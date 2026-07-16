Range Rover Sport Electric: V8 dvigatelisiz ham hayratlantira oladigan quvvat
Britaniyaning mashhur JLR (Jaguar Land Rover) kompaniyasi oʻzining eng muvaffaqiyatli modellaridan biri boʻlgan Range Rover Sport avtomobilining toʻliq elektr versiyasini taqdim etishga tayyorlanmoqda. Hozirda soʻnggi sinov bosqichlaridan oʻtayotgan ushbu elektromobil nafaqat brendning ekologik strategiyasini, balki hashamatli krossoverlar bozoridagi yangi davrni belgilab berishi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model anʼanaviy V8 dvigatellarining oʻrnini munosib egallashga daʼvogarlik qilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Range Rover Sport EV prototipining sinovlari shuni koʻrsatadiki, muhandislar avtomobilning yoʻltanlamaslik xususiyatlarini saqlab qolishga asosiy eʼtiborni qaratgan. Garchi bozorga chiqish muddati biroz kechikkan boʻlsa-da, kompaniya vakillari buni texnologiyalarni mukammallashtirish va AQSH kabi yirik bozorlardagi talabga moslashish istagi bilan izohlashmoqda. Hozirda Porsche Cayenne Electric va boʻlajak BMW iX5 kabi raqobatchilar paydo boʻlayotgan bir paytda, JLR oʻzining elektr krossoverini maydonga tushirish vaqti kelganini tushunib yetdi.
Texnik imkoniyatlar va platforma xususiyatlariYangi Range Rover Sport EV kompaniyaning moslashuvchan MLA platformasida qurilgan. Qiziqarli jihati shundaki, ushbu platforma dastlab ichki yonuv dvigatellari uchun moʻljallangan boʻlsa-da, u katta akkumulyator bloklarini joylashtirish imkoniyatini ham beradi. Elektromobilning elektronika qismlari transmissiya tunnelida joylashgan, old motor esa toʻqnashuv xavfsizligini taʼminlash uchun xuddi dvigatel kabi maxsus ramkaga oʻrnatilgan. Bu esa salon ichidagi kenglik va qulaylikka salbiy taʼsir koʻrsatmagan.
Avtomobil ikki xil quvvat variantida taklif etilishi kutilmoqda: 444 ot kuchi va 542 ot kuchiga ega versiyalar. JLR muhandislari tayyor yechimlardan voz kechib, motorlarni oʻzlari ishlab chiqishgan. Buning asosiy sababi — yoʻlsiz sharoitda harakatlanish boshlanganda yuqori tortish kuchini (torque) taʼminlash zarurati boʻlgan. Ushbu dvigatellar JLR zavodlarida anʼanaviy agregatlar bilan bir qatorda ishlab chiqariladi, bu esa brendning oʻziga xos xarakterini saqlab qolishga xizmat qiladi.
Akkumulyator va quvvatlash tizimiRange Rover Sport EV 800 voltli elektr tizimi bilan jihozlangan, bu esa oʻta tezkor quvvatlash imkoniyatini beradi. Akkumulyatorning foydali sigʻimi 118,5 kW/soatni tashkil etadi. Bu koʻrsatkich Porsche Cayenne modelidan yuqori boʻlsa-da, BMW iX5 ning 144 kW/soatlik gigant batareyasidan biroz orqada. Shunga qaramay, Amerika EPA test sikli boʻyicha avtomobil bir marta quvvatlanish bilan taxminan 530 kilometr (330 milya) yoʻl bosishi kutilmoqda.
Avtomobilning aerodinamikasi va samaradorligi borasida muhandislar ochiqchasiga gapirishmoqda: Range Rover Sport EV oʻz toifasida eng tejamkor boʻlmasligi mumkin. Bunga sabab — brendning anʼanaviy "toʻrtburchak" shakli va har qanday ob-havo sharoitiga moʻljallangan shinalardir. Ushbu shinalar yoʻlsiz joylarda ajoyib oʻtuvchanlikni taʼminlasa-da, asfaltda aylanish qarshiligini oshiradi va energiya sarfiga taʼsir qiladi.
Oʻzbekiston bozori uchun ham ushbu model katta qiziqish uygʻotishi shubhasiz. Mamlakatimizda Range Rover brendiga boʻlgan yuqori hurmat va elektromobillarga berilayotgan imtiyozlar hisobga olinsa, yangi Sport EV hashamatli va ekologik transport vositasini qidirayotgan xaridorlar uchun asosiy tanlovlardan biriga aylanishi mumkin. V8 dvigatelining oʻziga xos ovozi yoʻqligiga qaramay, elektr motorlarning lahzali tezlanishi va sokinligi haydash zavqini yangi bosqichga olib chiqadi.
…