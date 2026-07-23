Segotep Boundless Sky 400T: Ixcham va hamyonbop kompyuter korpusi taqdim etildi

·31·Texno
Segotep Boundless Sky 400T: Ixcham va hamyonbop kompyuter korpusi taqdim etildi

Kompyuter butlovchi qismlari bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Segotep kompaniyasi yangi Boundless Sky 400T modelini namoyish etdi. Ushbu korpus oʻzining ixcham oʻlchamlari, yuqori darajadagi sovutish imkoniyatlari va hamyonbop narxi bilan koʻplab foydalanuvchilar eʼtiborini tortishi kutilmoqda. Ixcham tizimlar ishqibozlari uchun moʻljallangan ushbu mahsulot zamonaviy dizayn va funksionallikni oʻzida mujassam etgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ixbt.com nashrining xabar berishicha, Boundless Sky 400T korpusining asosiy oʻziga xosligi uning uch tomonlama toʻrli (mesh) panellar bilan jihozlanganidir. Bu yechim havo aylanishini maksimal darajaga koʻtarib, ichki qismlarning qizib ketishini oldini oladi. Korpusning modulli konstruksiyasi esa foydalanuvchilarga qismlarni tez va oson oʻrnatish yoki almashtirish imkonini beradi.

Texnik imkoniyatlar va sigʻim

Yangi modelning oʻlchamlari 380 x 200 x 335 mm ni tashkil etib, u M-ATX va ITX formatidagi ona platalarni qoʻllab-quvvatlaydi. Garchi korpus kichik koʻrinsa-da, uning ichki sigʻimi kutilganidan kengroq. Xususan, foydalanuvchilar balandligi 165 mm gacha boʻlgan protsessor kulerlarini va 140 mm gacha boʻlgan ATX quvvat bloklarini oʻrnatishlari mumkin.

Sovutish tizimiga alohida urgʻu berilgan. Boundless Sky 400T korpusiga jami 5 tagacha ventilyator oʻrnatish imkoniyati mavjud:

  • Pastki qismda ikkita 120 mm ventilyator (yoki 240 mm li suyuqlik sovutish tizimi);
  • Yuqori qismda ikkita 120 mm ventilyator;
  • Orqa panelda bitta 120 mm ventilyator.

Maʼlumotlarni saqlash qurilmalari uchun ham joylar ajratilgan. Korpusning pastki qismida bitta 2,5 yoki 3,5 dyuymli qattiq disk, orqa panelida esa yana bitta 2,5 dyuymli disk uchun joy koʻzda tutilgan. Old panelda foydalanuvchilar uchun qulay boʻlgan ikkita USB-A 3.0 porti va bitta 3,5 mm audio uyasi joylashtirilgan.

Narx va bozor istiqbollari

Segotep Boundless Sky 400T modeli hozircha 279 yuan yoki taxminan 40 AQSH dollari miqdorida narxlangan. Bunday narx strategiyasi uni byudjetli, ammo samarali oʻyin kompyuterini yigʻishni istaganlar uchun eng jozibador variantlardan biriga aylantiradi.

Oʻzbekiston bozorida ham ixcham M-ATX korpuslariga talab ortib borayotganini hisobga olsak, ushbu model mahalliy doʻkonlar peshtaxtalaridan oʻrin olsa, oʻz xaridorlarini tezda topishi shubhasiz. Ayniqsa, minimalizm va samarali sovutishni qadrlovchi foydalanuvchilar uchun Segotepning ushbu yangiligi ayni muddao boʻladi.

SegotepKompyuterTexnologiyaGadjetBoundless Sky
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob