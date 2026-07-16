Greylock yangi investitsiya fondini 1,5 milliard dollar bilan cheklashga qaror qildi
Silikon vodiysining eng qadimiy va nufuzli venchur kompaniyalaridan biri boʻlgan Greylock Ventures sanoatdagi umumiy tendensiyaga qarshi borib, oʻzining yangi fondi hajmini sunʼiy ravishda cheklashini eʼlon qildi. Kompaniya oʻzining 18-fondi uchun 1,5 milliard dollar mablagʻ toʻpladi. Garchi bu koʻrsatkich 2023-yildagi 1 milliard dollarlik fonddan 50 foizga koʻp boʻlsa-da, kompaniya rahbariyati bozorda mavjud boʻlgan ancha katta mablagʻlarni jalb qilish imkoniyatidan voz kechdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashriga bergan intervyusida Greylock hamkori Saam Motamedi kompaniya ushbu summadan bir necha barobar koʻp mablagʻ yigʻishi mumkin boʻlganini taʼkidladi. Biroq, Greylock strategik jihatdan oʻsishni emas, balki sifatni birinchi oʻringa qoʻyishni afzal koʻrgan. Bu qaror venchur kapitali bozorida fondlar hajmi keskin oʻsib borayotgan bir paytda ehtiyotkorona va professional yondashuv sifatida koʻrilmoqda.
Sifat va shaxsiy eʼtibor strategiyasiGreylock vakillarining soʻzlariga koʻra, fond hajmining nisbatan kichikligi har bir startapga maksimal darajada eʼtibor qaratish imkonini beradi. Kompaniyaning 10 nafar asosiy hamkorlari yiliga faqat bitta yoki ikkita yangi investitsiya loyihasini amalga oshiradilar. Natijada, yangi fond jami 25 taga yaqin portfel kompaniyalarini qoʻllab-quvvatlashi kutilmoqda. Bu uslub Greylockʼga startaplarni eng erta bosqichlarda, hatto ular hali kompaniya sifatida shakllanmasdan turib aniqlashga yordam beradi.
Kompaniya oʻz tarixida Palo Alto Networks va Abnormal kabi yirik kiberxavfsizlik gigantlarini aynan oʻz ofislarida "inkubatsiya" qilgan, yaʼni noldan yaratilishiga yordam bergan. Masalan, bugungi kunda 13 milliard dollarga baholanayotgan Baseten sunʼiy intellekt startapi ham oʻz vaqtida Greylockʼning muhandislar va mijozlar bilan aloqalarni oʻrnatib berish xizmatidan foydalangan.
Kechki bosqichdagi investitsiyalar va AI yoʻnalishiGarchi Greylock asosan erta bosqichdagi (seed va Series A) loyihalarga eʼtibor qaratsa-da, yangi fondning qariyb 15 foizi yuqori salohiyatga ega boʻlgan kechki bosqichdagi kompaniyalarga yoʻnaltiriladi. Kompaniya oʻzining avvalgi fondi doirasida Anthropic, Revolut va Wiz kabi yirik loyihalarga sarmoya kiritgan edi. Ayniqsa, Anthropic loyihasiga kiritilgan sarmoya Greylock tarixidagi eng yirik investitsiya boʻlib qolmoqda.
Motamedining taʼkidlashicha, Greylock har dushanba kuni oʻtkazadigan yigʻilishlarda kun tartibi kompaniya nomlari bilan emas, balki insonlarning ismlari bilan boshlanadi. Bu kompaniyaning biznes modelidan koʻra koʻproq inson kapitaliga va asoschilarning salohiyatiga ishonishini anglatadi. Oʻzbekistonlik yosh tadbirkorlar va startapchilar uchun ham bu kabi nufuzli fondlarning tajribasi muhim ahamiyatga ega, chunki u venchur bozorida faqatgina pul emas, balki strategik hamkorlik va tajriba birinchi oʻringa chiqishini koʻrsatmoqda.
…