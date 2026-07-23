Minimalizm va quvvat uygʻunligi: Motorola Razr yaratuvchisidan yangi Light Flip taqdim etildi
Texnologiyalar olamida ortiqcha chalgʻituvchi funksiyalardan voz kechish va raqamli minimalizmga intilish tendensiyasi kuchayib bormoqda. Shu maqsadda Light kompaniyasi oʻzining yangi mahsuloti — Light Flip deb nomlangan zamonaviy tugmachali "raskladushka" telefonining toʻliq texnik xususiyatlarini eʼlon qildi. Ushbu qurilma oddiylikni xush koʻruvchi, biroq zamonaviy smartfonlarning quvvatidan voz kechishni istamaydigan foydalanuvchilar uchun moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eʼtiborli jihati shundaki, yangi qurilma ustida afsonaviy Motorola Razr telefonini yaratgan muhandislardan biri Tan Kayvey hamda Jo Xollier birgalikda ishlashgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Light Flip tashqi koʻrinishidan klassik tugmachali telefonlarni eslatsa-da, uning ichki imkoniyatlari koʻplab zamonaviy budjet smartfonlari bilan raqobatlasha oladi. Qurilma 300 AQSH dollari miqdorida baholanmoqda.
Texnik imkoniyatlar va displey xususiyatlariLight Flip korpusi yuqori sifatli plastikdan ishlangan boʻlib, u IP54 standarti boʻyicha chang va suv sachrashidan himoyalangan. Qurilma yigʻilgan holatda 110 x 58 x 19 mm oʻlchamga ega va ogʻirligi bor-yoʻgʻi 160 grammni tashkil etadi. Bu esa uni ixcham va kundalik foydalanish uchun juda qulay gadjetga aylantiradi.
Telefon 2,8 dyuymli matli OLED-ekran bilan jihozlangan. 480 x 640 pikselli aniqlikdagi ushbu displey quyosh nuri ostida ham tasvirlarni aniq koʻrsatish qobiliyatiga ega. Minimalistik interfeys foydalanuvchini ijtimoiy tarmoqlar va cheksiz bildirishnomalar oqimidan xalos etishga xizmat qiladi, biroq texnik jihatdan qurilma ancha kuchli.
Smartfon darajasidagi ichki quvvatGarchi bu tugmachali telefon boʻlsa-da, uning ichki qismlari hayratlanarli darajada kuchli:
- MediaTek MT8873 protsessori;
- 6 GB tezkor xotira (RAM);
- 128 GB ichki doimiy xotira;
- 50 megapikselli asosiy kamera va 12 megapikselli old kamera;
- 1800 mA/soat sigʻimli akkumulyator.
Oʻzbekiston bozorida ham soʻnggi yillarda raqamli detoks va minimalizmga qiziqish ortib bormoqda. Light Flip kabi qurilmalar asosiy smartfondan charchagan, ammo sifatli aloqa, yaxshi kamera va tezkor xotiraga ehtiyoj sezadigan ishbilarmonlar uchun ajoyib muqobil boʻlishi mumkin. Hozircha qurilmaning global sotuvlari va hududimizga kirib kelishi boʻyicha aniq muddatlar belgilanmagan boʻlsa-da, uning konsepti texnologiya ixlosmandlari orasida katta qiziqish uygʻotmoqda.
…