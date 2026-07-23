Google hisobga kirish uchun selfi-video funksiyasini joriy etdi
Raqamli xavfsizlik sohasida yetakchi boʻlgan Google korporatsiyasi foydalanuvchilarning oʻz hisoblariga kirish jarayonini yanada soddalashtirish va himoya darajasini oshirish maqsadida yangi funksiyani taqdim etdi. Endilikda foydalanuvchilar anʼanaviy parollar yoki ikki bosqichli tasdiqlash kodlari oʻrniga qisqa selfi-video orqali shaxsini tasdiqlashlari mumkin boʻladi. Bu qadam texnologiya olamida parollardan voz kechish va biometrik maʼlumotlarga tayanish tendensiyasining navbatdagi bosqichidir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniyaning rasmiy blogida maʼlum qilinishicha, ushbu yangi imkoniyat ayniqsa foydalanuvchi oʻz hisobidan bloklanib qolganida yoki odatiy qurilmasiga kirish imkoni boʻlmagan vaziyatlarda juda qoʻl keladi. Selfi-video tizimi shunchaki statik suratdan farq qilib, foydalanuvchidan kameraga qarab maʼlum harakatlarni bajarishni, masalan, boshini oʻngga yoki chapga burishni yoxud qimirlatishni talab qiladi. Bu jarayon yuzning turli burchaklardan tasvirini olish va tizimda saqlash imkonini beradi.
Deepfake va botlarga qarshi kurashGoogle muhandislari oldida turgan eng katta qiyinchiliklardan biri — bu kamera qarshisida haqiqiy inson turganini isbotlashdir. Hozirgi kunda sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan soxta videolar (deepfake) koʻpayib borayotgan bir paytda, tizimning haqiqiylikni tekshirish (liveness check) algoritmlari oʻta muhim ahamiyatga ega. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, tizim bir necha bosqichli xavfsizlik filtrlaridan foydalanadi va foydalanuvchidan talab qilinadigan jonli harakatlar soxta foto yoki videolardan foydalanishning oldini oladi.
Ushbu texnologiya nafaqat shaxsiy akkauntlar, balki moliyaviy toʻlovlar va maxfiy maʼlumotlar bilan ishlovchi har qanday platforma uchun standart talabga aylanib bormoqda. Google oʻz tizimida shubhali kirish urinishlarini aniqlash uchun standart xavfsizlik amaliyotlarini ushbu yangi biometrik usul bilan birlashtirganini taʼkidlamoqda.
Maxfiylik va maʼlumotlar himoyasiBiometrik maʼlumotlarning toʻplanishi har doim foydalanuvchilar va tartibga soluvchi organlar oʻrtasida xavotirlarga sabab boʻladi. Shuni inobatga olgan holda, Google selfi-videolar oʻta xavfsiz tarzda, shifrlangan holda saqlanishini kafolatlamoqda. Foydalanuvchilar istalgan vaqtda oʻz hisob sozlamalari orqali ushbu videolarni oʻchirib tashlash huquqiga ega ekanliklari aytib oʻtilgan.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu funksiya hisob xavfsizligini taʼminlashda yangi bosqich boʻlishi kutilmoqda. Ayniqsa, parollarni esdan chiqarish yoki SMS-kodlar kechikib kelishi kabi muammolar tez-tez uchrab turadigan hududlarda biometrik identifikatsiya eng ishonchli yechimga aylanishi mumkin. Hozirda Google ushbu funksiyani bosqichma-bosqich barcha foydalanuvchilar uchun ochiqlamoqda.
…