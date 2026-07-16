Range Rover Sport Electric: V8 dvigatelisiz ham hayratlantira oladigan quvvat

·12·Avto
Range Rover Sport Electric: V8 dvigatelisiz ham hayratlantira oladigan quvvat

Britaniyaning mashhur JLR (Jaguar Land Rover) kompaniyasi oʻzining eng muvaffaqiyatli modellaridan biri boʻlgan Range Rover Sport avtomobilining toʻliq elektr versiyasini taqdim etishga tayyorlanmoqda. Hozirda soʻnggi sinov bosqichlaridan oʻtayotgan ushbu elektromobil nafaqat brendning ekologik strategiyasini, balki hashamatli krossoverlar bozoridagi yangi davrni belgilab berishi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model anʼanaviy V8 dvigatellarining oʻrnini munosib egallashga daʼvogarlik qilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Range Rover Sport EV prototipining sinovlari shuni koʻrsatadiki, muhandislar avtomobilning yoʻltanlamaslik xususiyatlarini saqlab qolishga asosiy eʼtiborni qaratgan. Garchi bozorga chiqish muddati biroz kechikkan boʻlsa-da, kompaniya vakillari buni texnologiyalarni mukammallashtirish va AQSH kabi yirik bozorlardagi talabga moslashish istagi bilan izohlashmoqda. Hozirda Porsche Cayenne Electric va boʻlajak BMW iX5 kabi raqobatchilar paydo boʻlayotgan bir paytda, JLR oʻzining elektr krossoverini maydonga tushirish vaqti kelganini tushunib yetdi.

Texnik imkoniyatlar va platforma xususiyatlari

Yangi Range Rover Sport EV kompaniyaning moslashuvchan MLA platformasida qurilgan. Qiziqarli jihati shundaki, ushbu platforma dastlab ichki yonuv dvigatellari uchun moʻljallangan boʻlsa-da, u katta akkumulyator bloklarini joylashtirish imkoniyatini ham beradi. Elektromobilning elektronika qismlari transmissiya tunnelida joylashgan, old motor esa toʻqnashuv xavfsizligini taʼminlash uchun xuddi dvigatel kabi maxsus ramkaga oʻrnatilgan. Bu esa salon ichidagi kenglik va qulaylikka salbiy taʼsir koʻrsatmagan.

Avtomobil ikki xil quvvat variantida taklif etilishi kutilmoqda: 444 ot kuchi va 542 ot kuchiga ega versiyalar. JLR muhandislari tayyor yechimlardan voz kechib, motorlarni oʻzlari ishlab chiqishgan. Buning asosiy sababi — yoʻlsiz sharoitda harakatlanish boshlanganda yuqori tortish kuchini (torque) taʼminlash zarurati boʻlgan. Ushbu dvigatellar JLR zavodlarida anʼanaviy agregatlar bilan bir qatorda ishlab chiqariladi, bu esa brendning oʻziga xos xarakterini saqlab qolishga xizmat qiladi.

Akkumulyator va quvvatlash tizimi

Range Rover Sport EV 800 voltli elektr tizimi bilan jihozlangan, bu esa oʻta tezkor quvvatlash imkoniyatini beradi. Akkumulyatorning foydali sigʻimi 118,5 kW/soatni tashkil etadi. Bu koʻrsatkich Porsche Cayenne modelidan yuqori boʻlsa-da, BMW iX5 ning 144 kW/soatlik gigant batareyasidan biroz orqada. Shunga qaramay, Amerika EPA test sikli boʻyicha avtomobil bir marta quvvatlanish bilan taxminan 530 kilometr (330 milya) yoʻl bosishi kutilmoqda.

Avtomobilning aerodinamikasi va samaradorligi borasida muhandislar ochiqchasiga gapirishmoqda: Range Rover Sport EV oʻz toifasida eng tejamkor boʻlmasligi mumkin. Bunga sabab — brendning anʼanaviy "toʻrtburchak" shakli va har qanday ob-havo sharoitiga moʻljallangan shinalardir. Ushbu shinalar yoʻlsiz joylarda ajoyib oʻtuvchanlikni taʼminlasa-da, asfaltda aylanish qarshiligini oshiradi va energiya sarfiga taʼsir qiladi.

Oʻzbekiston bozori uchun ham ushbu model katta qiziqish uygʻotishi shubhasiz. Mamlakatimizda Range Rover brendiga boʻlgan yuqori hurmat va elektromobillarga berilayotgan imtiyozlar hisobga olinsa, yangi Sport EV hashamatli va ekologik transport vositasini qidirayotgan xaridorlar uchun asosiy tanlovlardan biriga aylanishi mumkin. V8 dvigatelining oʻziga xos ovozi yoʻqligiga qaramay, elektr motorlarning lahzali tezlanishi va sokinligi haydash zavqini yangi bosqichga olib chiqadi.

Range RoverJLRElektromobilKrossoverAvtoʻrtish kuchi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamasLand Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamasKecha, 15:52Volkswagen yangi ID Cross elektromobilini taqdim etdi: Renault 4 ga munosib raqibVolkswagen yangi ID Cross elektromobilini taqdim etdi: Renault 4 ga munosib raqibKecha, 15:25BMW kompaniyasi yangi i3 Touring elektr universalini sinovdan o'tkazmoqdaBMW kompaniyasi yangi i3 Touring elektr universalini sinovdan o'tkazmoqdaKecha, 15:24Geely kompaniyasi yangi EX2 elektromobilini taqdim etdi: Yevropa bozori uchun arzon xatchbekGeely kompaniyasi yangi EX2 elektromobilini taqdim etdi: Yevropa bozori uchun arzon xatchbekKecha, 14:27BYD kompaniyasi Toyota taxtiga koʻz tikmoqda: AQSH bozoriga ehtiyoj yoʻqBYD kompaniyasi Toyota taxtiga koʻz tikmoqda: AQSH bozoriga ehtiyoj yoʻqKecha, 14:27Benzin, dizel yoki elektromobil: xizmat avtomobili uchun qaysi biri maʼqul?Benzin, dizel yoki elektromobil: xizmat avtomobili uchun qaysi biri maʼqul?Kecha, 12:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
BYD kompaniyasi 10 daqiqada quvvatlanadigan yangi Tang yoʻltanlamasini taqdim etdi
BYD kompaniyasi 10 daqiqada quvvatlanadigan yangi Tang yoʻltanlamasini taqdim etdi