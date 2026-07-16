System76 yangi Adder Pro noutbugini taqdim etdi: OLED ekran va RTX 5070 grafikasi
AQSHning System76 kompaniyasi yuqori unumdorlikka ega noutbuklar bozorida oʻz oʻrnini mustahkamlash maqsadida yangi Adder Pro modelini namoyish etdi. Mazkur qurilma oʻzining tashqi koʻrinishi bilan ortiqcha eʼtiborni tortmasa-da, ichki texnik imkoniyatlari va narx mutanosibligi bilan koʻplab foydalanuvchilar, ayniqsa, dasturchilar va geymerlar uchun jozibador koʻrinishga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Adder Pro noutbugining eng asosiy ustunliklaridan biri uning displeyidir. Qurilma 15,3 dyuymli, 1600p ruxsatga ega yorqin OLED-ekran bilan jihozlangan. Ushbu displey 165 Gs kadr yangilanish chastotasi va 500 kd/kv.m yorqinlikni taʼminlaydi, bu esa ranglar aniqligi va tasvir ravonligi muhim boʻlgan foydalanuvchilar uchun ayni muddao.
Texnik imkoniyatlar va quvvatNoutbukning "yuragi" sifatida Intel kompaniyasining eng soʻnggi va energiya tejamkor Core Ultra 7 356H protsessori tanlangan. Grafik imkoniyatlar borasida esa foydalanuvchilarga tanlov huquqi beriladi. Bazaviy model NVIDIA RTX 5060 Laptop videokartasi bilan taqdim etilsa, bor-yoʻgʻi 180 dollar qoʻshimcha toʻlov evaziga kuchliroq RTX 5070 Laptop grafik chipini oʻrnatish mumkin.
Xotira masalasida ham System76 keng imkoniyatlarni taklif etmoqda. Standart jamlanmada 16 GB tezkor xotira (RAM) va 1 TB SSD mavjud. Biroq, kompaniya saytidagi konfigurator orqali qurilmani 96 GB gacha RAM va 4 TB gacha doimiy xotira bilan kuchaytirish imkoniyati bor. Albatta, bunday maksimal darajadagi noutbukning narxi 5270 dollargacha koʻtarilishi mumkin.
Zamonaviy aloqa standartlaridan Wi-Fi 7 va Bluetooth 6 texnologiyalari qoʻllab-quvvatlanadi. Shuningdek, noutbukda ikkinchi SSD diskini oʻrnatish uchun qoʻshimcha slot mavjudligi uning kelajakda kengaytirilish imkoniyatini oshiradi. Qurilmaning umumiy vazni 1,6 kg ni tashkil etadi, bu esa uning quvvatiga nisbatan ancha yengil ekanligidan dalolat beradi.
Narx va bozor istiqbollariAdder Pro modelining boshlangʻich narxi 2680 dollar etib belgilangan. Oʻzbekiston bozori nuqtai nazaridan qaraganda, ushbu narx segmentidagi noutbuklar asosan professional segment va yuqori darajadagi oʻyin ishqibozlari uchun moʻljallangan. Garchi brend yurtimizda keng ommalashmagan boʻlsa-da, uning ochiq kodli dasturiy taʼminot (Linux) bilan ishlashga moslashgani soha mutaxassislari orasida qiziqish uygʻotishi tabiiy.
Batareya quvvati 60 W/soatni tashkil qiladi. Bu koʻrsatkich bunday kuchli grafik karta va protsessor uchun biroz kamdek tuyulishi mumkin, biroq Core Ultra seriyasidagi chiplarning energiya samaradorligi ushbu kamchilikni qisman qoplashi kutilmoqda. System76 oʻzining yangi mahsuloti bilan bozordagi oʻrta va yuqori darajadagi noutbuklar orasida jiddiy raqobat yaratishni maqsad qilgan.
…