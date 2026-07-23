Ilk kunning o‘zida 2 ta oltin: O‘zbekiston qizlari porladi...
Tailandda o‘tkazilayotgan yoshlar o‘rtasidagi suv sporti turlari bo‘yicha Osiyo chempionati O‘zbekiston terma jamoasi uchun yorqin boshlandi. Sinxron suzish musobaqalarining ilk kunidayoq vakillarimiz ikki yo‘nalishda shohsupaning eng yuqori pog‘onasini egalladi.
Darya Kochneva yakkalik dasturida raqiblarini ortda qoldirgan bo‘lsa, Xadicha Agzamova va Sabina Mahmudova texnik duetda ishonchli g‘alabaga erishdi. Qayd etilgan ballar o‘zbekistonlik sportchilarning ustunligi qanchalik katta bo‘lganini ko‘rsatadi.
Darya Kochneva birinchi oltinni taqdim etdi
O‘zbekiston terma jamoasining chempionatdagi dastlabki oltin medalini Darya Kochneva qo‘lga kiritdi.
U qizlar o‘rtasidagi texnik yakkalik dasturida 219,0758 ball jamg‘arib, birinchi o‘rinni egalladi. Singapur vakili Kira Li Szya Syuan ikkinchi, qozog‘istonlik Sofiya Xarchenko esa uchinchi bo‘ldi.
Texnik yakkalik, «A» guruhi:
O‘rin
Sportchi
Mamlakat
Ball
1
Darya Kochneva
O‘zbekiston
219,0758
2
Kira Li Szya Syuan
Singapur
209,6417
3
Sofiya Xarchenko
Qozog‘iston
186,8417
Kochneva eng yaqin raqibini qariyb 10 ballga ortda qoldirib, chempionlikni ishonchli tarzda rasmiylashtirdi.
O‘zbekiston dueti raqiblariga imkoniyat qoldirmadi
Ikkinchi oltin medal texnik duet bahslarida qo‘lga kiritildi.
Xadicha Agzamova va Sabina Mahmudova ijrosi hakamlar tomonidan 253,3141 ball bilan baholandi. Bu ko‘rsatkich ikkinchi o‘rinni olgan Qozog‘iston vakillarining natijasidan qariyb 25 ball yuqori bo‘ldi.
O‘zbekiston dueti musobaqadagi eng yuqori natijani qayd etib, shohsupaning birinchi pog‘onasini egalladi.
Rasmiy natijalarda O‘zbekiston jamoasi tarkibida Xadicha Agzamova, Sabina Mahmudova va Darya Kochneva qayd etilgan.
Texnik duetdagi kuchli uchlik
O‘rin
Sportchilar
Mamlakat
Ball
1
Xadicha Agzamova, Sabina Mahmudova, Darya Kochneva
O‘zbekiston
253,3141
2
Makpal Kalmurza, Dayana Jamanchalova
Qozog‘iston
228,5741
3
Yon Szya I, Gan Yue Txun
Malayziya
200,7884
O‘zbekiston vakillarining katta farq bilan g‘alaba qozongani jamoaning chempionatga yuqori tayyorgarlik bilan kelganini ko‘rsatdi.
Chempionat endi boshlandi
Sinxron suzishdagi dastlabki ikki oltin medal O‘zbekiston delegatsiyasi uchun musobaqaning muvaffaqiyatli boshlanishi bo‘ldi.
Oldinda suv sportining boshqa yo‘nalishlari va yangi medallar uchun bahslar bor. Ilk kungi natijalardan so‘ng o‘zbekistonlik sportchilardan keyingi chiqishlarda ham yuqori natijalar kutilmoqda.
Sizningcha, O‘zbekiston jamoasi chempionatni nechta oltin medal bilan yakunlaydi? Fikringizni izohlarda qoldiring va bu g‘alabani sport muxlislariga yuboring.
…