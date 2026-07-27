Redmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldi

·51·Texno
Redmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldi

Yالش global bozoriga chiqishga tayyorgarlik koʻrayotgan Redmi Note 17, Redmi Note 17 Pro hamda Redmi Note 17 Pro Max smartfonlarining Yevropa mamlakatlaridagi kutilayotgan narxlari tarqaldi. Ytechb portali maʼlumotiga koʻra, qurilmalar xalqaro xaridorlarga besh xil versiyada taklif etilishi kutilmoqda va ularning narxi Xitoy bozoridagidan sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, global modellar faqatgina narxi bilan emas, balki baʼzi texnik xususiyatlari bilan ham mahalliy versiyalardan farq qiladi. Xususan, bazaviy Redmi Note 17 5G modeli Xitoy talqinidagi 50 megapikselli sensor oʻrniga 108 megapikselli asosiy kamera bilan jihozlanishi taxmin qilinmoqda. Bu esa xalqaro foydalanuvchilar uchun qoʻshimcha afzallik tugʻdirishi mumkin.

Texnik imkoniyatlar va narxlar farqi

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, eng katta oʻzgarish yuqori narx segmentidagi qurilmalarga taalluqli boʻladi. Agar tarqalgan maʼlumotlar oʻz tasdigini topsa, Redmi Note 17 Pro va Redmi Note 17 Pro Max modellari Xitoy bozoridagiga nisbatan qimmatroqqa tushadi. Shunga qaramay, ushbu gadjetlarning imkoniyatlari xaridorlarni oʻziga jalb qilishi kutilmoqda.

Yevropa bozoriga chiqarilishi kutilayotgan Redmi Note 17 Pro modeli Xitoy versiyasining asosiy parametrlarini saqlab qoladi. Xususan, qurilma Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 protsessori, 8 megapikselli old kamera hamda 50 va 2 megapikselli asosiy datchiklar jamlanmasi bilan taʼminlanadi.

Katta sigʻimli akkumulyator va ekran

Smartfonning eng eʼtiborga molik jihatlaridan biri bu uning quvvat manbai hisoblanadi. Global versiya ham 9000 mA·ch sigʻimga ega ulkan akkumulyator bilan jihozlanishi kutilmoqda, bu esa foydalanuvchilarga gadjetdan uzoq vaqt davomida quvvat olmasdan foydalanish imkonini beradi.

Shuningdek, qurilma 6,83 dyuymli AMOLED displeyga ega boʻlib, uning kadrlar chastotasi 120 Hz ni, choʻqqi yorqinligi эса 3500 nitni tashkil etadi. Yuqori sifatli ekran va baquvvat batareya kombinatsiyasi zamonaviy foydalanuvchilar talablarini toʻliq qondirishga moʻljallangan.

Hozircha Xiaomi kompaniyasi ushbu narxlar va xususiyatlarni rasman tasdiqlagani yoʻq. Biroq, sizdirilgan maʼlumotlar seriyaning yaqin oʻrtalarda Xitoy chegarasidan tashqariga chiqishini va Yevropa hamda boshqa global bozorlarda sotuvga qoʻyilishini yaqqol koʻrsatmoqda.

Redmi Note 17XiaomiSmartfonlarTexnologiyalarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aeromaks vertikal uchuvchi yangi dronni taqdim etdiAeromaks vertikal uchuvchi yangi dronni taqdim etdiBugun, 21:28Google qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaGoogle qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaBugun, 20:52Starship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaStarship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaBugun, 20:52Ilya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiIlya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiBugun, 20:26Ijtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiIjtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiBugun, 20:26Atigi 10 dollarlik mikrokontrollerda sunʼiy intellekt ishga tushirildiAtigi 10 dollarlik mikrokontrollerda sunʼiy intellekt ishga tushirildiBugun, 19:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob