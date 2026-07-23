Yaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandi

·71·Dunyo
Yaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandi

Yaponiyada tibbiyot sohasida katta ahamiyatga ega bo‘lishi mumkin bo‘lgan ilmiy loyihaga start berilishi rejalashtirilmoqda. Mamlakat olimlari 2028 yildan boshlab genetik jihatdan o‘zgartirilgan cho‘chqa buyraklarini insonlarga ko‘chirib o‘tkazish bo‘yicha klinik sinovlarni boshlashni maqsad qilgan. Bu haqda The Japan Times nashri xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, mazkur loyiha Meydzi universiteti negizida tashkil etilgan PorMedTec biotexnologik startapi tomonidan amalga oshirilmoqda. Kompaniya bu borada AQSHning eGenesis biotexnologik firmasi bilan hamkorlik qilib, maxsus genetik modifikatsiya qilingan cho‘chqalardan foydalanmoqda.

Rejaga ko‘ra, cho‘chqalardan olingan buyraklar Sapporo shahridagi Xokkaydo universiteti shifoxonasi hamda Kanagava prefekturasida joylashgan Shonan Kamakura umumiy shifoxonasida tanlab olingan bemorlarga ko‘chirib o‘tkaziladi. Mutaxassislar ushbu klinik sinovlar xavfsizlik va samaradorlik nuqtayi nazaridan sinchiklab kuzatilishini ta’kidlamoqda.

Olimlar fikricha, hayvondan insonga organ ko‘chirish, ya’ni ksenotransplantatsiya, donor organlar tanqisligi muammosini hal etishning eng istiqbolli yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Agar ushbu texnologiya o‘zini oqlasa, kelajakda minglab bemorlarning hayotini saqlab qolish imkoniyati paydo bo‘lishi mumkin.

Ma’lumotlarga ko‘ra, eGenesis kompaniyasi tomonidan parvarish qilinayotgan cho‘chqalarda inson organizmining yangi organni rad etish ehtimolini kamaytirish hamda hayvon viruslarining insonga yuqish xavfini pasaytirish maqsadida jami 69 ta genetik o‘zgarish amalga oshirilgan.

Hozirga qadar AQSHda ushbu texnologiya asosida to‘rtta klinik sinov o‘tkazilgan. Ayrim bemorlar operatsiyadan keyin bir necha oy davomida dializ muolajasiga muhtoj bo‘lmagani qayd etilgan. Bu esa yangi texnologiyaning istiqbolli ekanini ko‘rsatuvchi muhim natijalardan biri sifatida baholanmoqda.

Yaponiyada ayni paytda 300 mingdan ortiq inson buyrak yetishmovchiligi sababli muntazam dializ muolajasini olmoqda. Shu bilan birga, qariyb 15 ming nafar bemor buyrak transplantatsiyasini navbat bilan kutmoqda. Shu bois olimlar mazkur texnologiya kelajakda donor organlar yetishmovchiligi muammosini qisman bartaraf etishiga umid bildirmoqda.

PorMedTec rahbari va Meydzi universiteti professori Xiroshi Nag‘ashimaning ta’kidlashicha, turlararo transplantatsiyani amaliyotga joriy etish bo‘yicha ilmiy izlanishlar izchil davom ettiriladi. Uning fikricha, ushbu yo‘nalish kelajakda zamonaviy tibbiyotning eng samarali va muhim texnologiyalaridan biriga aylanishi mumkin.

YaponiyaPorMedTecMeiji UniversityeGenesisHokkaido University Hospital
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildiBugun, 00:26Yaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiYaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiKecha, 20:2323 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindi23 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindiKecha, 20:07Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiBog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiKecha, 19:12Tarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiTarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiKecha, 18:26Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindiDunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindiKecha, 18:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi