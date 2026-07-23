Karim Adeyemi Barselona safiga qoʻshildi: Lionel Messi va Lamine Yamal haqida fikrlar

·32·Sport
Karim Adeyemi Barselona safiga qoʻshildi: Lionel Messi va Lamine Yamal haqida fikrlar

Kataloniyaning Barselona klubi yozgi transfer oynasidagi navbatdagi shov-shuvli xaridni amalga oshirdi. Germaniyalik iqtidorli hujumchi Karim Adeyemi rasman "koʻk-anorranglilar" aʼzosiga aylandi. Borussiya Dortmund safidan kelib qoʻshilgan 24 yoshli futbolchi jamoa bilan 2031-yilga qadar moʻljallangan uzoq muddatli shartnomaga imzo chekdi. Bu transfer Hansi Flick loyihasining Anthony Gordon’dan keyingi ikkinchi yirik xaridi boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Payshanba kuni boʻlib oʻtgan rasmiy tanishtiruv marosimida Adeyemi oʻzining yangi jamoasidagi maqsadlari va orzulari bilan oʻrtoqlashdi. Futbolchining taʼkidlashicha, uning Barselona tanloviga bosh murabbiy Hansi Flick bilan avvalgi hamkorligi va klubning jahon miqyosidagi nufuzi katta taʼsir koʻrsatgan. Goal.com nashri xabariga koʻra, hujumchi allaqachon Ciutat Esportiva bazasida jamoadoshlari bilan uchrashishga ulgurgan.

Chempionlar ligasi – asosiy maqsad

Adeyemi oʻz intervyusida Barselona kabi buyuk klubda bosim yuqori boʻlishini tan oldi. "Men dunyoning eng yaxshi klubiga keldim va murabbiy hamda muxlislarga Barselona darajasidagi oʻyinchi ekanligimni isbotlamoqchiman", — dedi germaniyalik hujumchi. Uning soʻzlariga koʻra, klubning asosiy maqsadi Chempionlar ligasida gʻalaba qozonish boʻlib, aynan shu narsa uning transferiga turtki bergan.

Qizigʻi shundaki, Karim Adeyemi oʻtgan mavsumdagi oʻyinidan toʻlaqonli qoniqmaganini yashirmadi. Borussiya Dortmund safida 39 ta oʻyinda 10 ta gol va 6 ta golli uzatmani amalga oshirgan futbolchi, Barselona kabi grand jamoaning qiziqishi u uchun kutilmagan boʻlganini aytdi. Biroq Hansi Flick unga ishonch bildirgan va aynan shu omil transferning muvaffaqiyatli yakunlanishini taʼminlagan.

Lamine Yamal va Lionel Messi qiyoslovi

Yangi transfer jamoaning yosh yulduzi Lamine Yamal haqida ham oʻzining samimiy fikrlarini bildirib oʻtdi. OAVda tez-tez uchraydigan Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi qiyoslovlarga toʻxtalar ekan, Adeyemi quyidagicha munosabat bildirdi: "Lamine Messi darajasiga chiqishi juda qiyinligini aytsam, u mendan xafa boʻlmasa kerak. Messi – bu mutlaqo boshqa choʻqqi".

Shunga qaramay, Adeyemi 19 yoshli jamoadoshining iqtidoriga yuqori baho berdi. Uning fikricha, Lamine Yamal oʻz yoʻlidan borishda davom etsa, kelajakda "Oltin toʻp"ni qoʻlga kiritishi hech gap emas. Oʻtgan mavsumda Ispaniya terma jamoasi bilan jahon chempioni boʻlgan va Barselona safida 24 ta gol urgan Yamal bilan maydonda tezroq til topishish Adeyemi uchun ustuvor vazifa hisoblanadi.

Adeyemi oʻzining bolalikdagi kumirlari sifatida Lionel Messi va Ronaldinhoni tilga oldi. Endilikda u oʻz kumirlari toʻp surgan stadionda yangi gʻalabalarni qoʻlga kiritishga shay. Barselona muxlislari ushbu ikki tezkor hujumchi — Adeyemi va Yamal tandemi jamoaning hujumkor salohiyatini yangi bosqichga olib chiqishini kutishmoqda.

BarselonaKarim AdeyemiLamine YamalLionel MessiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...