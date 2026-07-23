Ilk kunning o‘zida 2 ta oltin: O‘zbekiston qizlari porladi...

·44·Sport
Ilk kunning o‘zida 2 ta oltin: O‘zbekiston qizlari porladi...

Tailandda o‘tkazilayotgan yoshlar o‘rtasidagi suv sporti turlari bo‘yicha Osiyo chempionati O‘zbekiston terma jamoasi uchun yorqin boshlandi. Sinxron suzish musobaqalarining ilk kunidayoq vakillarimiz ikki yo‘nalishda shohsupaning eng yuqori pog‘onasini egalladi.

Darya Kochneva yakkalik dasturida raqiblarini ortda qoldirgan bo‘lsa, Xadicha Agzamova va Sabina Mahmudova texnik duetda ishonchli g‘alabaga erishdi. Qayd etilgan ballar o‘zbekistonlik sportchilarning ustunligi qanchalik katta bo‘lganini ko‘rsatadi.

Darya Kochneva birinchi oltinni taqdim etdi

O‘zbekiston terma jamoasining chempionatdagi dastlabki oltin medalini Darya Kochneva qo‘lga kiritdi.

U qizlar o‘rtasidagi texnik yakkalik dasturida 219,0758 ball jamg‘arib, birinchi o‘rinni egalladi. Singapur vakili Kira Li Szya Syuan ikkinchi, qozog‘istonlik Sofiya Xarchenko esa uchinchi bo‘ldi.

Texnik yakkalik, «A» guruhi:

O‘rin

Sportchi

Mamlakat

Ball

1

Darya Kochneva

O‘zbekiston

219,0758

2

Kira Li Szya Syuan

Singapur

209,6417

3

Sofiya Xarchenko

Qozog‘iston

186,8417

Kochneva eng yaqin raqibini qariyb 10 ballga ortda qoldirib, chempionlikni ishonchli tarzda rasmiylashtirdi.

Ilk kunning o‘zida 2 ta oltin: O‘zbekiston qizlari porladi...

O‘zbekiston dueti raqiblariga imkoniyat qoldirmadi

Ikkinchi oltin medal texnik duet bahslarida qo‘lga kiritildi.

Xadicha Agzamova va Sabina Mahmudova ijrosi hakamlar tomonidan 253,3141 ball bilan baholandi. Bu ko‘rsatkich ikkinchi o‘rinni olgan Qozog‘iston vakillarining natijasidan qariyb 25 ball yuqori bo‘ldi.

O‘zbekiston dueti musobaqadagi eng yuqori natijani qayd etib, shohsupaning birinchi pog‘onasini egalladi.

Rasmiy natijalarda O‘zbekiston jamoasi tarkibida Xadicha Agzamova, Sabina Mahmudova va Darya Kochneva qayd etilgan.

Texnik duetdagi kuchli uchlik

O‘rin

Sportchilar

Mamlakat

Ball

1

Xadicha Agzamova, Sabina Mahmudova, Darya Kochneva

O‘zbekiston

253,3141

2

Makpal Kalmurza, Dayana Jamanchalova

Qozog‘iston

228,5741

3

Yon Szya I, Gan Yue Txun

Malayziya

200,7884

O‘zbekiston vakillarining katta farq bilan g‘alaba qozongani jamoaning chempionatga yuqori tayyorgarlik bilan kelganini ko‘rsatdi.

Ilk kunning o‘zida 2 ta oltin: O‘zbekiston qizlari porladi...

Chempionat endi boshlandi

Sinxron suzishdagi dastlabki ikki oltin medal O‘zbekiston delegatsiyasi uchun musobaqaning muvaffaqiyatli boshlanishi bo‘ldi.

Oldinda suv sportining boshqa yo‘nalishlari va yangi medallar uchun bahslar bor. Ilk kungi natijalardan so‘ng o‘zbekistonlik sportchilardan keyingi chiqishlarda ham yuqori natijalar kutilmoqda.

Sizningcha, O‘zbekiston jamoasi chempionatni nechta oltin medal bilan yakunlaydi? Fikringizni izohlarda qoldiring va bu g‘alabani sport muxlislariga yuboring.

O'zbekistonDarya KochnevaKhadicha AgzamovaSabina MahmudovaQozog'iston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...