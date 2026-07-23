Alessandro Bastoni uchun kurash: Real Madrid va Mourinyo nigohi Italiya tomon
Milanning Inter jamoasi va Italiya terma jamoasi himoyachisi Alessandro Bastoni transfer bozoridagi eng talabgir oʻyinchilardan biriga aylanmoqda. Futbolchining agenti Tullio Tinti tomonidan berilgan soʻnggi bayonotlar Yevropaning yetakchi klublari, xususan, Real Madrid va Joze Mourinyo boshchiligidagi loyihalar uchun oʻziga xos signal boʻlib xizmat qildi. Garchi himoyachi hozircha oʻz klubiga sodiq boʻlsa-da, kelajakdagi oʻzgarishlar ehtimoli butunlay inkor etilmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Italiyaning Sky Sport nashriga bergan intervyusida Tinti mijozining amaldagi shartnomasi va rejalariga toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, Bastonining Inter bilan yana ikki yillik kelishuvi mavjud va u klub ranglarini chin dildan yaxshi koʻradi. Biroq agentning nutqidagi "lekin" qoʻshimchasi koʻpchilikning eʼtiborini tortdi. U agar kelajakda ham klubni, ham futbolchini qoniqtiradigan taklif tushsa, muzokaralar boshlanishi mumkinligini ochiq qoldirdi.
Transfer bozoridagi strategik oʻyinIspaniyaning nufuzli AS nashri agentning bu harakatini "qamchi va shirinlik" uslubiga qiyosladi. Bir tomondan, futbolchining sodiqligi taʼkidlanayotgan boʻlsa, ikkinchi tomondan, transfer eshiklari qiya ochiq qoldirilmoqda. Bu esa Real Madrid kabi grand jamoalar uchun qulay imkoniyat sifatida baholanmoqda. Hozircha rasmiy muzokaralar boshlanmagan boʻlsa-da, Bastoni Madrid klubining qiziqishlari doirasida qolmoqda.
Real Madrid bosh murabbiyi Joze Mourinyo himoya chizigʻini kuchaytirishni ustuvor vazifa deb biladi. Bastoni uning roʻyxatidagi asosiy nomlardan biri boʻlib turibdi. Portugaliyalik mutaxassis italiyalik himoyachining oʻyin uslubini va maydonni koʻrish qobiliyatini yuqori baholaydi. Ammo "qirollik klubi" yangi transferlarni amalga oshirishdan oldin tarkibdagi muvozanatni saqlashi va baʼzi oʻyinchilarni sotishi talab etiladi.
Hozirda Real Madrid tarkibida markaziy himoya pozitsiyasi uchun raqobat ancha kuchli. Jamoada yangi kelgan Konate, yosh iqtidor Dean Huijsen, tajribali Antonio Rüdiger, shuningdek, Asencio va Militao kabi futbolchilar bor. Shunga qaramay, Mourinyo markaziy himoya va yarim himoyani yanada mustahkamlash niyatida. Bastonining kelishi jamoa himoyasiga yangi nafas va taktik moslashuvchanlik olib kelishi kutilmoqda.
Inter uchun Alessandro Bastonini qoʻyib yuborish oson qaror boʻlmaydi. Himoyachi jamoaning oʻyin tizimida muhim oʻrin tutadi va muxlislarning yoqimtoyiga aylangan. Biroq moliyaviy manfaatlar va futbolchining yangi chaqiriqlarga boʻlgan intilishi transfer oynasi yopilgunga qadar vaziyatni keskin oʻzgartirib yuborishi mumkin. Hozircha barcha tomonlar kutish pozitsiyasini egallagan.
…