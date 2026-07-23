Karim Adeyemi Barselona safiga qoʻshildi: Lionel Messi va Lamine Yamal haqida fikrlar
Kataloniyaning Barselona klubi yozgi transfer oynasidagi navbatdagi shov-shuvli xaridni amalga oshirdi. Germaniyalik iqtidorli hujumchi Karim Adeyemi rasman "koʻk-anorranglilar" aʼzosiga aylandi. Borussiya Dortmund safidan kelib qoʻshilgan 24 yoshli futbolchi jamoa bilan 2031-yilga qadar moʻljallangan uzoq muddatli shartnomaga imzo chekdi. Bu transfer Hansi Flick loyihasining Anthony Gordon’dan keyingi ikkinchi yirik xaridi boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Payshanba kuni boʻlib oʻtgan rasmiy tanishtiruv marosimida Adeyemi oʻzining yangi jamoasidagi maqsadlari va orzulari bilan oʻrtoqlashdi. Futbolchining taʼkidlashicha, uning Barselona tanloviga bosh murabbiy Hansi Flick bilan avvalgi hamkorligi va klubning jahon miqyosidagi nufuzi katta taʼsir koʻrsatgan. Goal.com nashri xabariga koʻra, hujumchi allaqachon Ciutat Esportiva bazasida jamoadoshlari bilan uchrashishga ulgurgan.
Chempionlar ligasi – asosiy maqsadAdeyemi oʻz intervyusida Barselona kabi buyuk klubda bosim yuqori boʻlishini tan oldi. "Men dunyoning eng yaxshi klubiga keldim va murabbiy hamda muxlislarga Barselona darajasidagi oʻyinchi ekanligimni isbotlamoqchiman", — dedi germaniyalik hujumchi. Uning soʻzlariga koʻra, klubning asosiy maqsadi Chempionlar ligasida gʻalaba qozonish boʻlib, aynan shu narsa uning transferiga turtki bergan.
Qizigʻi shundaki, Karim Adeyemi oʻtgan mavsumdagi oʻyinidan toʻlaqonli qoniqmaganini yashirmadi. Borussiya Dortmund safida 39 ta oʻyinda 10 ta gol va 6 ta golli uzatmani amalga oshirgan futbolchi, Barselona kabi grand jamoaning qiziqishi u uchun kutilmagan boʻlganini aytdi. Biroq Hansi Flick unga ishonch bildirgan va aynan shu omil transferning muvaffaqiyatli yakunlanishini taʼminlagan.
Lamine Yamal va Lionel Messi qiyosloviYangi transfer jamoaning yosh yulduzi Lamine Yamal haqida ham oʻzining samimiy fikrlarini bildirib oʻtdi. OAVda tez-tez uchraydigan Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi qiyoslovlarga toʻxtalar ekan, Adeyemi quyidagicha munosabat bildirdi: "Lamine Messi darajasiga chiqishi juda qiyinligini aytsam, u mendan xafa boʻlmasa kerak. Messi – bu mutlaqo boshqa choʻqqi".
Shunga qaramay, Adeyemi 19 yoshli jamoadoshining iqtidoriga yuqori baho berdi. Uning fikricha, Lamine Yamal oʻz yoʻlidan borishda davom etsa, kelajakda "Oltin toʻp"ni qoʻlga kiritishi hech gap emas. Oʻtgan mavsumda Ispaniya terma jamoasi bilan jahon chempioni boʻlgan va Barselona safida 24 ta gol urgan Yamal bilan maydonda tezroq til topishish Adeyemi uchun ustuvor vazifa hisoblanadi.
Adeyemi oʻzining bolalikdagi kumirlari sifatida Lionel Messi va Ronaldinhoni tilga oldi. Endilikda u oʻz kumirlari toʻp surgan stadionda yangi gʻalabalarni qoʻlga kiritishga shay. Barselona muxlislari ushbu ikki tezkor hujumchi — Adeyemi va Yamal tandemi jamoaning hujumkor salohiyatini yangi bosqichga olib chiqishini kutishmoqda.
…