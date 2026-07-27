Real Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladi
Yozgi transferlar mavsumi qizgʻin palla sari borar ekan, Ispaniyaning Real Madrid klubi rahbariyati oʻz ustuvor vazifalarini yana bir bor koʻrib chiqmoqda. Yevropaning yetakchi futbolchilarining soʻnggi oʻyinlari qirollik klubini avvalroq yopilgan deb hisoblangan transfer oynalarini qaytadan ochishga undamoqda. Yangi mavsum yaqinlashgani sayin tarkibni yanada kuchaytirish choralari koʻrilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ESPN nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Real Madrid Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodrini oʻz safiga qoʻshib olish borasidagi optimizmini sezilarli darajada oshirgan. Madridliklar klubi rahbariyati avvalroq futbolchining jismoniy holati va soʻnggi jarohatlari tufayli bu transferdan voz kechgan edi. Biroq futbolchining harakatlari bu qarorning oʻzgarishiga sabab boʻldi.
Rodrining ishtiroki va yangi burilishIspaniya terma jamoasining jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli yurishida sardor sifatida koʻrsatgan ajoyib oʻyinlari barcha shubhalarni yoʻqqa chiqardi. Ushbu ishtirok klub prezidenti Florentino Peres va boshqa yuqori martabali rasmiylarga ushbu masalani qaytadan koʻrib chiqish va transfer uchun harakatlarni faollashtirish buyrugʻini berdi.
Futbolchining oʻzi ham Pari Sen-Jermen klubining faol urinishlariga qaramay, aynan Real Madrid safiga oʻtishni xohlamoqda. Biroq ispaniyalik futbolchining transferida asosiy toʻsiq sifatida Manchester Siti klubining mavqeyi turibdi. Ingliz klubi oʻz yetakchisini osonlikcha qoʻyib yuborish niyatida emas.
…