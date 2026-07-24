Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadi
24 iyul kuni Yerevanda o‘tayotgan «Yerevan Mayor Cup» xalqaro turnirida O‘zbekiston bokschilari uchun muhim yarim final janglari bo‘lib o‘tadi. Samandar Olimov mezbon sportchiga, To‘rabek Xabibullayev esa Eron vakiliga qarshi final yo‘llanmasi uchun ringga ko‘tariladi.
Har ikki bahs ham oson kechmasligi kutilmoqda. Ammo g‘alaba vakillarimizga oltin medal uchun kurashish imkonini beradi.
Samandar Olimov mezbon bokschiga qarshi
-60 kilogramm vazn toifasida Samandar Olimov Armaniston vakili Artur Bazeyan bilan kuch sinashadi.
Mezbon sportchi o‘z muxlislari qarshisida jang qilishi unga qo‘shimcha ruhiy ustunlik berishi mumkin. Shu bois Olimovdan jangning dastlabki soniyalaridanoq diqqatli harakat qilish va hakamlarda aniq taassurot qoldirish talab etiladi.
Ushbu bahs Toshkent vaqti bilan soat 14:45 da boshlanishi rejalashtirilgan.
Xabibullayevni Eron vakili kutib turibdi
-90 kilogramm vazn toifasida O‘zbekiston sharafini To‘rabek Xabibullayev himoya qiladi.
Uning raqibi Eron boks maktabi vakili Hadi Mohammadnejad bo‘ladi. Eronlik bokschilar odatda jismoniy kuch, yuqori bosim va murosasiz uslubi bilan ajralib turadi.
Xabibullayev va Mohammadnejad o‘rtasidagi yarim final jangi soat 16:30 ga belgilangan.
24 iyuldagi janglar jadvali
Vazn toifasi
Juftlik
Boshlanish vaqti
-60 kg
Samandar Olimov — Artur Bazeyan
14:45
-90 kg
To‘rabek Xabibullayev — Hadi Mohammadnejad
16:30
Turnirning kunlik dasturi Toshkent vaqti bilan soat 14:00 dan boshlanadi.
G‘alaba final yo‘llanmasini beradi
Yarim final bosqichi har bir bokschi uchun turnirdagi eng muhim sinovlardan biri hisoblanadi. Bu bosqichdagi g‘alaba kamida kumush medalni kafolatlab, oltin sovrin uchun kurashish huquqini beradi.
Samandar Olimov uchun mezbon bokschiga qarshi jang, To‘rabek Xabibullayev uchun esa Eronning kuchli boks maktabi vakiliga qarshi bahs jiddiy imtihon bo‘ladi.
O‘zbekiston Boks federatsiyasi ushbu ikki to‘qnashuv haqida ma’lumot berib, muxlislarni sportchilarimizni qo‘llab-quvvatlashga chaqirdi.
Barcha e’tibor Yerevan ringida
«Yerevan Mayor Cup» turnirining hal qiluvchi bosqichlari yaqinlashgan sari har bir jangning ahamiyati ortib bormoqda. 24 iyul kunigi natijalar O‘zbekiston delegatsiyasining yana nechta final yo‘llanmasini qo‘lga kiritishini belgilab beradi.
Sizningcha, Olimov va Xabibullayevning qay biri finalga birinchi bo‘lib yo‘l oladi? Fikringizni izohlarda qoldiring va janglar jadvalini boks muxlislariga yuboring.
…