Samsung 990 seriyasining yangi SSD disklari sotuvga chiqdi: Narx va texnik jihatlar

·23·Texno
Samsung 990 seriyasining yangi SSD disklari sotuvga chiqdi: Narx va texnik jihatlar

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining maʼlumotlarni saqlash qurilmalari qatorini yangiladi. Kompaniyaning yangi Samsung 990 modeli rasman sotuvga chiqdi va bir qator ixtisoslashgan nashrlar allaqachon ushbu qurilmani sinovdan oʻtkazishga ulgurdi. Mazkur SSD oʻzidan oldingi modellardan bir qator texnik xususiyatlari, ayniqsa, DRAM-keshning mavjud emasligi bilan tubdan farq qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model 280 qatlamli QLC xotira chiplari asosida qurilgan boʻlib, PCIe 4.0 interfeysini qoʻllab-quvvatlaydi. Samsung ushbu mahsulotni ikki xil sigʻimda — 1 TB va 2 TB hajmlarda taqdim etdi. Narxlar masalasiga toʻxtaladigan boʻlsak, 1 TB versiya uchun 270 dollar, 2 TB sigʻimli model uchun esa 530 dollar miqdorida narx belgilangan.

Tezlik va unumdorlik koʻrsatkichlari

Qurilmaning texnik imkoniyatlari uning hajmidan kelib chiqib biroz farqlanadi. 1 TB sigʻimli model ketma-ket oʻqishda 7150 MB/s, yozishda esa 6450 MB/s tezlikni taʼminlaydi. Tasodifiy oʻqish (4K) koʻrsatkichi 700 000 IOPS ni, yozish esa 1,1 million IOPS ni tashkil etadi. Bu koʻrsatkichlar oddiy foydalanuvchilar va oʻyin ixlosmandlari uchun yetarli darajada yuqori hisoblanadi.

2 TB sigʻimli flagman versiya esa yanada yuqori natijalarni koʻrsatmoqda. Uning ketma-ket oʻqish tezligi 7250 MB/s gacha yetadi, yozish tezligi esa kichik model bilan bir xil — 6450 MB/s. Tasodifiy operatsiyalar boʻyicha unumdorlik mos ravishda 850 000 va 1,2 million IOPS ga teng. Bu esa katta hajmli maʼlumotlar bilan ishlashda sezilarli ustunlik beradi.

Resurs va chidamlilik masalasi

Yangi Samsung 990 modeli TLC xotirasiga asoslangan 990 Evo modelidan resurs jihatidan sezilarli farq qiladi. QLC xotirasining oʻziga xos xususiyatlari sababli, yangi modelning xizmat qilish resursi (TBW) 1 TB versiya uchun 400 TB, 2 TB versiya uchun esa 800 TB ni tashkil etadi. Taqqoslash uchun, eski 990 Evo modelida bu koʻrsatkichlar mos ravishda 600 TB va 1200 TB ga teng edi.

Tom’s Hardware resursi mutaxassislari tomonidan oʻtkazilgan ilk sharhlarda qurilmaning ijobiy va salbiy jihatlari sanab oʻtildi. Ekspertlarning fikricha, yangi SSD umumiy hisobda qoniqarli unumdorlikka ega. Shuningdek, TBW va DWPD (kunlik yozish hajmi) koʻrsatkichlari oʻz segmenti uchun oʻrtachadan yuqori deb baholanmoqda.

Biroq, qurilmaning kamchiliklari ham yoʻq emas. Sharhlovchilar yangi modelning energiya samaradorligi pastligini va kafolat muddati atigi 3 yil ekanini taʼkidlashmoqda. Zamonaviy yuqori darajadagi SSD disklari uchun 5 yillik kafolat standarti keng tarqalgan bir paytda, Samsung 990 ning 3 yillik kafolati foydalanuvchilar uchun biroz kamlik qilishi mumkin.

Oʻzbekiston bozorida ushbu turdagi SSD qurilmalari odatda professional video montaj ustalari va yuqori sifatli oʻyin kompyuterlari yigʻuvchilar orasida mashhur. Yangi modelning QLC xotirasiga oʻtishi narx va chidamlilik oʻrtasidagi muvozanatni qidirayotgan xaridorlar uchun muhim tanlov boʻladi. Hozircha qurilmaning mahalliy doʻkonlardagi rasmiy narxi va sotuvga chiqish sanasi boʻyicha aniq maʼlumotlar yoʻq.

SamsungSSDTexnologiyaXotiraSamsung 990
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Microsoft oʻz sotuvchilarini OpenAI va Anthropic mahsulotlarini tanqid qilishga oʻrgatmoqdaMicrosoft oʻz sotuvchilarini OpenAI va Anthropic mahsulotlarini tanqid qilishga oʻrgatmoqdaBugun, 04:57Kriptovalyuta egalari xavf ostida: Yangi OkoBot zararli platformasi aniqlandiKriptovalyuta egalari xavf ostida: Yangi OkoBot zararli platformasi aniqlandiBugun, 02:52Steam uchun zamonaviy kartrijlar: Reddit foydalanuvchisi noodatiy loyihasini taqdim etdiSteam uchun zamonaviy kartrijlar: Reddit foydalanuvchisi noodatiy loyihasini taqdim etdiBugun, 02:29Steam Machine uchun Windows 11 yoki SteamOS: Qaysi tizim oʻyinlarda samaraliroq?Steam Machine uchun Windows 11 yoki SteamOS: Qaysi tizim oʻyinlarda samaraliroq?Bugun, 01:51Tesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB haydovchi tezlikni 100 foizga oshirganini tasdiqladiTesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB haydovchi tezlikni 100 foizga oshirganini tasdiqladiBugun, 01:28AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition: Afsonaviy protsessorning yangi hayotiAMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition: Afsonaviy protsessorning yangi hayotiBugun, 01:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi