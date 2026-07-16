Minisforum yangi UM870 Plus mini-kompyuterini taqdim etdi: Ryzen 7 va OCuLink interfeysi

·35·Texno
Minisforum yangi UM870 Plus mini-kompyuterini taqdim etdi: Ryzen 7 va OCuLink interfeysi

Minisforum kompaniyasi oʻzining ixcham kompyuterlar qatorini kengaytirib, UM870 Plus modelining yangilangan versiyasini rasman eʼlon qildi. Ushbu qurilma oʻzining kichik oʻlchamlariga qaramasdan, yuqori unumdorlik va keng ulanish imkoniyatlarini taklif etishi bilan texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. Yangi konfiguratsiya nafaqat ofis ishlari, balki resurs talab qiluvchi vazifalar uchun ham moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qurilmaning asosiy yuragi sifatida sakkiz yadroli va 16 oqimli AMD Ryzen 7 8745H protsessori tanlangan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu chipset zamonaviy arxitektura asosida qurilgan boʻlib, energiya samaradorligi va tezkorlik oʻrtasidagi muvozanatni taʼminlaydi. Kompyuter 24 GB hajmdagi DDR5 turidagi operativ xotira va 1 TB sigʻimli PCIe 4.0 interfeysiga ega M.2 2280 formatidagi SSD drayveri bilan jihozlangan.

Interfeyslar va tashqi ulanish imkoniyatlari

UM870 Plus modelining eng muhim jihatlaridan biri bu uning portlar jamlanmasidir. Qurilmaning orqa panelida yuqori tezlikdagi USB4 porti, HDMI 2.1 va DisplayPort 1.4 video chiqishlari joylashgan. Shuningdek, tashqi videokartalarni yoki oʻta yuqori tezlikdagi maʼlumot tashuvchilarni ulash imkonini beruvchi maxsus OCuLink porti mavjudligi ushbu mini-PKni oʻyin ixlosmandlari uchun ham jozibador qiladi.

Tarmoq ulanishlari uchun qurilmada 2,5 Gbit/s oʻtkazuvchanlik qobiliyatiga ega Ethernet porti koʻzda tutilgan. Bu esa simli internet orqali katta hajmdagi maʼlumotlarni uzatishda kechikishlarni minimal darajaga tushiradi. Simsiz aloqa uchun esa eng zamonaviy Wi-Fi 6E va Bluetooth 5.2 standartlari qoʻllab-quvvatlanadi.

Kompyuterning korpusi kumushrang tusda boʻlib, uning oʻlchamlari bor-yoʻgʻi 130 x 126,5 x 50,4 mm ni tashkil etadi. Old panelda foydalanuvchilarga qulaylik yaratish maqsadida ikkita USB 3.2 Type-A porti va 3,5 mm li audio konnektor joylashtirilgan. Orqa qismda esa qoʻshimcha ravishda ikkita USB 2.0 porti mavjud.

Narx va sotuv shartlari

Hozirda yangi Minisforum UM870 Plus modeli Xitoy bozorida sotuvga chiqarilgan. Dastlabki aksiya doirasida qurilmaning narxi 4799 yuanni (taxminan 700 AQSH dollari) tashkil etmoqda. Aksiyadan soʻng esa uning narxi 5099 yuanga (taxminan 750 dollar) koʻtarilishi kutilmoqda.

Oʻzbekiston bozorida bunday ixcham va kuchli qurilmalar odatda dasturchilar va dizaynerlar orasida ommalashgan. Garchi rasmiy sotuvlar hozircha faqat Xitoyda boshlangan boʻlsa-da, tez orada xalqaro savdo maydonchalari orqali ushbu mini-PKni butun dunyo boʻylab buyurtma qilish imkoniyati paydo boʻladi. Bu kabi qurilmalar katta hajmli keyslardan voz kechib, ish joyini ixchamlashtirishni xohlovchilar uchun ayni muddaodir.

MinisforumAMD RyzenMini-PKTexnologiyaKompyuter
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Greylock yangi investitsiya fondini 1,5 milliard dollar bilan cheklashga qaror qildiGreylock yangi investitsiya fondini 1,5 milliard dollar bilan cheklashga qaror qildiBugun, 05:24Microsoft oʻz sotuvchilarini OpenAI va Anthropic mahsulotlarini tanqid qilishga oʻrgatmoqdaMicrosoft oʻz sotuvchilarini OpenAI va Anthropic mahsulotlarini tanqid qilishga oʻrgatmoqdaBugun, 04:57Samsung 990 seriyasining yangi SSD disklari sotuvga chiqdi: Narx va texnik jihatlarSamsung 990 seriyasining yangi SSD disklari sotuvga chiqdi: Narx va texnik jihatlarBugun, 04:23Kriptovalyuta egalari xavf ostida: Yangi OkoBot zararli platformasi aniqlandiKriptovalyuta egalari xavf ostida: Yangi OkoBot zararli platformasi aniqlandiBugun, 02:52Steam uchun zamonaviy kartrijlar: Reddit foydalanuvchisi noodatiy loyihasini taqdim etdiSteam uchun zamonaviy kartrijlar: Reddit foydalanuvchisi noodatiy loyihasini taqdim etdiBugun, 02:29Steam Machine uchun Windows 11 yoki SteamOS: Qaysi tizim oʻyinlarda samaraliroq?Steam Machine uchun Windows 11 yoki SteamOS: Qaysi tizim oʻyinlarda samaraliroq?Bugun, 01:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi