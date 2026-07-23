Tesla Robotaxi loyihasi kutilmagan pasayishga yuz tutdi: Elon Musk rejalari xavf ostidami?

·45·Texno
Tesla Robotaxi loyihasi kutilmagan pasayishga yuz tutdi: Elon Musk rejalari xavf ostidami?

Elektromobillar bozorining yetakchisi Tesla kompaniyasi oʻzining kelajakdagi asosiy strategik yoʻnalishi deb hisoblayotgan Robotaxi tarmogʻida kutilmagan pasayish kuzatildi. Kompaniya tomonidan eʼlon qilingan soʻnggi hisobotlarga koʻra, pullik mijozlarga xizmat koʻrsatuvchi avtonom taksilarning joriy yilning ikkinchi choragidagi bosib oʻtgan masofasi birinchi chorakka nisbatan sezilarli darajada kamaygan. Bu holat Elon Muskning avtonom haydash texnologiyalari orqali ulkan daromad olish haqidagi vaʼdalariga zid kelmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Raqamlarga nazar tashlaydigan boʻlsak, birinchi chorakda Model Y yoʻltanlamaslaridan iborat Robotaxi parki pullik buyurtmalar doirasida taxminan 1,1 million mil masofani bosib oʻtgan edi. Biroq ikkinchi chorak yakunlariga koʻra, bu koʻrsatkich 700 ming milga tushib qolgan, yaʼni pasayish qariyb 36 foizni tashkil etmoqda. Vaholanki, Tesla ushbu xizmatni Texas va Florida shtatlaridagi oltita shaharda kengaytirganini eʼlon qilgan edi.

Texnik qiyinchiliklar va Cybercab loyihasi

Tesla rahbari Elon Musk choraklik natijalar boʻyicha oʻtkazilgan konferensiyada Robotaxi xizmatining sekin oʻsayotganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniya maxsus ishlab chiqilgan ikki oʻrindiqli Cybercab modeli uchun xos boʻlgan haydash maʼlumotlarini toʻplashi zarur. Hozirda mavjud millionlab Model 3 va Model Y avtomobillaridan olinayotgan maʼlumotlar yangi shassi va platforma uchun yetarli boʻlmasligi mumkin.

Shu sababli, Tesla muhandislari ayni damda rul va pedallar bilan jihozlangan maxsus Cybercab prototiplari yordamida sinovlarni oʻtkazmoqda. Muskning taʼkidlashicha, ushbu yangi platforma toʻliq kalibratsiya qilinmaguncha, Robotaxi parkini ommaviy ravishda koʻpaytirish imkonsiz. Bu esa kompaniyaning bir necha yillardan beri "mavjud avtomobillar yordamida toʻplanayotgan maʼlumotlar avtonom taksi uchun yetarli" degan iddaolariga biroz soya solmoqda.

Moliyaviy yoʻqotishlar va bozor munosabati

Robotaxi koʻrsatkichlarining pasayishi Tesla kompaniyasining asosiy biznesidagi daromadlar kamayishi bilan bir vaqtga toʻgʻri keldi. Kompaniyaning moliyaviy natijalari Wall Street tahlilchilarining kutganidan past boʻlib chiqdi. Buning oqibatida payshanba kungi savdolarda Tesla aksiyalari 13 foizdan koʻproq qiymat yoʻqotdi. Investorlar kompaniyaning avtonom haydash texnologiyasiga haddan tashqari koʻp pul tikayotganidan va kutilgan natijalar kechikayotganidan xavotirda.

Kompaniya rahbariyati sekinlashuvni xavfsizlik choralari bilan izohladi. "Bizning Robotaxi borasidagi maqsadlarimiz juda ulkan, biroq har qanday baxtsiz hodisa yoki insonlarga zarar yetkazilishining oldini olish uchun ehtiyotkor boʻlishimiz shart", — dedi Elon Musk. Shunga qaramay, San-Fransisko kabi hududlarda Tesla avtomobillari hali ham toʻliq avtonom boshqaruv uchun zarur ruxsatnomalarga ega emas va xavfsizlik haydovchisi nazoratida harakatlanmoqda.

Xulosa qilib aytganda, Tesla kelajagini toʻliq avtonom transportga bogʻlamoqchi boʻlsa-da, real raqamlar va texnik toʻsiqlar bu yoʻl hali uzoq ekanini koʻrsatmoqda. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham ushbu texnologiyalarning joriy etilishi Teslaʼning AQSHdagi muvaffaqiyatli tajribasiga bevosita bogʻliq boʻlib qolmoqda.

TeslaRobotaxiElon MuskCybercabTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Warner Bros. Discovery va Amazon oʻrtasida sudlashuv: Kadrlar oʻgʻirlanishi mojarosiWarner Bros. Discovery va Amazon oʻrtasida sudlashuv: Kadrlar oʻgʻirlanishi mojarosiBugun, 01:51Phineas Fisher: Josuslik dasturlari ishlab chiqaruvchilarini tiz choʻktirgan sirli xakerPhineas Fisher: Josuslik dasturlari ishlab chiqaruvchilarini tiz choʻktirgan sirli xakerBugun, 01:29Intel soʻnggi 15 yildagi rekord oʻsishni qayd etdi: Muvaffaqiyat ortidagi xavotirlarIntel soʻnggi 15 yildagi rekord oʻsishni qayd etdi: Muvaffaqiyat ortidagi xavotirlarBugun, 01:21Oʻzga sayyoraliklar izi: Olimlar koinotdan signal qidirishning yangi usulini taklif qildiOʻzga sayyoraliklar izi: Olimlar koinotdan signal qidirishning yangi usulini taklif qildiBugun, 00:54Elon Musk asos solgan The Boring Company qiymati 20 milliard dollarga yetishi kutilmoqdaElon Musk asos solgan The Boring Company qiymati 20 milliard dollarga yetishi kutilmoqdaBugun, 00:24Nubia kompaniyasi bir vaqtning oʻzida ikkita qurilmani quvvatlovchi Red Magic kabelini chiqardiNubia kompaniyasi bir vaqtning oʻzida ikkita qurilmani quvvatlovchi Red Magic kabelini chiqardiKecha, 23:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob