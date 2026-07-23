Meta kompaniyasi sunʼiy intellekt boʻyicha yangi reklamasida kutilmagan xatoga yoʻl qoʻydi
Dunyoning texnologik gigantlaridan biri boʻlgan Meta kompaniyasi sunʼiy intellekt (AI) kelajagiga bagʻishlangan yangi reklama roligini taqdim etdi. Mazkur video kampaniya AI borasidagi qoʻrquvlarni tarqatish va insoniyat uchun yorqin kelajakni vaʼda qilishga qaratilgan boʻlsa-da, unda ishlatilgan saundtrek ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab boʻldi. Gap shundaki, optimistik ruhdagi tasvirlar ostida insoniyatning qirilib ketishi haqidagi qoʻshiq yangraydi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Reklama roligi qora-oq rangdagi kadrlar bilan boshlanib, unda sunʼiy intellekt ish oʻrinlarini egallashi va global inqirozga sabab boʻlishi haqidagi vahimali sarlavhalar koʻrsatiladi. Shundan soʻng, kadrlar rangli tus oladi va ekranda baxtli insonlar, tabiat qoʻynida hordiq chiqarayotgan yoshlar hamda bir-birini quchoqlayotgan doʻstlar paydo boʻladi. Kadr ortidagi ovoz esa: “Bizni optimistlar yoki xayolparastlar deb atang, lekin biz insonlarga ishonamiz. Kelajak hamma uchun”, deya taʼkidlaydi.
Bowie ijodi va tushunmovchilikThe Verge nashrining eʼtibor qaratishicha, Meta ushbu “yorqin kelajak” reklamasiga afsonaviy xonanda David Bowie ijrosidagi “Five Years” qoʻshigʻini saundtrek sifatida tanlagan. Bir qarashda ilhomlantiruvchi va joʻshqin tuyulgan ushbu taronaning asl maʼnosi reklama gʻoyasiga mutlaqo zid keladi. Qoʻshiq matni besh yildan soʻng Yer yuzida hayot tugashi va insoniyat ommaviy qirilib ketishi haqida hikoya qiladi.
Qoʻshiqning aynan “insonlar” soʻzi koʻp marta takrorlanadigan qismi reklamaga tanlab olingan. Biroq, matnning kontekstiga qaralsa, unda yangiliklar suhandoni Yer oʻlayotgani haqida yigʻlab xabar bergani va odamlar vahima ichida qolgani tasvirlangan. Meta marketing jamoasi qoʻshiqning umumiy kayfiyatiga uchib, uning mazmuniga chuqur eʼtibor bermagan koʻrinadi.
Ushbu holat texnologiya olamida oʻziga xos kinoya sifatida qabul qilinmoqda. Meta kompaniyasi sunʼiy intellektni rivojlantirish uchun yuzlab milliard dollar sarmoya kiritayotgan bir paytda, insoniyatning intihosi haqidagi qoʻshiqdan foydalanishi koʻplab foydalanuvchilar tomonidan “qora yumor” sifatida baholandi.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu kabi holatlar begona emas. Koʻpincha xalqaro brendlar mahsulotlarni reklama qilishda mahalliy madaniyat yoki tanlangan musiqaning chuqur maʼnosiga eʼtibor bermay, faqat tashqi jozibadorlikka urgʻu berishadi. Meta misolida esa bu xato global miqyosda kulgi va tanqidlarga sabab boʻldi.
Hozircha Meta vakillari musiqa tanlovi borasidagi ushbu ziddiyatli holatga rasmiy munosabat bildirishgani yoʻq. Ekspertlarning fikricha, sunʼiy intellekt kabi nozik mavzularda reklama kampaniyalarini yaratishda har bir detalga, ayniqsa saundtreklarga oʻta ehtiyotkorlik bilan yondashish lozim.
…