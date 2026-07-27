Ijtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildi
Smartfon ekranida oʻtkaziladigan vaqtni cheklashga urinishlar koʻpincha insonning oʻz irodasiga tayanib qolgani sababli samarasiz yakunlanadi. Odatdagi ilovalar va bildirishnomalarni shunchaki eʼtiborsiz qoldirish juda oson, bu esa foydalanuvchilarni yana cheksiz skrolling girdobiga tortadi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, aynan shu muammoni hal qilish uchun moʻljallangan Autonomous Key nomli yangi qurilma yaratildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mazkur yangi gadjet odatiy dasturiy cheklovlardan farqli oʻlaroq, toʻliq jismoniy yondashuvni taklif etadi. U maxsus sherik ilova bilan ishlaydigan va chalgʻituvchi dasturlarni qulflab qoʻyuvchi NFC kalitidan iborat. Endilikda blokirovkani chetlab oʻtish uchun ekrandagi tugmani bosish yetarli emas — kerakli ilovalarga kirishni tiklash uchun telefonni jismoniy kalit yordamida skanerlash talab etiladi.
Jismoniy toʻsiq va uning afzalliklariHar bir ochilish seansi koʻpi bilan 60 daqiqagacha davom etishi mumkin, shundan soʻng ilovalar avtomatik ravishda yana qulflanadi. Aynan shu jismoniy talab gʻoyani jozibali qiladi, chunki foydalanuvchi oʻzini oʻzi jilovlashga tayanmasdan, NFC kalitini boshqa xonaga, idoraga yoki sport zaliga qoldirib ketishi mumkin. Bu Instagram yoki TikTok ilovalarini ochishga boʻlgan ongsiz impulsni qoʻshimcha harakat talab qiladigan ongli qarorga aylantiradi.
Qurilmaning narxi atigi 9 dollarni tashkil etadi, bu esa uni Blok (29 dollar), Unpluq (26.50 dollar) va Brick (59 dollar) kabi muqobil raqobatchilardan sezilarli darajada arzon qiladi. Garchi Brick uyqu rejimi va ilova ichidagi xaridlarni bloklash kabi ilgʻor funksiyalarni taklif qilsa-da, Autonomous Key asosiy funksionallikni juda arzon narxda taqdim etadi.
Texnik imkoniyatlar va sunʼiy intellekt tahliliUzunligi taxminan uch dyuym boʻlgan kompakt qurilma Android 8.0 va undan keyingi versiyalarda ishlaydigan smartfonlar hamda iOS 15 va undan yangi versiyadagi iPhone qurilmalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, uning ilovasi sunʼiy intellekt yordamida tahliliy maʼlumotlarni taqdim etadi:
- Chalgʻituvchi ilovalar qanchalik tez-tez ochilishini kuzatib boradi ular qancha vaqt davomida ochiq qolishini qayd etadi
- foydalanuvchi eng koʻp qaysi vaqtlarda telefonni qoʻlga olishini aniqlaydi
Bitta kalitni bir nechta telefonlar bilan juftlashtirish mumkin, bu esa bir nechta qurilmaga ega shaxslar yoki oilalar uchun amaliy tanlovdir. Biroq sinov jarayonida NFC skanerlash baʼzida bir nechta urinishni talab qilgani aniqlangan. Shu sababli uni kun davomida tez-tez zarur boʻladigan xabarlar yoki pochta kabi muhim ilovalarni qulflash uchun ishlatish tavsiya etilmaydi.
…