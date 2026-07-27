Ijtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildi

·26·Texno
Ijtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildi

Smartfon ekranida oʻtkaziladigan vaqtni cheklashga urinishlar koʻpincha insonning oʻz irodasiga tayanib qolgani sababli samarasiz yakunlanadi. Odatdagi ilovalar va bildirishnomalarni shunchaki eʼtiborsiz qoldirish juda oson, bu esa foydalanuvchilarni yana cheksiz skrolling girdobiga tortadi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, aynan shu muammoni hal qilish uchun moʻljallangan Autonomous Key nomli yangi qurilma yaratildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mazkur yangi gadjet odatiy dasturiy cheklovlardan farqli oʻlaroq, toʻliq jismoniy yondashuvni taklif etadi. U maxsus sherik ilova bilan ishlaydigan va chalgʻituvchi dasturlarni qulflab qoʻyuvchi NFC kalitidan iborat. Endilikda blokirovkani chetlab oʻtish uchun ekrandagi tugmani bosish yetarli emas — kerakli ilovalarga kirishni tiklash uchun telefonni jismoniy kalit yordamida skanerlash talab etiladi.

Jismoniy toʻsiq va uning afzalliklari

Har bir ochilish seansi koʻpi bilan 60 daqiqagacha davom etishi mumkin, shundan soʻng ilovalar avtomatik ravishda yana qulflanadi. Aynan shu jismoniy talab gʻoyani jozibali qiladi, chunki foydalanuvchi oʻzini oʻzi jilovlashga tayanmasdan, NFC kalitini boshqa xonaga, idoraga yoki sport zaliga qoldirib ketishi mumkin. Bu Instagram yoki TikTok ilovalarini ochishga boʻlgan ongsiz impulsni qoʻshimcha harakat talab qiladigan ongli qarorga aylantiradi.

Qurilmaning narxi atigi 9 dollarni tashkil etadi, bu esa uni Blok (29 dollar), Unpluq (26.50 dollar) va Brick (59 dollar) kabi muqobil raqobatchilardan sezilarli darajada arzon qiladi. Garchi Brick uyqu rejimi va ilova ichidagi xaridlarni bloklash kabi ilgʻor funksiyalarni taklif qilsa-da, Autonomous Key asosiy funksionallikni juda arzon narxda taqdim etadi.

Texnik imkoniyatlar va sunʼiy intellekt tahlili

Uzunligi taxminan uch dyuym boʻlgan kompakt qurilma Android 8.0 va undan keyingi versiyalarda ishlaydigan smartfonlar hamda iOS 15 va undan yangi versiyadagi iPhone qurilmalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, uning ilovasi sunʼiy intellekt yordamida tahliliy maʼlumotlarni taqdim etadi:

  • Chalgʻituvchi ilovalar qanchalik tez-tez ochilishini kuzatib boradi
    • ular qancha vaqt davomida ochiq qolishini qayd etadi

  • foydalanuvchi eng koʻp qaysi vaqtlarda telefonni qoʻlga olishini aniqlaydi
Qizigʻi shundaki, sunʼiy intellekt odatlarni oʻziga xos hazilomuz va keskin xarakterda umumlashtiradi. Misol uchun, agar foydalanuvchi ilovalarni qulflashidan bilanoq qayta ochsa, tizim kalit yetarlicha uzoqqa qoʻyilmaganini bildirib, uni noqulayroq joyga yashirishni tavsiya qilishi mumkin. Qolaversa, boshqa koʻplab ilova blokirovka qiluvchilardan farqli oʻlaroq, qoʻshimcha funksiyalarni ochish uchun hech qanday obuna yoki premium darajalar talab qilinmaydi.

Bitta kalitni bir nechta telefonlar bilan juftlashtirish mumkin, bu esa bir nechta qurilmaga ega shaxslar yoki oilalar uchun amaliy tanlovdir. Biroq sinov jarayonida NFC skanerlash baʼzida bir nechta urinishni talab qilgani aniqlangan. Shu sababli uni kun davomida tez-tez zarur boʻladigan xabarlar yoki pochta kabi muhim ilovalarni qulflash uchun ishlatish tavsiya etilmaydi.

TexnologiyaSmartfonIlovalarGadjetlarSuniy intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aeromaks vertikal uchuvchi yangi dronni taqdim etdiAeromaks vertikal uchuvchi yangi dronni taqdim etdiBugun, 21:28Google qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaGoogle qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaBugun, 20:52Starship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaStarship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaBugun, 20:52Ilya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiIlya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiBugun, 20:26Redmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiRedmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiBugun, 20:25Atigi 10 dollarlik mikrokontrollerda sunʼiy intellekt ishga tushirildiAtigi 10 dollarlik mikrokontrollerda sunʼiy intellekt ishga tushirildiBugun, 19:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob