‘ta xavfli bosqichga ko‘tarildi. AQSH prezidenti Donald Tramp, agar Tehron zudlik bilan muzokaralar stoliga qaytmasa, kelasi haftadayoq Eronning hayotiy muhim fuqarolik infratuzilmalariga zarba berish bilan tahdid qildi.

Bu bayonot ikki davlat o‘rtasida to‘rtinchi kun davom etayotgan shiddatli zarbalar almashinuvi fonida yangradi. Zamin.uz vaziyatning eng so‘nggi va xavotirli tafsilotlarini taqdim etadi.

«Kelasi hafta ular uchun juda yomon bo‘ladi»

Donald Tramp Fox News telekanalining Special Report with Bret Baier ko‘rsatuviga bergan intervyusida Tehronga nisbatan juda qattiq ogohlantirish bilan chiqdi. AQSH prezidenti Eron tomoniga kelishuv tuzish bo‘yicha so‘nggi talab yuborilganini ma’lum qildi.

«Keyingi haftada ular uchun hammasi haqiqatan ham juda yomon bo‘ladi. Biz ularning barcha elektr stansiyalarini ishdan chiqaramiz. Agar ular muzokaralar stoliga o‘tirmasa va kelishuvni boshlamasa, ularning barcha ko‘priklarini vayron qilamiz. Energetika obyektlarini oxiriga olib qo‘yaman, ammo oxir-oqibat biz ularga ham zarba beramiz», — dedi Donald Tramp.

Biroq AQSH rahbarining ushbu bayonoti xalqaro hamjamiyat tomonidan xavotir bilan kutib olinmoqda. BMTning inson huquqlari bo‘yicha oliy komissari Folker Turk tinch aholi uchun hayotiy ahamiyatga ega obyektlarga qasddan hujum qilish 1949 yilgi Jeneva konvensiyasiga ko‘ra harbiy jinoyat hisoblanishini eslatdi.

To‘rtinchi kun davom etayotgan qonli zarbalar almashinuvi

Vaziyat allaqachon jiddiy harbiy to‘qnashuv tusini olgan. Ikki tomon ham bir-birining strategik nuqtalariga zarbalar yo‘llamoqda:

  • AQSHning zarbalari: AQSH markaziy qo‘mondonligi (Centcom) Ho‘rmuz bo‘g‘ozi yaqinidagi o‘nlab Eron nishonlariga zarba berdi. Natijada Eronning Bampur shahridagi harbiy bazasida kamida 7 nafar harbiy halok bo‘ldi. Shuningdek, Bandar-Abbos, Keshm oroli, Bandar-Humayniy va Erondagi yagona fuqarolik AES joylashgan Bushir porti portlashlar ostida qoldi.

  • Eronning javobi: Islom inqilobi muhofizlari korpusi (IIMK) AQSHning Iordaniya, Kuvayt va Bahrayndagi harbiy bazalariga javob raketalarini uchirdi. Xususan, Bahrayndagi AQSHning Beshinchi floti o‘qqa tutildi.

Mahalliy aholi va mintaqadagi xorijlik ishchilar doimiy havo hujumi sirenasi ostida yashashga majbur bo‘lmoqda va kelajak mavhumligidan qattiq xavotirda.

Dengizdagi urush: Kemalarga hujum va blokada

Harbiy harakatlar Ho‘rmuz bo‘g‘ozi orqali o‘tadigan tijorat kemachiligiga juda og‘ir zarba berdi. Eron navigatsiya tizimini o‘chirib qo‘ygan va qoidalarni buzgan tankerlarga raketalar otganini tan oldi.

So‘nggi kunlardagi dengizdagi yo‘qotishlar:

  1. 7 ta tijorat kemasi: AQSH ma’lumotiga ko‘ra, Eron ularga hujum qilib, o‘nlab dengizchilarni halok qilgan va yaralagan.

  2. BAAning 2 ta tankeri: Eron qanotli raketalari zarbasi oqibatida hindistonlik dengizchi qurbon bo‘ldi.

  3. GFS Galaxy (Kipr yuk kemasi): Favqulodda qutqaruv ishlari natijasida 23 kishi qutqarildi, bir dengizchi halok bo‘ldi.

  4. Norvegiya tankeri va Kuvayt harbiy kemasi: Noma’lum qurilmalar portlashi va raketa hujumlaridan shikastlandi.

Trampning blokada rejasi va neft narxining ko‘tarilishi

Iqtisodiy jihatdan Tramp dastlab Ho‘rmuz bo‘g‘ozi orqali o‘tadigan barcha yuklarga 20 foizlik boj joriy etmoqchi edi. Ammo Fors ko‘rfazi davlatlari rahbarlarining ko‘plab murojaatlaridan so‘ng, u bu g‘oyadan voz kechib, ular bilan yirik investitsiya kelishuvlari tuzishga qaror qildi.

Biroq, AQSH Eronga nisbatan qat’iy harbiy-dengiz blokadasini e’lon qildi. Bu taqiq 15 iyulga o‘tar kechasi Toshkent vaqti bilan soat 01:00 dan kuchga kirdi.

Eron tomoni esa bunga javoban: «Agar AQSH iqtisodiy qamal orqali bizni muzokaralarga majburlayman deb o‘ylayotgan bo‘lsa, qattiq adashadi», — deya bayonot berdi.

Hozirda Ho‘rmuz bo‘g‘ozi orqali o‘tadigan kemalar trafigi so‘nggi ikki oydagi eng past darajaga tushib ketdi, bu esa jahon bozorida Brent markali neft narxining keskin ko‘tarilishiga sabab bo‘ldi. Jahon hamjamiyati vaziyat keng ko‘lamli urushga aylanib ketmasligini xavotir bilan kuzatmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

50 mln dollarlik tiranozavr: “Gas” rekordni yangiladi50 mln dollarlik tiranozavr: “Gas” rekordni yangiladiBugun, 22:03Ayo Sofiyada Injil o‘qigan rossiyaliklar qo‘lga olindiAyo Sofiyada Injil o‘qigan rossiyaliklar qo‘lga olindiBugun, 21:52Yevropadagi rekord issiqlikning asl sababi ma’lum bo‘ldiYevropadagi rekord issiqlikning asl sababi ma’lum bo‘ldiBugun, 21:46Kutilmagan yakun: Tramp uch yillik nizodan so‘ng yozuvchi ayolga 5 mln dollar to‘lab berdiKutilmagan yakun: Tramp uch yillik nizodan so‘ng yozuvchi ayolga 5 mln dollar to‘lab berdiBugun, 20:37Belarus hibsxonasida o‘zbekistonlik ayolning farzandi dunyoga keldiBelarus hibsxonasida o‘zbekistonlik ayolning farzandi dunyoga keldiBugun, 17:19Rossiyada yonilg‘i navbatida qurol ishlatildi, bir kishi yaralandiRossiyada yonilg‘i navbatida qurol ishlatildi, bir kishi yaralandiBugun, 17:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi