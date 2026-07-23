Minimalizm va quvvat uygʻunligi: Motorola Razr yaratuvchisidan yangi Light Flip taqdim etildi

·89·Texno
Minimalizm va quvvat uygʻunligi: Motorola Razr yaratuvchisidan yangi Light Flip taqdim etildi

Texnologiyalar olamida ortiqcha chalgʻituvchi funksiyalardan voz kechish va raqamli minimalizmga intilish tendensiyasi kuchayib bormoqda. Shu maqsadda Light kompaniyasi oʻzining yangi mahsuloti — Light Flip deb nomlangan zamonaviy tugmachali "raskladushka" telefonining toʻliq texnik xususiyatlarini eʼlon qildi. Ushbu qurilma oddiylikni xush koʻruvchi, biroq zamonaviy smartfonlarning quvvatidan voz kechishni istamaydigan foydalanuvchilar uchun moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eʼtiborli jihati shundaki, yangi qurilma ustida afsonaviy Motorola Razr telefonini yaratgan muhandislardan biri Tan Kayvey hamda Jo Xollier birgalikda ishlashgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Light Flip tashqi koʻrinishidan klassik tugmachali telefonlarni eslatsa-da, uning ichki imkoniyatlari koʻplab zamonaviy budjet smartfonlari bilan raqobatlasha oladi. Qurilma 300 AQSH dollari miqdorida baholanmoqda.

Texnik imkoniyatlar va displey xususiyatlari

Light Flip korpusi yuqori sifatli plastikdan ishlangan boʻlib, u IP54 standarti boʻyicha chang va suv sachrashidan himoyalangan. Qurilma yigʻilgan holatda 110 x 58 x 19 mm oʻlchamga ega va ogʻirligi bor-yoʻgʻi 160 grammni tashkil etadi. Bu esa uni ixcham va kundalik foydalanish uchun juda qulay gadjetga aylantiradi.

Telefon 2,8 dyuymli matli OLED-ekran bilan jihozlangan. 480 x 640 pikselli aniqlikdagi ushbu displey quyosh nuri ostida ham tasvirlarni aniq koʻrsatish qobiliyatiga ega. Minimalistik interfeys foydalanuvchini ijtimoiy tarmoqlar va cheksiz bildirishnomalar oqimidan xalos etishga xizmat qiladi, biroq texnik jihatdan qurilma ancha kuchli.

Smartfon darajasidagi ichki quvvat

Garchi bu tugmachali telefon boʻlsa-da, uning ichki qismlari hayratlanarli darajada kuchli:

  • MediaTek MT8873 protsessori;
  • 6 GB tezkor xotira (RAM);
  • 128 GB ichki doimiy xotira;
  • 50 megapikselli asosiy kamera va 12 megapikselli old kamera;
  • 1800 mA/soat sigʻimli akkumulyator.
Bundan tashqari, qurilma sifatli ovoz uchun stereo dinamiklar, zamonaviy USB-C 2.0 interfeysi hamda Bluetooth 5.0 texnologiyasi bilan taʼminlangan. Musiqa ixlosmandlari uchun 3,5 mm li anʼanaviy quloqchinlar uyasi saqlab qolingani alohida tahsinga loyiq.

Oʻzbekiston bozorida ham soʻnggi yillarda raqamli detoks va minimalizmga qiziqish ortib bormoqda. Light Flip kabi qurilmalar asosiy smartfondan charchagan, ammo sifatli aloqa, yaxshi kamera va tezkor xotiraga ehtiyoj sezadigan ishbilarmonlar uchun ajoyib muqobil boʻlishi mumkin. Hozircha qurilmaning global sotuvlari va hududimizga kirib kelishi boʻyicha aniq muddatlar belgilanmagan boʻlsa-da, uning konsepti texnologiya ixlosmandlari orasida katta qiziqish uygʻotmoqda.

Light FlipMotorola RazrTexnologiyaMinimalizmSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob