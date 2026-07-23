Alessandro Bastoni uchun kurash: Real Madrid va Mourinyo nigohi Italiya tomon

·47·Sport
Alessandro Bastoni uchun kurash: Real Madrid va Mourinyo nigohi Italiya tomon

Milanning Inter jamoasi va Italiya terma jamoasi himoyachisi Alessandro Bastoni transfer bozoridagi eng talabgir oʻyinchilardan biriga aylanmoqda. Futbolchining agenti Tullio Tinti tomonidan berilgan soʻnggi bayonotlar Yevropaning yetakchi klublari, xususan, Real Madrid va Joze Mourinyo boshchiligidagi loyihalar uchun oʻziga xos signal boʻlib xizmat qildi. Garchi himoyachi hozircha oʻz klubiga sodiq boʻlsa-da, kelajakdagi oʻzgarishlar ehtimoli butunlay inkor etilmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Italiyaning Sky Sport nashriga bergan intervyusida Tinti mijozining amaldagi shartnomasi va rejalariga toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, Bastonining Inter bilan yana ikki yillik kelishuvi mavjud va u klub ranglarini chin dildan yaxshi koʻradi. Biroq agentning nutqidagi "lekin" qoʻshimchasi koʻpchilikning eʼtiborini tortdi. U agar kelajakda ham klubni, ham futbolchini qoniqtiradigan taklif tushsa, muzokaralar boshlanishi mumkinligini ochiq qoldirdi.

Transfer bozoridagi strategik oʻyin

Ispaniyaning nufuzli AS nashri agentning bu harakatini "qamchi va shirinlik" uslubiga qiyosladi. Bir tomondan, futbolchining sodiqligi taʼkidlanayotgan boʻlsa, ikkinchi tomondan, transfer eshiklari qiya ochiq qoldirilmoqda. Bu esa Real Madrid kabi grand jamoalar uchun qulay imkoniyat sifatida baholanmoqda. Hozircha rasmiy muzokaralar boshlanmagan boʻlsa-da, Bastoni Madrid klubining qiziqishlari doirasida qolmoqda.

Real Madrid bosh murabbiyi Joze Mourinyo himoya chizigʻini kuchaytirishni ustuvor vazifa deb biladi. Bastoni uning roʻyxatidagi asosiy nomlardan biri boʻlib turibdi. Portugaliyalik mutaxassis italiyalik himoyachining oʻyin uslubini va maydonni koʻrish qobiliyatini yuqori baholaydi. Ammo "qirollik klubi" yangi transferlarni amalga oshirishdan oldin tarkibdagi muvozanatni saqlashi va baʼzi oʻyinchilarni sotishi talab etiladi.

Hozirda Real Madrid tarkibida markaziy himoya pozitsiyasi uchun raqobat ancha kuchli. Jamoada yangi kelgan Konate, yosh iqtidor Dean Huijsen, tajribali Antonio Rüdiger, shuningdek, Asencio va Militao kabi futbolchilar bor. Shunga qaramay, Mourinyo markaziy himoya va yarim himoyani yanada mustahkamlash niyatida. Bastonining kelishi jamoa himoyasiga yangi nafas va taktik moslashuvchanlik olib kelishi kutilmoqda.

Inter uchun Alessandro Bastonini qoʻyib yuborish oson qaror boʻlmaydi. Himoyachi jamoaning oʻyin tizimida muhim oʻrin tutadi va muxlislarning yoqimtoyiga aylangan. Biroq moliyaviy manfaatlar va futbolchining yangi chaqiriqlarga boʻlgan intilishi transfer oynasi yopilgunga qadar vaziyatni keskin oʻzgartirib yuborishi mumkin. Hozircha barcha tomonlar kutish pozitsiyasini egallagan.

Alessandro BastoniReal MadridInterTransferlarJoze Mourinyo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...