ServiceNow Hindistonning BusinessNext kompaniyasiga 40 million dollar investitsiya kiritdi
AQSHning yirik korporativ dasturiy taʼminot ishlab chiqaruvchisi ServiceNow Hindistonning bank texnologiyalari sohasida yetakchi boʻlgan BusinessNext kompaniyasiga 40 million dollar sarmoya kiritdi. Ushbu kelishuv natijasida 24 yillik tarixga ega Hindiston firmasi 700 million dollarga baholandi va ServiceNow uning 5 foizga yaqin ulushiga egalik qiladigan boʻldi. Bu qadam global moliyaviy xizmatlar bozorida sunʼiy intellektga asoslangan ish jarayonlarini avtomatlashtirishni yanada kengaytirishga xizmat qiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
BusinessNext kompaniyasi Noida shahrida joylashgan boʻlib, hozirda Hindiston, Janubi-Sharqiy Osiyo, Yaqin Sharq va AQSH boʻylab 70 dan ortiq banklarga xizmat koʻrsatadi. Uning mijozlari orasida Hindiston Rezerv banki, mamlakatning eng yirik davlat banki boʻlmish State Bank of India va xususiy sektordagi gigant HDFC Bank kabi nufuzli muassasalar mavjud. Kompaniya daromadining qariyb yarmi xorijiy bozorlar hissasiga toʻgʻri keladi.
Strategik hamkorlik va global kengayishTechCrunch nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, BusinessNext asoschisi va bosh direktori Nishant Singh moliyaviy investorlardan koʻra ServiceNow bilan hamkorlikni afzal koʻrgan. Bu tanlov kompaniyaga ServiceNowʼning global savdo tarmogʻi va infratuzilmasidan foydalanish imkonini beradi. Singh ushbu kelishuvni "moliyalashtirish bilan mustahkamlangan strategik hamkorlik" deb atadi va bu orqali oʻz mahsulotlarini yangi bozorlarga tezroq olib chiqishni rejalashtirmoqda.
ServiceNow asosan korporativ ish jarayonlari va backend tizimlarini avtomatlashtirishda kuchli hisoblansa, BusinessNext banklarning mijozlar bilan ishlash (front-office) jarayonlariga ixtisoslashgan. Ikki kompaniyaning birlashishi moliyaviy institutlar uchun mijozlar bilan muloqotdan tortib, ichki operatsiyalargacha boʻlgan barcha bosqichlarni qamrab oluvchi yaxlit yechim taklif qilish imkonini beradi.
"Avtonom banking" va sunʼiy intellekt kelajagi2002-yilda tashkil etilgan va 2022-yilgacha CRMNext nomi bilan tanilgan ushbu kompaniya soʻnggi yillarda "avtonom banking" platformasini yaratish ustida ishlamoqda. Platformaning oʻziga xosligi shundaki, u bank operatsiyalarini avtomatlashtirish uchun AI-agentlardan foydalanadi, shu bilan birga maxfiy maʼlumotlarni tartibga soluvchi organlar talablariga muvofiq xususiy infratuzilmada saqlaydi.
ServiceNow kompaniyasining Hindiston va SAARC mintaqasi boʻyicha menejeri Kulmeet Bawa taʼkidlashicha, Hindiston moliya sektori hozirda raqamli tajribalardan toʻliq sunʼiy intellektga asoslangan operatsiyalarga oʻtish bosqichida turibdi. Mazkur investitsiya ServiceNowʼning nafaqat Osiyo bozoridagi mavqeini mustahkamlaydi, balki butun dunyo boʻylab bank tizimlarini modernizatsiya qilishga yordam beradi.
Ushbu hamkorlik doirasida quyidagi asosiy yoʻnalishlarga eʼtibor qaratiladi:
- Bank operatsiyalarini AI yordamida avtomatlashtirish;
- Mijozlarga xizmat koʻrsatish sifatini yangi bosqichga olib chiqish;
- Maʼlumotlar xavfsizligini taʼminlagan holda bulutli texnologiyalarni joriy etish;
- Global moliya bozorida qoʻshma savdo strategiyalarini amalga oshirish.
…