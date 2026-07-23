ServiceNow Hindistonning BusinessNext kompaniyasiga 40 million dollar investitsiya kiritdi

·28·Texno
ServiceNow Hindistonning BusinessNext kompaniyasiga 40 million dollar investitsiya kiritdi

AQSHning yirik korporativ dasturiy taʼminot ishlab chiqaruvchisi ServiceNow Hindistonning bank texnologiyalari sohasida yetakchi boʻlgan BusinessNext kompaniyasiga 40 million dollar sarmoya kiritdi. Ushbu kelishuv natijasida 24 yillik tarixga ega Hindiston firmasi 700 million dollarga baholandi va ServiceNow uning 5 foizga yaqin ulushiga egalik qiladigan boʻldi. Bu qadam global moliyaviy xizmatlar bozorida sunʼiy intellektga asoslangan ish jarayonlarini avtomatlashtirishni yanada kengaytirishga xizmat qiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

BusinessNext kompaniyasi Noida shahrida joylashgan boʻlib, hozirda Hindiston, Janubi-Sharqiy Osiyo, Yaqin Sharq va AQSH boʻylab 70 dan ortiq banklarga xizmat koʻrsatadi. Uning mijozlari orasida Hindiston Rezerv banki, mamlakatning eng yirik davlat banki boʻlmish State Bank of India va xususiy sektordagi gigant HDFC Bank kabi nufuzli muassasalar mavjud. Kompaniya daromadining qariyb yarmi xorijiy bozorlar hissasiga toʻgʻri keladi.

Strategik hamkorlik va global kengayish

TechCrunch nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, BusinessNext asoschisi va bosh direktori Nishant Singh moliyaviy investorlardan koʻra ServiceNow bilan hamkorlikni afzal koʻrgan. Bu tanlov kompaniyaga ServiceNowʼning global savdo tarmogʻi va infratuzilmasidan foydalanish imkonini beradi. Singh ushbu kelishuvni "moliyalashtirish bilan mustahkamlangan strategik hamkorlik" deb atadi va bu orqali oʻz mahsulotlarini yangi bozorlarga tezroq olib chiqishni rejalashtirmoqda.

ServiceNow asosan korporativ ish jarayonlari va backend tizimlarini avtomatlashtirishda kuchli hisoblansa, BusinessNext banklarning mijozlar bilan ishlash (front-office) jarayonlariga ixtisoslashgan. Ikki kompaniyaning birlashishi moliyaviy institutlar uchun mijozlar bilan muloqotdan tortib, ichki operatsiyalargacha boʻlgan barcha bosqichlarni qamrab oluvchi yaxlit yechim taklif qilish imkonini beradi.

"Avtonom banking" va sunʼiy intellekt kelajagi

2002-yilda tashkil etilgan va 2022-yilgacha CRMNext nomi bilan tanilgan ushbu kompaniya soʻnggi yillarda "avtonom banking" platformasini yaratish ustida ishlamoqda. Platformaning oʻziga xosligi shundaki, u bank operatsiyalarini avtomatlashtirish uchun AI-agentlardan foydalanadi, shu bilan birga maxfiy maʼlumotlarni tartibga soluvchi organlar talablariga muvofiq xususiy infratuzilmada saqlaydi.

ServiceNow kompaniyasining Hindiston va SAARC mintaqasi boʻyicha menejeri Kulmeet Bawa taʼkidlashicha, Hindiston moliya sektori hozirda raqamli tajribalardan toʻliq sunʼiy intellektga asoslangan operatsiyalarga oʻtish bosqichida turibdi. Mazkur investitsiya ServiceNowʼning nafaqat Osiyo bozoridagi mavqeini mustahkamlaydi, balki butun dunyo boʻylab bank tizimlarini modernizatsiya qilishga yordam beradi.

Ushbu hamkorlik doirasida quyidagi asosiy yoʻnalishlarga eʼtibor qaratiladi:

  • Bank operatsiyalarini AI yordamida avtomatlashtirish;
  • Mijozlarga xizmat koʻrsatish sifatini yangi bosqichga olib chiqish;
  • Maʼlumotlar xavfsizligini taʼminlagan holda bulutli texnologiyalarni joriy etish;
  • Global moliya bozorida qoʻshma savdo strategiyalarini amalga oshirish.
BusinessNext oʻtgan moliyaviy yilda 32 million dollar daromad koʻrgan va foyda bilan ishlayotgan kam sonli texnologik startaplardan biri hisoblanadi. ServiceNow kabi gigantning qoʻllovi kompaniyaga yaqin yillarda oʻz daromadlarini bir necha barobar oshirish va xalqaro maydondagi raqobatbardoshligini kuchaytirish imkonini beradi.

ServiceNowBusinessNextSunʼiy IntellektFintexInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob