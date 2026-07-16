Microsoft oʻz sotuvchilarini OpenAI va Anthropic mahsulotlarini tanqid qilishga oʻrgatmoqda
Sunʼiy intellekt bozoridagi raqobat yangi bosqichga koʻtarilmoqda. Microsoft korporatsiyasi oʻz savdo xodimlariga OpenAI, Google va Anthropic kabi asosiy raqobatchilarning mahsulotlarini salbiy jihatdan tavsiflash va oʻz ishlanmalarini ustun qoʻyish boʻyicha maxsus koʻrsatmalar bermoqda. Bu haqda Bloomberg nashri kompaniyaning ichki strategik yigʻilishiga tayanib xabar berdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi moliya yili uchun oʻtkazilgan ushbu yigʻilishda Microsoft rahbarlari oʻz xodimlariga kompaniyaning ichki modellarini raqobatchilarnikiga qaraganda samaraliroq va arzonroq deb taqdim etish rejasini tushuntirishgan. Kompaniyaning ijrochi vitse-prezidenti Jay Parikhning soʻzlariga koʻra, boshqa kompaniyalar faqat alohida qismlarni sotayotgan bir paytda, Microsoft mijozlarga toʻliq va yaxlit tizimni taklif qilmoqda.
Raqobatchilarga nisbatan keskin hujumYigʻilish davomida yana bir yuqori lavozimli rahbar Jacob Andreou Copilot tizimini Anthropic tomonidan ishlab chiqilgan Claude chatboti bilan toʻgʻridan-toʻgʻri solishtirgan. Uning taʼkidlashicha, Microsoft ilovalari ichida ishlashda Anthropic modellari sekinroq, aniqligi pastroq va zarur xavfsizlik integratsiyalariga ega emas. Bu kabi keskin bayonotlar Microsoftʼning bozorga boʻlgan yondashuvi oʻzgarayotganidan dalolat beradi.
Eʼtiborli jihati shundaki, Microsoft oʻzi tanqid qilayotgan ushbu kompaniyalar bilan uzoq vaqt davomida hamkorlik qilib kelgan. Xususan, OpenAI modellari Microsoft mahsulotlarining asosini tashkil etadi. Biroq soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, korporatsiya xarajatlarni kamaytirish maqsadida Word va Excel kabi flagman ilovalarda OpenAI va Anthropic modellarini bosqichma-bosqich oʻzining shaxsiy ishlanmalariga almashtirmoqda.
Microsoft va OpenAI oʻrtasidagi munosabatlar aprel oyida hamkorlik shartnomasi qayta koʻrib chiqilgandan soʻng biroz sovuqlashgan boʻlishi mumkin. Yangilangan kelishuvga koʻra, OpenAI endilikda oʻz texnologiyalarini Microsoftʼning raqobatchilariga ham sotish huquqiga ega boʻldi. Bu esa Microsoftʼni oʻzining mustaqil ekotizimini yanada tajovuzkorroq targʻib qilishga majbur qilmoqda.
Investorlar ishonchini qozonish harakatiKompaniyaning bunday strategiyasi ortida iqtisodiy omillar ham yotibdi. Oʻtgan yil davomida investorlar Microsoftʼning sunʼiy intellekt infratuzilmasiga sarflayotgan ulkan xarajatlari qachon oʻzini oqlashi borasida shubha bildira boshlashgan. Oʻz mahsulotlarining raqobatbardoshligini boʻrttirib koʻrsatish orqali kompaniya rahbariyati bozor ishtirokchilarini tinchlantirish va uzoq muddatli strategiyaga ishonchni tiklashni koʻzlamoqda.
Hozircha Anthropic va Microsoft vakillari ushbu xabarlar yuzasidan rasmiy izoh berishdan bosh tortishdi. Biroq texnologiya olamida bunday "savdo urushlari" odatiy hol boʻlsa-da, Microsoftʼning oʻz yaqin hamkorlariga qarshi bunday uslubni qoʻllashi sohadagi kuchlar nisbati oʻzgarayotganini koʻrsatmoqda.
…