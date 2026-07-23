Meta kompaniyasi sunʼiy intellekt boʻyicha yangi reklamasida kutilmagan xatoga yoʻl qoʻydi

·35·Texno
Meta kompaniyasi sunʼiy intellekt boʻyicha yangi reklamasida kutilmagan xatoga yoʻl qoʻydi

Dunyoning texnologik gigantlaridan biri boʻlgan Meta kompaniyasi sunʼiy intellekt (AI) kelajagiga bagʻishlangan yangi reklama roligini taqdim etdi. Mazkur video kampaniya AI borasidagi qoʻrquvlarni tarqatish va insoniyat uchun yorqin kelajakni vaʼda qilishga qaratilgan boʻlsa-da, unda ishlatilgan saundtrek ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab boʻldi. Gap shundaki, optimistik ruhdagi tasvirlar ostida insoniyatning qirilib ketishi haqidagi qoʻshiq yangraydi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Reklama roligi qora-oq rangdagi kadrlar bilan boshlanib, unda sunʼiy intellekt ish oʻrinlarini egallashi va global inqirozga sabab boʻlishi haqidagi vahimali sarlavhalar koʻrsatiladi. Shundan soʻng, kadrlar rangli tus oladi va ekranda baxtli insonlar, tabiat qoʻynida hordiq chiqarayotgan yoshlar hamda bir-birini quchoqlayotgan doʻstlar paydo boʻladi. Kadr ortidagi ovoz esa: “Bizni optimistlar yoki xayolparastlar deb atang, lekin biz insonlarga ishonamiz. Kelajak hamma uchun”, deya taʼkidlaydi.

Bowie ijodi va tushunmovchilik

The Verge nashrining eʼtibor qaratishicha, Meta ushbu “yorqin kelajak” reklamasiga afsonaviy xonanda David Bowie ijrosidagi “Five Years” qoʻshigʻini saundtrek sifatida tanlagan. Bir qarashda ilhomlantiruvchi va joʻshqin tuyulgan ushbu taronaning asl maʼnosi reklama gʻoyasiga mutlaqo zid keladi. Qoʻshiq matni besh yildan soʻng Yer yuzida hayot tugashi va insoniyat ommaviy qirilib ketishi haqida hikoya qiladi.

Qoʻshiqning aynan “insonlar” soʻzi koʻp marta takrorlanadigan qismi reklamaga tanlab olingan. Biroq, matnning kontekstiga qaralsa, unda yangiliklar suhandoni Yer oʻlayotgani haqida yigʻlab xabar bergani va odamlar vahima ichida qolgani tasvirlangan. Meta marketing jamoasi qoʻshiqning umumiy kayfiyatiga uchib, uning mazmuniga chuqur eʼtibor bermagan koʻrinadi.

Ushbu holat texnologiya olamida oʻziga xos kinoya sifatida qabul qilinmoqda. Meta kompaniyasi sunʼiy intellektni rivojlantirish uchun yuzlab milliard dollar sarmoya kiritayotgan bir paytda, insoniyatning intihosi haqidagi qoʻshiqdan foydalanishi koʻplab foydalanuvchilar tomonidan “qora yumor” sifatida baholandi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu kabi holatlar begona emas. Koʻpincha xalqaro brendlar mahsulotlarni reklama qilishda mahalliy madaniyat yoki tanlangan musiqaning chuqur maʼnosiga eʼtibor bermay, faqat tashqi jozibadorlikka urgʻu berishadi. Meta misolida esa bu xato global miqyosda kulgi va tanqidlarga sabab boʻldi.

Hozircha Meta vakillari musiqa tanlovi borasidagi ushbu ziddiyatli holatga rasmiy munosabat bildirishgani yoʻq. Ekspertlarning fikricha, sunʼiy intellekt kabi nozik mavzularda reklama kampaniyalarini yaratishda har bir detalga, ayniqsa saundtreklarga oʻta ehtiyotkorlik bilan yondashish lozim.

MetaSunʼyuniy IntellektDavid BowieReklamaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob