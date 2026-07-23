Hamma rad etgan jangni qabul qildi: Guskov Ankalayevni qanday baholadi?

·51·Sport
Hamma rad etgan jangni qabul qildi: Guskov Ankalayevni qanday baholadi?

O‘zbekistonlik UFC jangchisi Bogdan Guskov UFC Fight Night 282 turniri oldidan Magomed Ankalayevga qarshi bo‘lajak bahsi haqida ochiq gapirdi. U raqibini diviziondagi eng xavfli jangchilardan biri deb atadi va ko‘pchilik nega bu to‘qnashuvdan bosh tortganini tushuntirdi.

Guskov Ankalayevning sobiq chempion ekani yoki ayni paytda kamarga egalik qilmasligi uning rejasini o‘zgartirmasligini ta’kidladi. Uning uchun bu jang — faoliyatidagi yana bir oddiy bahs emas, balki yuqori darajadagi navbatdagi katta imtihon.

«Ankalayev — xavfli raqib»

Matbuot anjumanida Guskov bo‘lajak raqibining kuchini kamsitmasligini ochiq bildirdi.

«Ankalayev xavfli raqib. Hozir u chempion emasdir, lekin birinchi raqamli da’vogar. Bu men uchun navbatdagi imtihon», — dedi o‘zbekistonlik jangchi.

Uning fikricha, Ankalayevning hozirgi maqomi jangga tayyorgarlik rejasiga ta’sir qilmaydi. Guskov har qanday holatda ham raqibni yuqori darajadagi va jiddiy sinov sifatida qabul qilmoqda.

Nega boshqa jangchilar taklifni rad etgan?

Guskov jang oldidan eng ko‘p muhokama qilingan savollardan biriga ham javob berdi: nega ko‘plab jangchilar Ankalayevga qarshi oktagonga chiqishni istamadi?

«Ankalayev bilan jangni nima uchun hamma rad etyapti? Chunki u birinchi raqamli da’vogar», — dedi u.

Uning ta’kidlashicha, reytingda yuqori turgan, katta tajriba va xavfli uslubga ega raqibga qarshi qisqa muddatda jang qabul qilish katta tavakkal hisoblanadi.

Bunday to‘qnashuvda mag‘lubiyat jangchining keyingi rejalari va reytingdagi holatiga ta’sir qilishi mumkin. Guskov esa bu xavfga qaramay, imkoniyatni qabul qildi.

Guskov raqibining kuchini tan oldi

O‘zbekistonlik sportchi Ankalayevni o‘zidan quyidagi deyarli barcha jangchilardan kuchliroq deb hisoblashini aytdi.

«Fakt sifatida aytish mumkinki, Magomed o‘zidan quyidagi deyarli barchadan kuchli. U divizionimizdagi eng xavfli yigitlardan biri», — dedi Guskov.

Bu bayonot jang oldidan raqibga hurmat belgisi bo‘lishi bilan birga, Guskovning oldida qanday katta vazifa turganini ham ko‘rsatadi.

Jang haqida

Ma’lumot

Turnir

UFC Fight Night 282

Juftlik

Bogdan Guskov — Magomed Ankalayev

Sana

25 iyul

Ankalayev maqomi

Birinchi raqamli da’vogar

Guskov bahosi

Diviziondagi eng xavfli jangchilardan biri

«Sobiq chempion» maqomi rejani o‘zgartirmaydi

Guskov Ankalayevning oldingi maqomiga ortiqcha e’tibor qaratmayotganini bildirdi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, raqibning sobiq chempion ekani yoki hozir kamarga ega emasligi jang taktikasiga ta’sir qilmaydi. Asosiy vazifa — Ankalayevning kuchli tomonlariga tayyor turish va oktagonda o‘z imkoniyatlarini to‘liq namoyish etish.

Bu yondashuv Guskovning to‘qnashuvga katta nomdan qo‘rqib emas, professional sinov sifatida qarayotganini ko‘rsatadi.

25 iyul kuni katta imkoniyat

Bogdan Guskov uchun bu jang faoliyatidagi eng muhim bahslardan biri bo‘lishi mumkin. Birinchi raqamli da’vogarga qarshi muvaffaqiyat uning yarim og‘ir vazn divizionidagi maqomini keskin oshiradi.

Ankalayev esa o‘z o‘rnini himoya qilish va chempionlik jangiga yana bir bor yaqinlashish uchun oktagonga chiqadi. Shu sabab 25 iyul kunigi to‘qnashuvda har ikki sportchi uchun ham katta natijalar xavf ostiga qo‘yiladi.

Sizningcha, Guskov ko‘pchilik rad etgan jangda sensatsiya qayd eta oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani UFC muxlislariga yuboring.

Bogdan GuskovMagomed AnkalaevO'zbekistonUFC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...