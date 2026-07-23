Tesla Robotaxi loyihasi kutilmagan pasayishga yuz tutdi: Elon Musk rejalari xavf ostidami?
Elektromobillar bozorining yetakchisi Tesla kompaniyasi oʻzining kelajakdagi asosiy strategik yoʻnalishi deb hisoblayotgan Robotaxi tarmogʻida kutilmagan pasayish kuzatildi. Kompaniya tomonidan eʼlon qilingan soʻnggi hisobotlarga koʻra, pullik mijozlarga xizmat koʻrsatuvchi avtonom taksilarning joriy yilning ikkinchi choragidagi bosib oʻtgan masofasi birinchi chorakka nisbatan sezilarli darajada kamaygan. Bu holat Elon Muskning avtonom haydash texnologiyalari orqali ulkan daromad olish haqidagi vaʼdalariga zid kelmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Raqamlarga nazar tashlaydigan boʻlsak, birinchi chorakda Model Y yoʻltanlamaslaridan iborat Robotaxi parki pullik buyurtmalar doirasida taxminan 1,1 million mil masofani bosib oʻtgan edi. Biroq ikkinchi chorak yakunlariga koʻra, bu koʻrsatkich 700 ming milga tushib qolgan, yaʼni pasayish qariyb 36 foizni tashkil etmoqda. Vaholanki, Tesla ushbu xizmatni Texas va Florida shtatlaridagi oltita shaharda kengaytirganini eʼlon qilgan edi.
Texnik qiyinchiliklar va Cybercab loyihasiTesla rahbari Elon Musk choraklik natijalar boʻyicha oʻtkazilgan konferensiyada Robotaxi xizmatining sekin oʻsayotganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniya maxsus ishlab chiqilgan ikki oʻrindiqli Cybercab modeli uchun xos boʻlgan haydash maʼlumotlarini toʻplashi zarur. Hozirda mavjud millionlab Model 3 va Model Y avtomobillaridan olinayotgan maʼlumotlar yangi shassi va platforma uchun yetarli boʻlmasligi mumkin.
Shu sababli, Tesla muhandislari ayni damda rul va pedallar bilan jihozlangan maxsus Cybercab prototiplari yordamida sinovlarni oʻtkazmoqda. Muskning taʼkidlashicha, ushbu yangi platforma toʻliq kalibratsiya qilinmaguncha, Robotaxi parkini ommaviy ravishda koʻpaytirish imkonsiz. Bu esa kompaniyaning bir necha yillardan beri "mavjud avtomobillar yordamida toʻplanayotgan maʼlumotlar avtonom taksi uchun yetarli" degan iddaolariga biroz soya solmoqda.
Moliyaviy yoʻqotishlar va bozor munosabatiRobotaxi koʻrsatkichlarining pasayishi Tesla kompaniyasining asosiy biznesidagi daromadlar kamayishi bilan bir vaqtga toʻgʻri keldi. Kompaniyaning moliyaviy natijalari Wall Street tahlilchilarining kutganidan past boʻlib chiqdi. Buning oqibatida payshanba kungi savdolarda Tesla aksiyalari 13 foizdan koʻproq qiymat yoʻqotdi. Investorlar kompaniyaning avtonom haydash texnologiyasiga haddan tashqari koʻp pul tikayotganidan va kutilgan natijalar kechikayotganidan xavotirda.
Kompaniya rahbariyati sekinlashuvni xavfsizlik choralari bilan izohladi. "Bizning Robotaxi borasidagi maqsadlarimiz juda ulkan, biroq har qanday baxtsiz hodisa yoki insonlarga zarar yetkazilishining oldini olish uchun ehtiyotkor boʻlishimiz shart", — dedi Elon Musk. Shunga qaramay, San-Fransisko kabi hududlarda Tesla avtomobillari hali ham toʻliq avtonom boshqaruv uchun zarur ruxsatnomalarga ega emas va xavfsizlik haydovchisi nazoratida harakatlanmoqda.
Xulosa qilib aytganda, Tesla kelajagini toʻliq avtonom transportga bogʻlamoqchi boʻlsa-da, real raqamlar va texnik toʻsiqlar bu yoʻl hali uzoq ekanini koʻrsatmoqda. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham ushbu texnologiyalarning joriy etilishi Teslaʼning AQSHdagi muvaffaqiyatli tajribasiga bevosita bogʻliq boʻlib qolmoqda.
…