Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadi

·43·Sport
Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadi

24 iyul kuni Yerevanda o‘tayotgan «Yerevan Mayor Cup» xalqaro turnirida O‘zbekiston bokschilari uchun muhim yarim final janglari bo‘lib o‘tadi. Samandar Olimov mezbon sportchiga, To‘rabek Xabibullayev esa Eron vakiliga qarshi final yo‘llanmasi uchun ringga ko‘tariladi.

Har ikki bahs ham oson kechmasligi kutilmoqda. Ammo g‘alaba vakillarimizga oltin medal uchun kurashish imkonini beradi.

Samandar Olimov mezbon bokschiga qarshi

-60 kilogramm vazn toifasida Samandar Olimov Armaniston vakili Artur Bazeyan bilan kuch sinashadi.

Mezbon sportchi o‘z muxlislari qarshisida jang qilishi unga qo‘shimcha ruhiy ustunlik berishi mumkin. Shu bois Olimovdan jangning dastlabki soniyalaridanoq diqqatli harakat qilish va hakamlarda aniq taassurot qoldirish talab etiladi.

Ushbu bahs Toshkent vaqti bilan soat 14:45 da boshlanishi rejalashtirilgan.

Xabibullayevni Eron vakili kutib turibdi

-90 kilogramm vazn toifasida O‘zbekiston sharafini To‘rabek Xabibullayev himoya qiladi.

Uning raqibi Eron boks maktabi vakili Hadi Mohammadnejad bo‘ladi. Eronlik bokschilar odatda jismoniy kuch, yuqori bosim va murosasiz uslubi bilan ajralib turadi.

Xabibullayev va Mohammadnejad o‘rtasidagi yarim final jangi soat 16:30 ga belgilangan.

24 iyuldagi janglar jadvali

Vazn toifasi

Juftlik

Boshlanish vaqti

-60 kg

Samandar Olimov — Artur Bazeyan

14:45

-90 kg

To‘rabek Xabibullayev — Hadi Mohammadnejad

16:30

Turnirning kunlik dasturi Toshkent vaqti bilan soat 14:00 dan boshlanadi.

G‘alaba final yo‘llanmasini beradi

Yarim final bosqichi har bir bokschi uchun turnirdagi eng muhim sinovlardan biri hisoblanadi. Bu bosqichdagi g‘alaba kamida kumush medalni kafolatlab, oltin sovrin uchun kurashish huquqini beradi.

Samandar Olimov uchun mezbon bokschiga qarshi jang, To‘rabek Xabibullayev uchun esa Eronning kuchli boks maktabi vakiliga qarshi bahs jiddiy imtihon bo‘ladi.

O‘zbekiston Boks federatsiyasi ushbu ikki to‘qnashuv haqida ma’lumot berib, muxlislarni sportchilarimizni qo‘llab-quvvatlashga chaqirdi.

Barcha e’tibor Yerevan ringida

«Yerevan Mayor Cup» turnirining hal qiluvchi bosqichlari yaqinlashgan sari har bir jangning ahamiyati ortib bormoqda. 24 iyul kunigi natijalar O‘zbekiston delegatsiyasining yana nechta final yo‘llanmasini qo‘lga kiritishini belgilab beradi.

Sizningcha, Olimov va Xabibullayevning qay biri finalga birinchi bo‘lib yo‘l oladi? Fikringizni izohlarda qoldiring va janglar jadvalini boks muxlislariga yuboring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53Luka Modric Milan bilan shartnomasini uzaytirdi: Xorvatiyalik afsona yana bir mavsum qoladiLuka Modric Milan bilan shartnomasini uzaytirdi: Xorvatiyalik afsona yana bir mavsum qoladiKecha, 22:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...