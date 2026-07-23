Airbus aviatsiya kelajagini oʻzgartirmoqda: Samolyotlar uchun yangi «asab tizimi» yaratiladi
Aviatsiya sanoatining yetakchilaridan biri boʻlgan Airbus kompaniyasi yoʻlovchi samolyotlarini tubdan qayta loyihalashga qaratilgan LEIA (Large Scale Integration Demonstrator of Hybrid Electrical Architecture) dasturining yangi bosqichini eʼlon qildi. Ushbu loyiha doirasida kelajak avlod havo kemalari uchun gibrid-elektr energetik arxitekturasi ishlab chiqiladi va sinovdan oʻtkaziladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Aksariyat shunga oʻxshash loyihalar faqat yangi dvigatellar yaratishga eʼtibor qaratayotgan bir paytda, Airbus muhandislari samolyotning «elektr asab tizimi»ni yaratishga asosiy urgʻu bermoqda. Bu tizim generatorlar, akkumulyatorlar, kuch elektronikasi va aqlli boshqaruv mexanizmlarini yagona yuqori voltli tarmoqqa birlashtiradi. Mazkur texnologiya kelajakda mintaqaviy va oʻrta masofaga uchuvchi laynerlarning samaradorligini keskin oshirishi kutilmoqda.
Gibrid texnologiyalarning yangi bosqichiYangi bosqich avvalroq amalga oshirilgan SWITCH dasturining mantiqiy davomi hisoblanadi. Unda Pratt & Whitney, Collins Aerospace va MTU Aero Engines kabi gigantlar gibrid kuch qurilmalarining alohida qismlarini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazgan edi. Endilikda Airbus ushbu tarqoq texnologiyalarni yaxlit bir kompleksga birlashtirish vazifasini oʻz zimmasiga olmoqda.
Asosiy sinov ishlari Germaniyaning Ottobrunn shahridagi STEP tadqiqot markazida boʻlib oʻtadi. Muhandislar akkumulyatorlar va generatorlarning oʻzaro hamohang ishlashini, shuningdek, energiya taqsimoti bortdagi boshqa tizimlar bilan qanchalik samarali aloqa oʻrnatishini tekshiradilar. Asosiy maqsad — barcha elementlarning yagona yuqori voltli energiya tizimi sifatida xatosiz ishlashiga erishishdir.
Airbus maʼlumotlariga koʻra, yangi arxitekturaning ilk keng koʻlamli yer usti namoyishi 2027-yilga rejalashtirilgan. Garchi LEIA loyihasi toʻliq elektr quvvatida uchuvchi samolyot yaratishni koʻzda tutmasa-da, u gibrid aviatsiyaga oʻtish yoʻlidagi eng muhim qadamlardan biri sifatida baholanmoqda. Bu yondashuv yoqilgʻi sarfini kamaytirish va atmosferaga chiqariladigan zararli gazlar miqdorini sezilarli darajada qisqartirish imkonini beradi.
Xalqaro hamkorlik va ekologik maqsadlarLoyiha koʻlami juda keng boʻlib, unda oʻndan ortiq Yevropa va AQSH kompaniyalari, jumladan, Safran, Liebherr Aerospace, SAFT va Fraunhofer instituti ishtirok etmoqda. Bunday yirik koʻlamli hamkorlik aviatsiya sohasida ekologik toza va tejamkor texnologiyalarni joriy etishni tezlashtiradi.
- Energiya taqsimotining intellektual boshqaruvi;
- Yuqori voltli tizimlarning xavfsizligini taʼminlash;
- Vaznni kamaytirish va quvvatni oshirish;
- Atrof-muhitga salbiy taʼsirni minimallashtirish.
…