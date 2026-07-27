Redmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldi
Yالش global bozoriga chiqishga tayyorgarlik koʻrayotgan Redmi Note 17, Redmi Note 17 Pro hamda Redmi Note 17 Pro Max smartfonlarining Yevropa mamlakatlaridagi kutilayotgan narxlari tarqaldi. Ytechb portali maʼlumotiga koʻra, qurilmalar xalqaro xaridorlarga besh xil versiyada taklif etilishi kutilmoqda va ularning narxi Xitoy bozoridagidan sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, global modellar faqatgina narxi bilan emas, balki baʼzi texnik xususiyatlari bilan ham mahalliy versiyalardan farq qiladi. Xususan, bazaviy Redmi Note 17 5G modeli Xitoy talqinidagi 50 megapikselli sensor oʻrniga 108 megapikselli asosiy kamera bilan jihozlanishi taxmin qilinmoqda. Bu esa xalqaro foydalanuvchilar uchun qoʻshimcha afzallik tugʻdirishi mumkin.
Texnik imkoniyatlar va narxlar farqiMutaxassislarning taʼkidlashicha, eng katta oʻzgarish yuqori narx segmentidagi qurilmalarga taalluqli boʻladi. Agar tarqalgan maʼlumotlar oʻz tasdigini topsa, Redmi Note 17 Pro va Redmi Note 17 Pro Max modellari Xitoy bozoridagiga nisbatan qimmatroqqa tushadi. Shunga qaramay, ushbu gadjetlarning imkoniyatlari xaridorlarni oʻziga jalb qilishi kutilmoqda.
Yevropa bozoriga chiqarilishi kutilayotgan Redmi Note 17 Pro modeli Xitoy versiyasining asosiy parametrlarini saqlab qoladi. Xususan, qurilma Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 protsessori, 8 megapikselli old kamera hamda 50 va 2 megapikselli asosiy datchiklar jamlanmasi bilan taʼminlanadi.
Katta sigʻimli akkumulyator va ekranSmartfonning eng eʼtiborga molik jihatlaridan biri bu uning quvvat manbai hisoblanadi. Global versiya ham 9000 mA·ch sigʻimga ega ulkan akkumulyator bilan jihozlanishi kutilmoqda, bu esa foydalanuvchilarga gadjetdan uzoq vaqt davomida quvvat olmasdan foydalanish imkonini beradi.
Shuningdek, qurilma 6,83 dyuymli AMOLED displeyga ega boʻlib, uning kadrlar chastotasi 120 Hz ni, choʻqqi yorqinligi эса 3500 nitni tashkil etadi. Yuqori sifatli ekran va baquvvat batareya kombinatsiyasi zamonaviy foydalanuvchilar talablarini toʻliq qondirishga moʻljallangan.
Hozircha Xiaomi kompaniyasi ushbu narxlar va xususiyatlarni rasman tasdiqlagani yoʻq. Biroq, sizdirilgan maʼlumotlar seriyaning yaqin oʻrtalarda Xitoy chegarasidan tashqariga chiqishini va Yevropa hamda boshqa global bozorlarda sotuvga qoʻyilishini yaqqol koʻrsatmoqda.
…