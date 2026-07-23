Airbus aviatsiya kelajagini oʻzgartirmoqda: Samolyotlar uchun yangi «asab tizimi» yaratiladi

·47·Texno
Airbus aviatsiya kelajagini oʻzgartirmoqda: Samolyotlar uchun yangi «asab tizimi» yaratiladi

Aviatsiya sanoatining yetakchilaridan biri boʻlgan Airbus kompaniyasi yoʻlovchi samolyotlarini tubdan qayta loyihalashga qaratilgan LEIA (Large Scale Integration Demonstrator of Hybrid Electrical Architecture) dasturining yangi bosqichini eʼlon qildi. Ushbu loyiha doirasida kelajak avlod havo kemalari uchun gibrid-elektr energetik arxitekturasi ishlab chiqiladi va sinovdan oʻtkaziladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Aksariyat shunga oʻxshash loyihalar faqat yangi dvigatellar yaratishga eʼtibor qaratayotgan bir paytda, Airbus muhandislari samolyotning «elektr asab tizimi»ni yaratishga asosiy urgʻu bermoqda. Bu tizim generatorlar, akkumulyatorlar, kuch elektronikasi va aqlli boshqaruv mexanizmlarini yagona yuqori voltli tarmoqqa birlashtiradi. Mazkur texnologiya kelajakda mintaqaviy va oʻrta masofaga uchuvchi laynerlarning samaradorligini keskin oshirishi kutilmoqda.

Gibrid texnologiyalarning yangi bosqichi

Yangi bosqich avvalroq amalga oshirilgan SWITCH dasturining mantiqiy davomi hisoblanadi. Unda Pratt & Whitney, Collins Aerospace va MTU Aero Engines kabi gigantlar gibrid kuch qurilmalarining alohida qismlarini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazgan edi. Endilikda Airbus ushbu tarqoq texnologiyalarni yaxlit bir kompleksga birlashtirish vazifasini oʻz zimmasiga olmoqda.

Asosiy sinov ishlari Germaniyaning Ottobrunn shahridagi STEP tadqiqot markazida boʻlib oʻtadi. Muhandislar akkumulyatorlar va generatorlarning oʻzaro hamohang ishlashini, shuningdek, energiya taqsimoti bortdagi boshqa tizimlar bilan qanchalik samarali aloqa oʻrnatishini tekshiradilar. Asosiy maqsad — barcha elementlarning yagona yuqori voltli energiya tizimi sifatida xatosiz ishlashiga erishishdir.

Airbus maʼlumotlariga koʻra, yangi arxitekturaning ilk keng koʻlamli yer usti namoyishi 2027-yilga rejalashtirilgan. Garchi LEIA loyihasi toʻliq elektr quvvatida uchuvchi samolyot yaratishni koʻzda tutmasa-da, u gibrid aviatsiyaga oʻtish yoʻlidagi eng muhim qadamlardan biri sifatida baholanmoqda. Bu yondashuv yoqilgʻi sarfini kamaytirish va atmosferaga chiqariladigan zararli gazlar miqdorini sezilarli darajada qisqartirish imkonini beradi.

Xalqaro hamkorlik va ekologik maqsadlar

Loyiha koʻlami juda keng boʻlib, unda oʻndan ortiq Yevropa va AQSH kompaniyalari, jumladan, Safran, Liebherr Aerospace, SAFT va Fraunhofer instituti ishtirok etmoqda. Bunday yirik koʻlamli hamkorlik aviatsiya sohasida ekologik toza va tejamkor texnologiyalarni joriy etishni tezlashtiradi.

  • Energiya taqsimotining intellektual boshqaruvi;
  • Yuqori voltli tizimlarning xavfsizligini taʼminlash;
  • Vaznni kamaytirish va quvvatni oshirish;
  • Atrof-muhitga salbiy taʼsirni minimallashtirish.
Oʻzbekiston aviatsiya bozori ham bosqichma-bosqich yangilanib borayotgan bir paytda, Airbus kabi ishlab chiqaruvchilarning ushbu innovatsiyalari kelajakda mahalliy aviakompaniyalar parkidan joy oladigan yangi avlod Airbus A320neo yoki undan keyingi modellarining yanada tejamkor boʻlishini kafolatlaydi.

AirbusAviatsiyaTexnologiyaEkologiyaInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Warner Bros. Discovery va Amazon oʻrtasida sudlashuv: Kadrlar oʻgʻirlanishi mojarosiWarner Bros. Discovery va Amazon oʻrtasida sudlashuv: Kadrlar oʻgʻirlanishi mojarosiBugun, 01:51Phineas Fisher: Josuslik dasturlari ishlab chiqaruvchilarini tiz choʻktirgan sirli xakerPhineas Fisher: Josuslik dasturlari ishlab chiqaruvchilarini tiz choʻktirgan sirli xakerBugun, 01:29Intel soʻnggi 15 yildagi rekord oʻsishni qayd etdi: Muvaffaqiyat ortidagi xavotirlarIntel soʻnggi 15 yildagi rekord oʻsishni qayd etdi: Muvaffaqiyat ortidagi xavotirlarBugun, 01:21Oʻzga sayyoraliklar izi: Olimlar koinotdan signal qidirishning yangi usulini taklif qildiOʻzga sayyoraliklar izi: Olimlar koinotdan signal qidirishning yangi usulini taklif qildiBugun, 00:54Elon Musk asos solgan The Boring Company qiymati 20 milliard dollarga yetishi kutilmoqdaElon Musk asos solgan The Boring Company qiymati 20 milliard dollarga yetishi kutilmoqdaBugun, 00:24Nubia kompaniyasi bir vaqtning oʻzida ikkita qurilmani quvvatlovchi Red Magic kabelini chiqardiNubia kompaniyasi bir vaqtning oʻzida ikkita qurilmani quvvatlovchi Red Magic kabelini chiqardiKecha, 23:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob