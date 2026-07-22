Motorola Razr yaratuvchisi 300 dollarlik yangi Light Flip smartfonini taqdim etdi
Afsonaviy Motorola Razr telefonining asosiy yaratuvchilaridan biri Tan Kayvey va Jo Xoller hamkorligida ishlab chiqilgan yangi Light Flip qurilmasi rasman namoyish etildi. Ushbu gadjet zamonaviy smartfonlarning chalgʻituvchi funksiyalaridan charchagan va raqamli minimalizmga intiluvchi foydalanuvchilar uchun maxsus ishlab chiqilgan. Qurilma klassik "raskladushka" shaklida boʻlib, u oddiylik va uslubni oʻzida mujassam etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tan Kayveyning soʻzlariga koʻra, jamoa bir necha yil davomida Z avlodi vakillarining qiziqishlarini oʻrganib chiqqan. Maʼlum boʻlishicha, koʻplab yoshlar eski turdagi buklama telefonlarni oʻz uslubining bir qismi deb bilishadi, biroq bozordagi mavjud modellarning sifati pastligidan shikoyat qilishadi. Light startapi aynan shu boʻshliqni toʻldirish maqsadida oʻzining minimalistik konsepsiyasini klassik form-faktor bilan birlashtirishga qaror qildi.
Texnik xususiyatlar va imkoniyatlarLight Flip oʻziga xos Light Phone OS operatsion tizimida ishlaydi. Unda faqat eng zarur ilovalar toʻplami — budilnik, kalendar va kalkulyator mavjud. Ishlab chiquvchilar foydalanuvchilarni ortiqcha axborot oqimidan himoya qilish uchun sensorli ekrandan, NFC toʻlov tizimidan va hatto old (frontall) kameradan voz kechishgan. Bu esa qurilmani maksimal darajada sodda va tushunarli qiladi.
Qurilmaning asosiy ekrani 2,8 dyuymli OLED paneldan iborat boʻlib, tashqi tomonda qoʻshimcha displey mavjud emas. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu qaror foydalanuvchilarning xohishiga binoan qabul qilingan — tashqi korpusda faqatgina xabarnomalar haqida maʼlumot beruvchi kichik yorugʻlik indikatori joylashgan. Telefon korpusi alyuminiy oʻrniga plastikdan ishlangan, bu esa uning narxini arzonlashtirishga xizmat qilgan.
Cheklangan funksionallikka qaramay, Light Flip zamonaviy aloqa standartlarini qoʻllab-quvvatlaydi. Qurilma 5G va 4G LTE tarmoqlarida ishlaydi, musiqa va podkastlarni tinglash imkonini beradi. Shuningdek, unda 3,5 millimetrli quloqchin tirqishi, Bluetooth, USB-C porti, eSIM va Nano SIM slotlari mavjud. Asosiy kamera esa 12 megapikselli aniqlikka ega.
Narx va ranglar jilosiYangi model Light brendi liniyasidagi eng hamyonbop qurilmaga aylandi — uning narxi 300 dollar etib belgilangan. Ishlab chiqaruvchilar foydalanuvchilarga keng tanlov imkoniyatini taqdim etish maqsadida telefonni olti xil rangda sotuvga chiqarishni rejalashtirmoqda:
- Qora va toʻq koʻk;
- Qizil va pushti;
- Sariq va och kulrang.
…