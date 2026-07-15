Google AQSHda tarixdagi eng yirik quyosh energiyasi loyihasini ishga tushirmoqda
Texnologiya giganti Google oʻzining barqaror energiya strategiyasida yangi davrni boshladi. Kompaniya Arkanzas shtatida ulkan quyosh panellari va energiya saqlash tizimini barpo etish boʻyicha oʻzining eng yirik shartnomasini imzoladi. Mazkur loyiha nafaqat kompaniyaning maʼlumotlar markazlarini quvvat bilan taʼminlaydi, balki butun shtatning eng yuqori energiya isteʼmoli davridagi ehtiyojining qariyb 6 foizini qoplash imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Cypress Creek Energy kompaniyasi bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan Steel River Energy Center loyihasi uch bosqichdan iborat boʻladi. Dastlabki ikki bosqich doirasida 1 gigavatt quyosh energiyasi quvvati va 1,9 gigavatt-soat sigʻimga ega akkumulyator tizimlari oʻrnatiladi. Loyihaning umumiy qiymati va koʻlami shunchalik kengki, u toʻliq yakunlangach, AQSHdagi eng yirik quyosh energiyasi majmuasiga aylanadi.
Toza energiya va barqarorlik strategiyasiGoogle ushbu loyihaga nafaqat sarmoyador sifatida kirib kelmoqda, balki ishlab chiqarilgan barcha energiyani sotib olish majburiyatini ham olgan. Bu qadam kompaniyaning 2030-yilga borib oʻz faoliyatini toʻliq uglerodsiz energiya bilan taʼminlash maqsadiga mos keladi. Quyosh panellarining ulkan batareyalar bilan birgalikda ishlatilishi energiyani kunning istalgan vaqtida tarmoqqa uzatish imkonini beradi, bu esa qayta tiklanuvchi manbalarning barqarorligini oshiradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, loyihaning uchinchi bosqichi 2029-yilda umumiy tarmoqqa ulanishi kutilmoqda. Oʻshanda majmuaning umumiy quvvati 1,8 gigavatt quyosh energiyasi va 2,9 gigavatt-soat energiya saqlash sigʻimiga yetadi. Cypress Creek loyihaning dastlabki qismlari uchun allaqachon 3,5 milliard dollar miqdorida moliyalashtirishni qoʻlga kiritgan.
Elon Musk va Google oʻrtasidagi qarama-qarshilikQizigʻi shundaki, Google’ning ushbu ekologik loyihasi Elon Muskga tegishli xAI kompaniyasining munozarali obyekti yaqinida joylashgan. Google toza energiyaga sarmoya kiritayotgan bir paytda, xAI oʻzining Colossus maʼlumotlar markazini quvvatlantirish uchun ruxsat etilmagan tabiiy gaz turbinalaridan foydalanmoqda. Ikki obyekti orasidagi masofa bor-yoʻgʻi 40 milni tashkil etadi.
Reuters agentligi xabar berishicha, Elon Muskning xAI kompaniyasi federal ekologik ruxsatnomalarsiz 60 ga yaqin gaz turbinalarini ishlatmoqda. Bu holat Tesla kabi quyosh panellari ishlab chiqaruvchi kompaniya rahbarining oʻz maʼlumotlar markazlari uchun anʼanaviy va ifloslantiruvchi yoqilgʻini tanlagani sababli jamoatchilik va ekologlar tomonidan keskin tanqid qilinmoqda.
Oʻzbekiston kabi quyoshli oʻlkalarda ham Google kabi yirik brendlarning bunday tajribasi katta ahamiyatga ega. Quyosh energiyasini batareyalar bilan integratsiya qilish texnologiyasi kelajakda energiya taqchilligini bartaraf etishda eng samarali yechim hisoblanadi. Google’ning ushbu loyihasi texnologik gigantlar orasida ekologik masʼuliyat boʻyicha yangi standartlarni belgilab bermoqda.
…