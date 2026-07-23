Segotep Boundless Sky 400T: Ixcham va hamyonbop kompyuter korpusi taqdim etildi
Kompyuter butlovchi qismlari bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Segotep kompaniyasi yangi Boundless Sky 400T modelini namoyish etdi. Ushbu korpus oʻzining ixcham oʻlchamlari, yuqori darajadagi sovutish imkoniyatlari va hamyonbop narxi bilan koʻplab foydalanuvchilar eʼtiborini tortishi kutilmoqda. Ixcham tizimlar ishqibozlari uchun moʻljallangan ushbu mahsulot zamonaviy dizayn va funksionallikni oʻzida mujassam etgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ixbt.com nashrining xabar berishicha, Boundless Sky 400T korpusining asosiy oʻziga xosligi uning uch tomonlama toʻrli (mesh) panellar bilan jihozlanganidir. Bu yechim havo aylanishini maksimal darajaga koʻtarib, ichki qismlarning qizib ketishini oldini oladi. Korpusning modulli konstruksiyasi esa foydalanuvchilarga qismlarni tez va oson oʻrnatish yoki almashtirish imkonini beradi.
Texnik imkoniyatlar va sigʻimYangi modelning oʻlchamlari 380 x 200 x 335 mm ni tashkil etib, u M-ATX va ITX formatidagi ona platalarni qoʻllab-quvvatlaydi. Garchi korpus kichik koʻrinsa-da, uning ichki sigʻimi kutilganidan kengroq. Xususan, foydalanuvchilar balandligi 165 mm gacha boʻlgan protsessor kulerlarini va 140 mm gacha boʻlgan ATX quvvat bloklarini oʻrnatishlari mumkin.
Sovutish tizimiga alohida urgʻu berilgan. Boundless Sky 400T korpusiga jami 5 tagacha ventilyator oʻrnatish imkoniyati mavjud:
- Pastki qismda ikkita 120 mm ventilyator (yoki 240 mm li suyuqlik sovutish tizimi);
- Yuqori qismda ikkita 120 mm ventilyator;
- Orqa panelda bitta 120 mm ventilyator.
Maʼlumotlarni saqlash qurilmalari uchun ham joylar ajratilgan. Korpusning pastki qismida bitta 2,5 yoki 3,5 dyuymli qattiq disk, orqa panelida esa yana bitta 2,5 dyuymli disk uchun joy koʻzda tutilgan. Old panelda foydalanuvchilar uchun qulay boʻlgan ikkita USB-A 3.0 porti va bitta 3,5 mm audio uyasi joylashtirilgan.
Narx va bozor istiqbollariSegotep Boundless Sky 400T modeli hozircha 279 yuan yoki taxminan 40 AQSH dollari miqdorida narxlangan. Bunday narx strategiyasi uni byudjetli, ammo samarali oʻyin kompyuterini yigʻishni istaganlar uchun eng jozibador variantlardan biriga aylantiradi.
Oʻzbekiston bozorida ham ixcham M-ATX korpuslariga talab ortib borayotganini hisobga olsak, ushbu model mahalliy doʻkonlar peshtaxtalaridan oʻrin olsa, oʻz xaridorlarini tezda topishi shubhasiz. Ayniqsa, minimalizm va samarali sovutishni qadrlovchi foydalanuvchilar uchun Segotepning ushbu yangiligi ayni muddao boʻladi.
…