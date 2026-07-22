Motorola Razr yaratuvchisi 300 dollarlik yangi Light Flip smartfonini taqdim etdi

·52·Texno
Motorola Razr yaratuvchisi 300 dollarlik yangi Light Flip smartfonini taqdim etdi

Afsonaviy Motorola Razr telefonining asosiy yaratuvchilaridan biri Tan Kayvey va Jo Xoller hamkorligida ishlab chiqilgan yangi Light Flip qurilmasi rasman namoyish etildi. Ushbu gadjet zamonaviy smartfonlarning chalgʻituvchi funksiyalaridan charchagan va raqamli minimalizmga intiluvchi foydalanuvchilar uchun maxsus ishlab chiqilgan. Qurilma klassik "raskladushka" shaklida boʻlib, u oddiylik va uslubni oʻzida mujassam etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tan Kayveyning soʻzlariga koʻra, jamoa bir necha yil davomida Z avlodi vakillarining qiziqishlarini oʻrganib chiqqan. Maʼlum boʻlishicha, koʻplab yoshlar eski turdagi buklama telefonlarni oʻz uslubining bir qismi deb bilishadi, biroq bozordagi mavjud modellarning sifati pastligidan shikoyat qilishadi. Light startapi aynan shu boʻshliqni toʻldirish maqsadida oʻzining minimalistik konsepsiyasini klassik form-faktor bilan birlashtirishga qaror qildi.

Texnik xususiyatlar va imkoniyatlar

Light Flip oʻziga xos Light Phone OS operatsion tizimida ishlaydi. Unda faqat eng zarur ilovalar toʻplami — budilnik, kalendar va kalkulyator mavjud. Ishlab chiquvchilar foydalanuvchilarni ortiqcha axborot oqimidan himoya qilish uchun sensorli ekrandan, NFC toʻlov tizimidan va hatto old (frontall) kameradan voz kechishgan. Bu esa qurilmani maksimal darajada sodda va tushunarli qiladi.

Qurilmaning asosiy ekrani 2,8 dyuymli OLED paneldan iborat boʻlib, tashqi tomonda qoʻshimcha displey mavjud emas. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu qaror foydalanuvchilarning xohishiga binoan qabul qilingan — tashqi korpusda faqatgina xabarnomalar haqida maʼlumot beruvchi kichik yorugʻlik indikatori joylashgan. Telefon korpusi alyuminiy oʻrniga plastikdan ishlangan, bu esa uning narxini arzonlashtirishga xizmat qilgan.

Cheklangan funksionallikka qaramay, Light Flip zamonaviy aloqa standartlarini qoʻllab-quvvatlaydi. Qurilma 5G va 4G LTE tarmoqlarida ishlaydi, musiqa va podkastlarni tinglash imkonini beradi. Shuningdek, unda 3,5 millimetrli quloqchin tirqishi, Bluetooth, USB-C porti, eSIM va Nano SIM slotlari mavjud. Asosiy kamera esa 12 megapikselli aniqlikka ega.

Narx va ranglar jilosi

Yangi model Light brendi liniyasidagi eng hamyonbop qurilmaga aylandi — uning narxi 300 dollar etib belgilangan. Ishlab chiqaruvchilar foydalanuvchilarga keng tanlov imkoniyatini taqdim etish maqsadida telefonni olti xil rangda sotuvga chiqarishni rejalashtirmoqda:

  • Qora va toʻq koʻk;
  • Qizil va pushti;
  • Sariq va och kulrang.
Oʻzbekiston bozorida ham soʻnggi yillarda "detoks-gadjetlar"ga boʻlgan qiziqish ortib bormoqda. Light Flip kabi qurilmalar ijtimoiy tarmoqlar va cheksiz bildirishnomalardan dam olishni istagan, ammo aloqada qolishni xohlaydigan mahalliy foydalanuvchilar uchun ham qiziqarli muqobil boʻlishi mumkin.

Motorola RazrLight FlipSmartfonTexnologiyaGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob