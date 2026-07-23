Hamma rad etgan jangni qabul qildi: Guskov Ankalayevni qanday baholadi?
O‘zbekistonlik UFC jangchisi Bogdan Guskov UFC Fight Night 282 turniri oldidan Magomed Ankalayevga qarshi bo‘lajak bahsi haqida ochiq gapirdi. U raqibini diviziondagi eng xavfli jangchilardan biri deb atadi va ko‘pchilik nega bu to‘qnashuvdan bosh tortganini tushuntirdi.
Guskov Ankalayevning sobiq chempion ekani yoki ayni paytda kamarga egalik qilmasligi uning rejasini o‘zgartirmasligini ta’kidladi. Uning uchun bu jang — faoliyatidagi yana bir oddiy bahs emas, balki yuqori darajadagi navbatdagi katta imtihon.
«Ankalayev — xavfli raqib»
Matbuot anjumanida Guskov bo‘lajak raqibining kuchini kamsitmasligini ochiq bildirdi.
«Ankalayev xavfli raqib. Hozir u chempion emasdir, lekin birinchi raqamli da’vogar. Bu men uchun navbatdagi imtihon», — dedi o‘zbekistonlik jangchi.
Uning fikricha, Ankalayevning hozirgi maqomi jangga tayyorgarlik rejasiga ta’sir qilmaydi. Guskov har qanday holatda ham raqibni yuqori darajadagi va jiddiy sinov sifatida qabul qilmoqda.
Nega boshqa jangchilar taklifni rad etgan?
Guskov jang oldidan eng ko‘p muhokama qilingan savollardan biriga ham javob berdi: nega ko‘plab jangchilar Ankalayevga qarshi oktagonga chiqishni istamadi?
«Ankalayev bilan jangni nima uchun hamma rad etyapti? Chunki u birinchi raqamli da’vogar», — dedi u.
Uning ta’kidlashicha, reytingda yuqori turgan, katta tajriba va xavfli uslubga ega raqibga qarshi qisqa muddatda jang qabul qilish katta tavakkal hisoblanadi.
Bunday to‘qnashuvda mag‘lubiyat jangchining keyingi rejalari va reytingdagi holatiga ta’sir qilishi mumkin. Guskov esa bu xavfga qaramay, imkoniyatni qabul qildi.
Guskov raqibining kuchini tan oldi
O‘zbekistonlik sportchi Ankalayevni o‘zidan quyidagi deyarli barcha jangchilardan kuchliroq deb hisoblashini aytdi.
«Fakt sifatida aytish mumkinki, Magomed o‘zidan quyidagi deyarli barchadan kuchli. U divizionimizdagi eng xavfli yigitlardan biri», — dedi Guskov.
Bu bayonot jang oldidan raqibga hurmat belgisi bo‘lishi bilan birga, Guskovning oldida qanday katta vazifa turganini ham ko‘rsatadi.
Jang haqida
Ma’lumot
Turnir
UFC Fight Night 282
Juftlik
Bogdan Guskov — Magomed Ankalayev
Sana
25 iyul
Ankalayev maqomi
Birinchi raqamli da’vogar
Guskov bahosi
Diviziondagi eng xavfli jangchilardan biri
«Sobiq chempion» maqomi rejani o‘zgartirmaydi
Guskov Ankalayevning oldingi maqomiga ortiqcha e’tibor qaratmayotganini bildirdi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, raqibning sobiq chempion ekani yoki hozir kamarga ega emasligi jang taktikasiga ta’sir qilmaydi. Asosiy vazifa — Ankalayevning kuchli tomonlariga tayyor turish va oktagonda o‘z imkoniyatlarini to‘liq namoyish etish.
Bu yondashuv Guskovning to‘qnashuvga katta nomdan qo‘rqib emas, professional sinov sifatida qarayotganini ko‘rsatadi.
25 iyul kuni katta imkoniyat
Bogdan Guskov uchun bu jang faoliyatidagi eng muhim bahslardan biri bo‘lishi mumkin. Birinchi raqamli da’vogarga qarshi muvaffaqiyat uning yarim og‘ir vazn divizionidagi maqomini keskin oshiradi.
Ankalayev esa o‘z o‘rnini himoya qilish va chempionlik jangiga yana bir bor yaqinlashish uchun oktagonga chiqadi. Shu sabab 25 iyul kunigi to‘qnashuvda har ikki sportchi uchun ham katta natijalar xavf ostiga qo‘yiladi.
Sizningcha, Guskov ko‘pchilik rad etgan jangda sensatsiya qayd eta oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani UFC muxlislariga yuboring.
…