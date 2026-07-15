Google AQSHda tarixdagi eng yirik quyosh energiyasi loyihasini ishga tushirmoqda

·0·Texno
Google AQSHda tarixdagi eng yirik quyosh energiyasi loyihasini ishga tushirmoqda

Texnologiya giganti Google oʻzining barqaror energiya strategiyasida yangi davrni boshladi. Kompaniya Arkanzas shtatida ulkan quyosh panellari va energiya saqlash tizimini barpo etish boʻyicha oʻzining eng yirik shartnomasini imzoladi. Mazkur loyiha nafaqat kompaniyaning maʼlumotlar markazlarini quvvat bilan taʼminlaydi, balki butun shtatning eng yuqori energiya isteʼmoli davridagi ehtiyojining qariyb 6 foizini qoplash imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Cypress Creek Energy kompaniyasi bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan Steel River Energy Center loyihasi uch bosqichdan iborat boʻladi. Dastlabki ikki bosqich doirasida 1 gigavatt quyosh energiyasi quvvati va 1,9 gigavatt-soat sigʻimga ega akkumulyator tizimlari oʻrnatiladi. Loyihaning umumiy qiymati va koʻlami shunchalik kengki, u toʻliq yakunlangach, AQSHdagi eng yirik quyosh energiyasi majmuasiga aylanadi.

Toza energiya va barqarorlik strategiyasi

Google ushbu loyihaga nafaqat sarmoyador sifatida kirib kelmoqda, balki ishlab chiqarilgan barcha energiyani sotib olish majburiyatini ham olgan. Bu qadam kompaniyaning 2030-yilga borib oʻz faoliyatini toʻliq uglerodsiz energiya bilan taʼminlash maqsadiga mos keladi. Quyosh panellarining ulkan batareyalar bilan birgalikda ishlatilishi energiyani kunning istalgan vaqtida tarmoqqa uzatish imkonini beradi, bu esa qayta tiklanuvchi manbalarning barqarorligini oshiradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, loyihaning uchinchi bosqichi 2029-yilda umumiy tarmoqqa ulanishi kutilmoqda. Oʻshanda majmuaning umumiy quvvati 1,8 gigavatt quyosh energiyasi va 2,9 gigavatt-soat energiya saqlash sigʻimiga yetadi. Cypress Creek loyihaning dastlabki qismlari uchun allaqachon 3,5 milliard dollar miqdorida moliyalashtirishni qoʻlga kiritgan.

Elon Musk va Google oʻrtasidagi qarama-qarshilik

Qizigʻi shundaki, Google’ning ushbu ekologik loyihasi Elon Muskga tegishli xAI kompaniyasining munozarali obyekti yaqinida joylashgan. Google toza energiyaga sarmoya kiritayotgan bir paytda, xAI oʻzining Colossus maʼlumotlar markazini quvvatlantirish uchun ruxsat etilmagan tabiiy gaz turbinalaridan foydalanmoqda. Ikki obyekti orasidagi masofa bor-yoʻgʻi 40 milni tashkil etadi.

Reuters agentligi xabar berishicha, Elon Muskning xAI kompaniyasi federal ekologik ruxsatnomalarsiz 60 ga yaqin gaz turbinalarini ishlatmoqda. Bu holat Tesla kabi quyosh panellari ishlab chiqaruvchi kompaniya rahbarining oʻz maʼlumotlar markazlari uchun anʼanaviy va ifloslantiruvchi yoqilgʻini tanlagani sababli jamoatchilik va ekologlar tomonidan keskin tanqid qilinmoqda.

Oʻzbekiston kabi quyoshli oʻlkalarda ham Google kabi yirik brendlarning bunday tajribasi katta ahamiyatga ega. Quyosh energiyasini batareyalar bilan integratsiya qilish texnologiyasi kelajakda energiya taqchilligini bartaraf etishda eng samarali yechim hisoblanadi. Google’ning ushbu loyihasi texnologik gigantlar orasida ekologik masʼuliyat boʻyicha yangi standartlarni belgilab bermoqda.

GoogleQuyosh EnergiyasiElon MuskXAITexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus brendi AQSH va Yevropa bozorlarini tark etishga tayyorlanmoqdaOnePlus brendi AQSH va Yevropa bozorlarini tark etishga tayyorlanmoqdaBugun, 22:51Whatnot platformasi Shaped startapini sotib oldi: Jonli savdoda AI inqilobiWhatnot platformasi Shaped startapini sotib oldi: Jonli savdoda AI inqilobiBugun, 22:22Suno sunʼiy intellekti YouTube va boshqa platformalardan maʼlumot oʻgʻirlashda ayblanmoqdaSuno sunʼiy intellekti YouTube va boshqa platformalardan maʼlumot oʻgʻirlashda ayblanmoqdaBugun, 22:21Microsoft rekord darajadagi zaifliklarni bartaraf etdi: Sunʼiy intellekt yordamga keldiMicrosoft rekord darajadagi zaifliklarni bartaraf etdi: Sunʼiy intellekt yordamga keldiBugun, 21:59Realme rekord darajadagi 8000 mAs akkumulyatorli Narzo 100x 5G smartfonini taqdim etdiRealme rekord darajadagi 8000 mAs akkumulyatorli Narzo 100x 5G smartfonini taqdim etdiBugun, 21:55Apple Xitoy bozorida oʻz sunʼiy intellektini ishga tushirmoqda: Alibaba bilan hamkorlikApple Xitoy bozorida oʻz sunʼiy intellektini ishga tushirmoqda: Alibaba bilan hamkorlikBugun, 21:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi