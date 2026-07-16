Minisforum yangi UM870 Plus mini-kompyuterini taqdim etdi: Ryzen 7 va OCuLink interfeysi
Minisforum kompaniyasi oʻzining ixcham kompyuterlar qatorini kengaytirib, UM870 Plus modelining yangilangan versiyasini rasman eʼlon qildi. Ushbu qurilma oʻzining kichik oʻlchamlariga qaramasdan, yuqori unumdorlik va keng ulanish imkoniyatlarini taklif etishi bilan texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. Yangi konfiguratsiya nafaqat ofis ishlari, balki resurs talab qiluvchi vazifalar uchun ham moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Qurilmaning asosiy yuragi sifatida sakkiz yadroli va 16 oqimli AMD Ryzen 7 8745H protsessori tanlangan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu chipset zamonaviy arxitektura asosida qurilgan boʻlib, energiya samaradorligi va tezkorlik oʻrtasidagi muvozanatni taʼminlaydi. Kompyuter 24 GB hajmdagi DDR5 turidagi operativ xotira va 1 TB sigʻimli PCIe 4.0 interfeysiga ega M.2 2280 formatidagi SSD drayveri bilan jihozlangan.
Interfeyslar va tashqi ulanish imkoniyatlariUM870 Plus modelining eng muhim jihatlaridan biri bu uning portlar jamlanmasidir. Qurilmaning orqa panelida yuqori tezlikdagi USB4 porti, HDMI 2.1 va DisplayPort 1.4 video chiqishlari joylashgan. Shuningdek, tashqi videokartalarni yoki oʻta yuqori tezlikdagi maʼlumot tashuvchilarni ulash imkonini beruvchi maxsus OCuLink porti mavjudligi ushbu mini-PKni oʻyin ixlosmandlari uchun ham jozibador qiladi.
Tarmoq ulanishlari uchun qurilmada 2,5 Gbit/s oʻtkazuvchanlik qobiliyatiga ega Ethernet porti koʻzda tutilgan. Bu esa simli internet orqali katta hajmdagi maʼlumotlarni uzatishda kechikishlarni minimal darajaga tushiradi. Simsiz aloqa uchun esa eng zamonaviy Wi-Fi 6E va Bluetooth 5.2 standartlari qoʻllab-quvvatlanadi.
Kompyuterning korpusi kumushrang tusda boʻlib, uning oʻlchamlari bor-yoʻgʻi 130 x 126,5 x 50,4 mm ni tashkil etadi. Old panelda foydalanuvchilarga qulaylik yaratish maqsadida ikkita USB 3.2 Type-A porti va 3,5 mm li audio konnektor joylashtirilgan. Orqa qismda esa qoʻshimcha ravishda ikkita USB 2.0 porti mavjud.
Narx va sotuv shartlariHozirda yangi Minisforum UM870 Plus modeli Xitoy bozorida sotuvga chiqarilgan. Dastlabki aksiya doirasida qurilmaning narxi 4799 yuanni (taxminan 700 AQSH dollari) tashkil etmoqda. Aksiyadan soʻng esa uning narxi 5099 yuanga (taxminan 750 dollar) koʻtarilishi kutilmoqda.
Oʻzbekiston bozorida bunday ixcham va kuchli qurilmalar odatda dasturchilar va dizaynerlar orasida ommalashgan. Garchi rasmiy sotuvlar hozircha faqat Xitoyda boshlangan boʻlsa-da, tez orada xalqaro savdo maydonchalari orqali ushbu mini-PKni butun dunyo boʻylab buyurtma qilish imkoniyati paydo boʻladi. Bu kabi qurilmalar katta hajmli keyslardan voz kechib, ish joyini ixchamlashtirishni xohlovchilar uchun ayni muddaodir.
…