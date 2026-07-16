Microsoft oʻz sotuvchilarini OpenAI va Anthropic mahsulotlarini tanqid qilishga oʻrgatmoqda

·18·Texno
Microsoft oʻz sotuvchilarini OpenAI va Anthropic mahsulotlarini tanqid qilishga oʻrgatmoqda

Sunʼiy intellekt bozoridagi raqobat yangi bosqichga koʻtarilmoqda. Microsoft korporatsiyasi oʻz savdo xodimlariga OpenAI, Google va Anthropic kabi asosiy raqobatchilarning mahsulotlarini salbiy jihatdan tavsiflash va oʻz ishlanmalarini ustun qoʻyish boʻyicha maxsus koʻrsatmalar bermoqda. Bu haqda Bloomberg nashri kompaniyaning ichki strategik yigʻilishiga tayanib xabar berdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi moliya yili uchun oʻtkazilgan ushbu yigʻilishda Microsoft rahbarlari oʻz xodimlariga kompaniyaning ichki modellarini raqobatchilarnikiga qaraganda samaraliroq va arzonroq deb taqdim etish rejasini tushuntirishgan. Kompaniyaning ijrochi vitse-prezidenti Jay Parikhning soʻzlariga koʻra, boshqa kompaniyalar faqat alohida qismlarni sotayotgan bir paytda, Microsoft mijozlarga toʻliq va yaxlit tizimni taklif qilmoqda.

Raqobatchilarga nisbatan keskin hujum

Yigʻilish davomida yana bir yuqori lavozimli rahbar Jacob Andreou Copilot tizimini Anthropic tomonidan ishlab chiqilgan Claude chatboti bilan toʻgʻridan-toʻgʻri solishtirgan. Uning taʼkidlashicha, Microsoft ilovalari ichida ishlashda Anthropic modellari sekinroq, aniqligi pastroq va zarur xavfsizlik integratsiyalariga ega emas. Bu kabi keskin bayonotlar Microsoftʼning bozorga boʻlgan yondashuvi oʻzgarayotganidan dalolat beradi.

Eʼtiborli jihati shundaki, Microsoft oʻzi tanqid qilayotgan ushbu kompaniyalar bilan uzoq vaqt davomida hamkorlik qilib kelgan. Xususan, OpenAI modellari Microsoft mahsulotlarining asosini tashkil etadi. Biroq soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, korporatsiya xarajatlarni kamaytirish maqsadida Word va Excel kabi flagman ilovalarda OpenAI va Anthropic modellarini bosqichma-bosqich oʻzining shaxsiy ishlanmalariga almashtirmoqda.

Microsoft va OpenAI oʻrtasidagi munosabatlar aprel oyida hamkorlik shartnomasi qayta koʻrib chiqilgandan soʻng biroz sovuqlashgan boʻlishi mumkin. Yangilangan kelishuvga koʻra, OpenAI endilikda oʻz texnologiyalarini Microsoftʼning raqobatchilariga ham sotish huquqiga ega boʻldi. Bu esa Microsoftʼni oʻzining mustaqil ekotizimini yanada tajovuzkorroq targʻib qilishga majbur qilmoqda.

Investorlar ishonchini qozonish harakati

Kompaniyaning bunday strategiyasi ortida iqtisodiy omillar ham yotibdi. Oʻtgan yil davomida investorlar Microsoftʼning sunʼiy intellekt infratuzilmasiga sarflayotgan ulkan xarajatlari qachon oʻzini oqlashi borasida shubha bildira boshlashgan. Oʻz mahsulotlarining raqobatbardoshligini boʻrttirib koʻrsatish orqali kompaniya rahbariyati bozor ishtirokchilarini tinchlantirish va uzoq muddatli strategiyaga ishonchni tiklashni koʻzlamoqda.

Hozircha Anthropic va Microsoft vakillari ushbu xabarlar yuzasidan rasmiy izoh berishdan bosh tortishdi. Biroq texnologiya olamida bunday "savdo urushlari" odatiy hol boʻlsa-da, Microsoftʼning oʻz yaqin hamkorlariga qarshi bunday uslubni qoʻllashi sohadagi kuchlar nisbati oʻzgarayotganini koʻrsatmoqda.

MicrosoftOpenAIAnthropicSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Greylock yangi investitsiya fondini 1,5 milliard dollar bilan cheklashga qaror qildiGreylock yangi investitsiya fondini 1,5 milliard dollar bilan cheklashga qaror qildiBugun, 05:24Samsung 990 seriyasining yangi SSD disklari sotuvga chiqdi: Narx va texnik jihatlarSamsung 990 seriyasining yangi SSD disklari sotuvga chiqdi: Narx va texnik jihatlarBugun, 04:23Kriptovalyuta egalari xavf ostida: Yangi OkoBot zararli platformasi aniqlandiKriptovalyuta egalari xavf ostida: Yangi OkoBot zararli platformasi aniqlandiBugun, 02:52Steam uchun zamonaviy kartrijlar: Reddit foydalanuvchisi noodatiy loyihasini taqdim etdiSteam uchun zamonaviy kartrijlar: Reddit foydalanuvchisi noodatiy loyihasini taqdim etdiBugun, 02:29Steam Machine uchun Windows 11 yoki SteamOS: Qaysi tizim oʻyinlarda samaraliroq?Steam Machine uchun Windows 11 yoki SteamOS: Qaysi tizim oʻyinlarda samaraliroq?Bugun, 01:51Tesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB haydovchi tezlikni 100 foizga oshirganini tasdiqladiTesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB haydovchi tezlikni 100 foizga oshirganini tasdiqladiBugun, 01:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi