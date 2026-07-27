Real Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladi

·0·Sport
Real Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladi

Yozgi transferlar mavsumi qizgʻin palla sari borar ekan, Ispaniyaning Real Madrid klubi rahbariyati oʻz ustuvor vazifalarini yana bir bor koʻrib chiqmoqda. Yevropaning yetakchi futbolchilarining soʻnggi oʻyinlari qirollik klubini avvalroq yopilgan deb hisoblangan transfer oynalarini qaytadan ochishga undamoqda. Yangi mavsum yaqinlashgani sayin tarkibni yanada kuchaytirish choralari koʻrilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ESPN nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Real Madrid Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodrini oʻz safiga qoʻshib olish borasidagi optimizmini sezilarli darajada oshirgan. Madridliklar klubi rahbariyati avvalroq futbolchining jismoniy holati va soʻnggi jarohatlari tufayli bu transferdan voz kechgan edi. Biroq futbolchining harakatlari bu qarorning oʻzgarishiga sabab boʻldi.

Rodrining ishtiroki va yangi burilish

Ispaniya terma jamoasining jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli yurishida sardor sifatida koʻrsatgan ajoyib oʻyinlari barcha shubhalarni yoʻqqa chiqardi. Ushbu ishtirok klub prezidenti Florentino Peres va boshqa yuqori martabali rasmiylarga ushbu masalani qaytadan koʻrib chiqish va transfer uchun harakatlarni faollashtirish buyrugʻini berdi.

Futbolchining oʻzi ham Pari Sen-Jermen klubining faol urinishlariga qaramay, aynan Real Madrid safiga oʻtishni xohlamoqda. Biroq ispaniyalik futbolchining transferida asosiy toʻsiq sifatida Manchester Siti klubining mavqeyi turibdi. Ingliz klubi oʻz yetakchisini osonlikcha qoʻyib yuborish niyatida emas.

Manchester Siti shartlari

Hozirda futbolchi oʻz shartnomasining soʻnggi yiliga kirdi va bu Manchester Siti rahbariyatini qiyin tanlov qarshisida qoldirmoqda. Klub yozda uni sotib yuborishi yoki mavsum oxirida tekinga boy berib qoʻyish xavfiga duch kelishi mumkin. Shunga qaramay, inglizlar yarimhimoyada Enzo Maresca qoʻl ostida toʻliq oʻynay oladigan munosib oʻrinbosar topilmaguncha transferga rozilik bermasligi aniq.

Real MadridRodriManchester SitiTransferIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Bugun, 21:19Arsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariArsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariBugun, 20:35Jon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaJon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaBugun, 20:11Konstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarKonstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarBugun, 19:38Konstantinos Karetsas uchun kurash: Borussiya Dortmund va Milan da'vogarKonstantinos Karetsas uchun kurash: Borussiya Dortmund va Milan da'vogarBugun, 19:10Jamie Gittens: Morgan Rogers Chelsini chempionlikka yetaklaydiJamie Gittens: Morgan Rogers Chelsini chempionlikka yetaklaydiBugun, 18:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi