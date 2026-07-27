Google qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqda

·19·Texno
Google qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqda

Google qidiruv tizimidagi sunʼiy intellekt orqali yaratilgan javoblar foydalanuvchilarning xohishidan qatʼi nazar, raqamli axborot makonida ustuvor yoʻnalishga aylanib bormoqda. Similarweb bozor tahlili kompaniyasi maʼlumotiga koʻra, soʻnggi bir yil ichida Google qidiruvidagi AI Overviews funksiyasi 15 foizdan 43 foizgacha qidiruv natijalarida paydo boʻlish darajasiga yetdi va bu internet foydalanuvchilarining axborot isteʼmol qilish odatlarini tubdan oʻzgartirib yubormoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Qidiruv odatlarining oʻzgarishi va Google platformasining roli

Tadqiqot natijalariga koʻra, dastlabki bosqichda oddiy qidiruv ustiga qoʻshimcha qatlam sifatida ishga tushirilgan texnologiya bugunga kelib qidiruv jarayonining ajralmas qismiga aylandi. Foydalanuvchilar toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy intellekt taqdim etgan javoblarga yoʻnaltirilib, soʻngra qidiruvni Google’ning yanada interaktiv va suhbat shaklidagi AI Mode rejimi orqali davom ettirishmoqda. Xususan, koʻrsatkichlar shuni koʻrsatadiki, AI Mode tashriflari 2025-yil iyun oyidagi 126 milliondan 2026-yil may oyiga kelib 279 millionga yetgan.

Ushbu oʻzgarishlar foydalanuvchilarning tarmoqda maʼlumot izlash madaniyatidagi kengroq burilishni ifodalaydi. Bir vaqtlar Google oddiygina koʻk rangdagi havolalar roʻyxatini taqdim etgan va foydalanuvchilar ularni bosib boshqa saytlarga oʻtgan boʻlsa, hozirda Google oʻzining qidiruv sahifasining oʻzi yakuniy manzilga aylanmoqda. Tizim kerakli maʼlumotlarni oʻzi indeks qilgan saytlardan yigʻib taqdim etadi.

Bu holat esa foydalanuvchilarning tashqi saytlarga oʻtishidan koʻra koʻproq Google platformasining oʻzida vaqt oʻtkazishini taʼminlamoqda. Similarweb maʼlumotlariga koʻra, oʻtgan davr mobaynida qidiruv soʻrovlarining oʻrtacha davomiyligi oshgan. Bu odamlar qisqa kalit soʻzlar oʻrniga sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan uzunroq va tabiiyroq, suhbat shaklidagi soʻrovlardan foydalana boshlaganini bildiradi.

Nashriyotlar duch kelayotgan muammolar

Biroq, qidiruv tizimidagi bunday tub oʻzgarishlar ommaviy axborot vositalari va kontent nashriyotlari tomonidan mamnuniyat bilan kutib olingani yoʻq. Saytlarga oʻtishni talab qilmaydigan sunʼiy intellekt iqtiboslari tufayli nashriyotlar oʻzlarining yoʻnaltiruvchi trafigidan (referral traffic) mahrum boʻlmoqda. Oʻtgan yili ham Similarweb ushbu tendensiya ayniqsa yangiliklar nashrlari uchun ogʻir oqibatlarga olib kelishini maʼlum qilgan edi.

Vзиyatga javoban, texnologik infratuzilma kompaniyasi boʻlgan Cloudflare nashriyotlarga oʻz saytlarini himoya qilish imkonini beruvchi vositalarni taqdim etdi. Endilikda sayt egalari agar sunʼiy intellekt kompaniyalari kontent uchun haq toʻlamasa, ularning tarmoqni oʻrganuvchi botlarini (AI crawlers) bloklash imkoniyatiga ega.

Shunga qaramay, soʻnggi hisobotda iqtibos keltirilgan sunʼiy intellekt javoblarining soni oʻtgan yilga nisbatan besh barobardan ziyod oshgani qayd etilgan. Masalan, 2026-yil may holatiga koʻra, AQShdagi ChatGPT ish stoli soʻrovlarining atigi 6.8 foizigagina manbalarga iqtiboslar kiritilgan (sayyohlik, chakana savdo va sport sohasidagi soʻrovlar boshqalarga qaraganda koʻproq iqtibos qilinishini hisobga olmaganda).

Nashriyotlar uchun umid uchqunlari

Shunga qaramay, kontent yaratuvchilar uchun kichik boʻlsa-da ijobiy oʻzgarishlar koʻzga tashlanmoqda. Xususan, may oyining boshida ChatGPT qidiruv tizimiga kiritilgan yangilanishdan soʻng, AQShdagi ish stoli foydalanuvchilarining veb-sahifalarga oʻtish koʻrsatkichlari yaxshilandi. Agar 2026-yil mart oyida tashriflarning atigi 25 foizi veb-sahifalarga toʻgʻri kelgan boʻlsa, may oyi oxiriga kelib bu koʻrsatkich deyarli 60 foizga yetdi. Bu foydalanuvchilar sunʼiy intellekt natijalari ichidagi koʻk havolalardan imkon qadar foydalanishga harakat qilayotganini koʻrsatadi.

GoogleSunʼiy intellektSimilarwebQidiruv tizimiTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aeromaks vertikal uchuvchi yangi dronni taqdim etdiAeromaks vertikal uchuvchi yangi dronni taqdim etdiBugun, 21:28Starship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaStarship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaBugun, 20:52Ilya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiIlya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiBugun, 20:26Ijtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiIjtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiBugun, 20:26Redmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiRedmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiBugun, 20:25Atigi 10 dollarlik mikrokontrollerda sunʼiy intellekt ishga tushirildiAtigi 10 dollarlik mikrokontrollerda sunʼiy intellekt ishga tushirildiBugun, 19:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob