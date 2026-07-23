Google hisobga kirish uchun selfi-video funksiyasini joriy etdi

·35·Texno
Google hisobga kirish uchun selfi-video funksiyasini joriy etdi

Raqamli xavfsizlik sohasida yetakchi boʻlgan Google korporatsiyasi foydalanuvchilarning oʻz hisoblariga kirish jarayonini yanada soddalashtirish va himoya darajasini oshirish maqsadida yangi funksiyani taqdim etdi. Endilikda foydalanuvchilar anʼanaviy parollar yoki ikki bosqichli tasdiqlash kodlari oʻrniga qisqa selfi-video orqali shaxsini tasdiqlashlari mumkin boʻladi. Bu qadam texnologiya olamida parollardan voz kechish va biometrik maʼlumotlarga tayanish tendensiyasining navbatdagi bosqichidir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniyaning rasmiy blogida maʼlum qilinishicha, ushbu yangi imkoniyat ayniqsa foydalanuvchi oʻz hisobidan bloklanib qolganida yoki odatiy qurilmasiga kirish imkoni boʻlmagan vaziyatlarda juda qoʻl keladi. Selfi-video tizimi shunchaki statik suratdan farq qilib, foydalanuvchidan kameraga qarab maʼlum harakatlarni bajarishni, masalan, boshini oʻngga yoki chapga burishni yoxud qimirlatishni talab qiladi. Bu jarayon yuzning turli burchaklardan tasvirini olish va tizimda saqlash imkonini beradi.

Deepfake va botlarga qarshi kurash

Google muhandislari oldida turgan eng katta qiyinchiliklardan biri — bu kamera qarshisida haqiqiy inson turganini isbotlashdir. Hozirgi kunda sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan soxta videolar (deepfake) koʻpayib borayotgan bir paytda, tizimning haqiqiylikni tekshirish (liveness check) algoritmlari oʻta muhim ahamiyatga ega. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, tizim bir necha bosqichli xavfsizlik filtrlaridan foydalanadi va foydalanuvchidan talab qilinadigan jonli harakatlar soxta foto yoki videolardan foydalanishning oldini oladi.

Ushbu texnologiya nafaqat shaxsiy akkauntlar, balki moliyaviy toʻlovlar va maxfiy maʼlumotlar bilan ishlovchi har qanday platforma uchun standart talabga aylanib bormoqda. Google oʻz tizimida shubhali kirish urinishlarini aniqlash uchun standart xavfsizlik amaliyotlarini ushbu yangi biometrik usul bilan birlashtirganini taʼkidlamoqda.

Maxfiylik va maʼlumotlar himoyasi

Biometrik maʼlumotlarning toʻplanishi har doim foydalanuvchilar va tartibga soluvchi organlar oʻrtasida xavotirlarga sabab boʻladi. Shuni inobatga olgan holda, Google selfi-videolar oʻta xavfsiz tarzda, shifrlangan holda saqlanishini kafolatlamoqda. Foydalanuvchilar istalgan vaqtda oʻz hisob sozlamalari orqali ushbu videolarni oʻchirib tashlash huquqiga ega ekanliklari aytib oʻtilgan.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu funksiya hisob xavfsizligini taʼminlashda yangi bosqich boʻlishi kutilmoqda. Ayniqsa, parollarni esdan chiqarish yoki SMS-kodlar kechikib kelishi kabi muammolar tez-tez uchrab turadigan hududlarda biometrik identifikatsiya eng ishonchli yechimga aylanishi mumkin. Hozirda Google ushbu funksiyani bosqichma-bosqich barcha foydalanuvchilar uchun ochiqlamoqda.

GoogleTexnologiyaXavfsizlikBiometrikaSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Warner Bros. Discovery va Amazon oʻrtasida sudlashuv: Kadrlar oʻgʻirlanishi mojarosiWarner Bros. Discovery va Amazon oʻrtasida sudlashuv: Kadrlar oʻgʻirlanishi mojarosiBugun, 01:51Phineas Fisher: Josuslik dasturlari ishlab chiqaruvchilarini tiz choʻktirgan sirli xakerPhineas Fisher: Josuslik dasturlari ishlab chiqaruvchilarini tiz choʻktirgan sirli xakerBugun, 01:29Intel soʻnggi 15 yildagi rekord oʻsishni qayd etdi: Muvaffaqiyat ortidagi xavotirlarIntel soʻnggi 15 yildagi rekord oʻsishni qayd etdi: Muvaffaqiyat ortidagi xavotirlarBugun, 01:21Oʻzga sayyoraliklar izi: Olimlar koinotdan signal qidirishning yangi usulini taklif qildiOʻzga sayyoraliklar izi: Olimlar koinotdan signal qidirishning yangi usulini taklif qildiBugun, 00:54Elon Musk asos solgan The Boring Company qiymati 20 milliard dollarga yetishi kutilmoqdaElon Musk asos solgan The Boring Company qiymati 20 milliard dollarga yetishi kutilmoqdaBugun, 00:24Nubia kompaniyasi bir vaqtning oʻzida ikkita qurilmani quvvatlovchi Red Magic kabelini chiqardiNubia kompaniyasi bir vaqtning oʻzida ikkita qurilmani quvvatlovchi Red Magic kabelini chiqardiKecha, 23:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob