Samsung 990 seriyasining yangi SSD disklari sotuvga chiqdi: Narx va texnik jihatlar
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining maʼlumotlarni saqlash qurilmalari qatorini yangiladi. Kompaniyaning yangi Samsung 990 modeli rasman sotuvga chiqdi va bir qator ixtisoslashgan nashrlar allaqachon ushbu qurilmani sinovdan oʻtkazishga ulgurdi. Mazkur SSD oʻzidan oldingi modellardan bir qator texnik xususiyatlari, ayniqsa, DRAM-keshning mavjud emasligi bilan tubdan farq qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model 280 qatlamli QLC xotira chiplari asosida qurilgan boʻlib, PCIe 4.0 interfeysini qoʻllab-quvvatlaydi. Samsung ushbu mahsulotni ikki xil sigʻimda — 1 TB va 2 TB hajmlarda taqdim etdi. Narxlar masalasiga toʻxtaladigan boʻlsak, 1 TB versiya uchun 270 dollar, 2 TB sigʻimli model uchun esa 530 dollar miqdorida narx belgilangan.
Tezlik va unumdorlik koʻrsatkichlariQurilmaning texnik imkoniyatlari uning hajmidan kelib chiqib biroz farqlanadi. 1 TB sigʻimli model ketma-ket oʻqishda 7150 MB/s, yozishda esa 6450 MB/s tezlikni taʼminlaydi. Tasodifiy oʻqish (4K) koʻrsatkichi 700 000 IOPS ni, yozish esa 1,1 million IOPS ni tashkil etadi. Bu koʻrsatkichlar oddiy foydalanuvchilar va oʻyin ixlosmandlari uchun yetarli darajada yuqori hisoblanadi.
2 TB sigʻimli flagman versiya esa yanada yuqori natijalarni koʻrsatmoqda. Uning ketma-ket oʻqish tezligi 7250 MB/s gacha yetadi, yozish tezligi esa kichik model bilan bir xil — 6450 MB/s. Tasodifiy operatsiyalar boʻyicha unumdorlik mos ravishda 850 000 va 1,2 million IOPS ga teng. Bu esa katta hajmli maʼlumotlar bilan ishlashda sezilarli ustunlik beradi.
Resurs va chidamlilik masalasiYangi Samsung 990 modeli TLC xotirasiga asoslangan 990 Evo modelidan resurs jihatidan sezilarli farq qiladi. QLC xotirasining oʻziga xos xususiyatlari sababli, yangi modelning xizmat qilish resursi (TBW) 1 TB versiya uchun 400 TB, 2 TB versiya uchun esa 800 TB ni tashkil etadi. Taqqoslash uchun, eski 990 Evo modelida bu koʻrsatkichlar mos ravishda 600 TB va 1200 TB ga teng edi.
Tom’s Hardware resursi mutaxassislari tomonidan oʻtkazilgan ilk sharhlarda qurilmaning ijobiy va salbiy jihatlari sanab oʻtildi. Ekspertlarning fikricha, yangi SSD umumiy hisobda qoniqarli unumdorlikka ega. Shuningdek, TBW va DWPD (kunlik yozish hajmi) koʻrsatkichlari oʻz segmenti uchun oʻrtachadan yuqori deb baholanmoqda.
Biroq, qurilmaning kamchiliklari ham yoʻq emas. Sharhlovchilar yangi modelning energiya samaradorligi pastligini va kafolat muddati atigi 3 yil ekanini taʼkidlashmoqda. Zamonaviy yuqori darajadagi SSD disklari uchun 5 yillik kafolat standarti keng tarqalgan bir paytda, Samsung 990 ning 3 yillik kafolati foydalanuvchilar uchun biroz kamlik qilishi mumkin.
Oʻzbekiston bozorida ushbu turdagi SSD qurilmalari odatda professional video montaj ustalari va yuqori sifatli oʻyin kompyuterlari yigʻuvchilar orasida mashhur. Yangi modelning QLC xotirasiga oʻtishi narx va chidamlilik oʻrtasidagi muvozanatni qidirayotgan xaridorlar uchun muhim tanlov boʻladi. Hozircha qurilmaning mahalliy doʻkonlardagi rasmiy narxi va sotuvga chiqish sanasi boʻyicha aniq maʼlumotlar yoʻq.
…