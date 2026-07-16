System76 yangi Adder Pro noutbugini taqdim etdi: OLED ekran va RTX 5070 grafikasi

·40·Texno
System76 yangi Adder Pro noutbugini taqdim etdi: OLED ekran va RTX 5070 grafikasi

AQSHning System76 kompaniyasi yuqori unumdorlikka ega noutbuklar bozorida oʻz oʻrnini mustahkamlash maqsadida yangi Adder Pro modelini namoyish etdi. Mazkur qurilma oʻzining tashqi koʻrinishi bilan ortiqcha eʼtiborni tortmasa-da, ichki texnik imkoniyatlari va narx mutanosibligi bilan koʻplab foydalanuvchilar, ayniqsa, dasturchilar va geymerlar uchun jozibador koʻrinishga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Adder Pro noutbugining eng asosiy ustunliklaridan biri uning displeyidir. Qurilma 15,3 dyuymli, 1600p ruxsatga ega yorqin OLED-ekran bilan jihozlangan. Ushbu displey 165 Gs kadr yangilanish chastotasi va 500 kd/kv.m yorqinlikni taʼminlaydi, bu esa ranglar aniqligi va tasvir ravonligi muhim boʻlgan foydalanuvchilar uchun ayni muddao.

Texnik imkoniyatlar va quvvat

Noutbukning "yuragi" sifatida Intel kompaniyasining eng soʻnggi va energiya tejamkor Core Ultra 7 356H protsessori tanlangan. Grafik imkoniyatlar borasida esa foydalanuvchilarga tanlov huquqi beriladi. Bazaviy model NVIDIA RTX 5060 Laptop videokartasi bilan taqdim etilsa, bor-yoʻgʻi 180 dollar qoʻshimcha toʻlov evaziga kuchliroq RTX 5070 Laptop grafik chipini oʻrnatish mumkin.

Xotira masalasida ham System76 keng imkoniyatlarni taklif etmoqda. Standart jamlanmada 16 GB tezkor xotira (RAM) va 1 TB SSD mavjud. Biroq, kompaniya saytidagi konfigurator orqali qurilmani 96 GB gacha RAM va 4 TB gacha doimiy xotira bilan kuchaytirish imkoniyati bor. Albatta, bunday maksimal darajadagi noutbukning narxi 5270 dollargacha koʻtarilishi mumkin.

Zamonaviy aloqa standartlaridan Wi-Fi 7 va Bluetooth 6 texnologiyalari qoʻllab-quvvatlanadi. Shuningdek, noutbukda ikkinchi SSD diskini oʻrnatish uchun qoʻshimcha slot mavjudligi uning kelajakda kengaytirilish imkoniyatini oshiradi. Qurilmaning umumiy vazni 1,6 kg ni tashkil etadi, bu esa uning quvvatiga nisbatan ancha yengil ekanligidan dalolat beradi.

Narx va bozor istiqbollari

Adder Pro modelining boshlangʻich narxi 2680 dollar etib belgilangan. Oʻzbekiston bozori nuqtai nazaridan qaraganda, ushbu narx segmentidagi noutbuklar asosan professional segment va yuqori darajadagi oʻyin ishqibozlari uchun moʻljallangan. Garchi brend yurtimizda keng ommalashmagan boʻlsa-da, uning ochiq kodli dasturiy taʼminot (Linux) bilan ishlashga moslashgani soha mutaxassislari orasida qiziqish uygʻotishi tabiiy.

Batareya quvvati 60 W/soatni tashkil qiladi. Bu koʻrsatkich bunday kuchli grafik karta va protsessor uchun biroz kamdek tuyulishi mumkin, biroq Core Ultra seriyasidagi chiplarning energiya samaradorligi ushbu kamchilikni qisman qoplashi kutilmoqda. System76 oʻzining yangi mahsuloti bilan bozordagi oʻrta va yuqori darajadagi noutbuklar orasida jiddiy raqobat yaratishni maqsad qilgan.

System76Adder ProNVIDIA RTXIntel Core UltraNoutbuk
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB tergovi avtopilot aybsizligini isbotladiTesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB tergovi avtopilot aybsizligini isbotladiBugun, 09:51Lululemon neylonni qayta ishlash texnologiyasiga 30 million dollar sarmoya kiritdiLululemon neylonni qayta ishlash texnologiyasiga 30 million dollar sarmoya kiritdiBugun, 09:25Neft va gaz sanoatida inqilob: Applied Computing butun zavodni boshqaruvchi AI yaratdiNeft va gaz sanoatida inqilob: Applied Computing butun zavodni boshqaruvchi AI yaratdiBugun, 09:21Minisforum yangi UM870 Plus mini-kompyuterini taqdim etdi: Ryzen 7 va OCuLink interfeysiMinisforum yangi UM870 Plus mini-kompyuterini taqdim etdi: Ryzen 7 va OCuLink interfeysiBugun, 07:29Greylock yangi investitsiya fondini 1,5 milliard dollar bilan cheklashga qaror qildiGreylock yangi investitsiya fondini 1,5 milliard dollar bilan cheklashga qaror qildiBugun, 05:24Microsoft oʻz sotuvchilarini OpenAI va Anthropic mahsulotlarini tanqid qilishga oʻrgatmoqdaMicrosoft oʻz sotuvchilarini OpenAI va Anthropic mahsulotlarini tanqid qilishga oʻrgatmoqdaBugun, 04:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi