Greylock yangi investitsiya fondini 1,5 milliard dollar bilan cheklashga qaror qildi

·32·Texno
Greylock yangi investitsiya fondini 1,5 milliard dollar bilan cheklashga qaror qildi

Silikon vodiysining eng qadimiy va nufuzli venchur kompaniyalaridan biri boʻlgan Greylock Ventures sanoatdagi umumiy tendensiyaga qarshi borib, oʻzining yangi fondi hajmini sunʼiy ravishda cheklashini eʼlon qildi. Kompaniya oʻzining 18-fondi uchun 1,5 milliard dollar mablagʻ toʻpladi. Garchi bu koʻrsatkich 2023-yildagi 1 milliard dollarlik fonddan 50 foizga koʻp boʻlsa-da, kompaniya rahbariyati bozorda mavjud boʻlgan ancha katta mablagʻlarni jalb qilish imkoniyatidan voz kechdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashriga bergan intervyusida Greylock hamkori Saam Motamedi kompaniya ushbu summadan bir necha barobar koʻp mablagʻ yigʻishi mumkin boʻlganini taʼkidladi. Biroq, Greylock strategik jihatdan oʻsishni emas, balki sifatni birinchi oʻringa qoʻyishni afzal koʻrgan. Bu qaror venchur kapitali bozorida fondlar hajmi keskin oʻsib borayotgan bir paytda ehtiyotkorona va professional yondashuv sifatida koʻrilmoqda.

Sifat va shaxsiy eʼtibor strategiyasi

Greylock vakillarining soʻzlariga koʻra, fond hajmining nisbatan kichikligi har bir startapga maksimal darajada eʼtibor qaratish imkonini beradi. Kompaniyaning 10 nafar asosiy hamkorlari yiliga faqat bitta yoki ikkita yangi investitsiya loyihasini amalga oshiradilar. Natijada, yangi fond jami 25 taga yaqin portfel kompaniyalarini qoʻllab-quvvatlashi kutilmoqda. Bu uslub Greylockʼga startaplarni eng erta bosqichlarda, hatto ular hali kompaniya sifatida shakllanmasdan turib aniqlashga yordam beradi.

Kompaniya oʻz tarixida Palo Alto Networks va Abnormal kabi yirik kiberxavfsizlik gigantlarini aynan oʻz ofislarida "inkubatsiya" qilgan, yaʼni noldan yaratilishiga yordam bergan. Masalan, bugungi kunda 13 milliard dollarga baholanayotgan Baseten sunʼiy intellekt startapi ham oʻz vaqtida Greylockʼning muhandislar va mijozlar bilan aloqalarni oʻrnatib berish xizmatidan foydalangan.

Kechki bosqichdagi investitsiyalar va AI yoʻnalishi

Garchi Greylock asosan erta bosqichdagi (seed va Series A) loyihalarga eʼtibor qaratsa-da, yangi fondning qariyb 15 foizi yuqori salohiyatga ega boʻlgan kechki bosqichdagi kompaniyalarga yoʻnaltiriladi. Kompaniya oʻzining avvalgi fondi doirasida Anthropic, Revolut va Wiz kabi yirik loyihalarga sarmoya kiritgan edi. Ayniqsa, Anthropic loyihasiga kiritilgan sarmoya Greylock tarixidagi eng yirik investitsiya boʻlib qolmoqda.

Motamedining taʼkidlashicha, Greylock har dushanba kuni oʻtkazadigan yigʻilishlarda kun tartibi kompaniya nomlari bilan emas, balki insonlarning ismlari bilan boshlanadi. Bu kompaniyaning biznes modelidan koʻra koʻproq inson kapitaliga va asoschilarning salohiyatiga ishonishini anglatadi. Oʻzbekistonlik yosh tadbirkorlar va startapchilar uchun ham bu kabi nufuzli fondlarning tajribasi muhim ahamiyatga ega, chunki u venchur bozorida faqatgina pul emas, balki strategik hamkorlik va tajriba birinchi oʻringa chiqishini koʻrsatmoqda.

GreylockVenchurInvestitsiyaStartapSilikon Vodiysi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Microsoft oʻz sotuvchilarini OpenAI va Anthropic mahsulotlarini tanqid qilishga oʻrgatmoqdaMicrosoft oʻz sotuvchilarini OpenAI va Anthropic mahsulotlarini tanqid qilishga oʻrgatmoqdaBugun, 04:57Samsung 990 seriyasining yangi SSD disklari sotuvga chiqdi: Narx va texnik jihatlarSamsung 990 seriyasining yangi SSD disklari sotuvga chiqdi: Narx va texnik jihatlarBugun, 04:23Kriptovalyuta egalari xavf ostida: Yangi OkoBot zararli platformasi aniqlandiKriptovalyuta egalari xavf ostida: Yangi OkoBot zararli platformasi aniqlandiBugun, 02:52Steam uchun zamonaviy kartrijlar: Reddit foydalanuvchisi noodatiy loyihasini taqdim etdiSteam uchun zamonaviy kartrijlar: Reddit foydalanuvchisi noodatiy loyihasini taqdim etdiBugun, 02:29Steam Machine uchun Windows 11 yoki SteamOS: Qaysi tizim oʻyinlarda samaraliroq?Steam Machine uchun Windows 11 yoki SteamOS: Qaysi tizim oʻyinlarda samaraliroq?Bugun, 01:51Tesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB haydovchi tezlikni 100 foizga oshirganini tasdiqladiTesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB haydovchi tezlikni 100 foizga oshirganini tasdiqladiBugun, 01:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi